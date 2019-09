'Postala sam lovac samo na pozitivne i inspirirajuće priče'

Dobila sam ovo svoje malo čudo - psa Pippu, a tu je naravno i moj dragi. Oni su me smekšali, otvorili mi oči i pokazali da postoji život i mimo posla, rekla je Snježana Flegar (50) iz Zaboka.

POGLEDAJTE VIDEO (vesele Zagorke - mažoretkinje starije od 60 godina):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dugogodišnja novinarka kojoj je sektor bio crna kronika, bila je, kaže, toliko posvećena poslu da je potpuno zanemarila zdravlje i privatni život. A onda je odlučila malo se odmaknuti od toga kako bi razmislila u kojem smjeru želi nastaviti.

- Znate onu: ‘Jednom novinar, uvijek novinar’. Odlučila sam i dalje ostati u branši koju obožavam, ali s okrenutom pilom. Htjela sam pisati samo pozitivne priče. Shvatila sam i da je moje rodno Zagorje zanemareno u medijima. Jedne noći, oko dva sata, naglo sam se probudila iz sna i rekla: ‘Znam, Ni Zagorje malo. Tako će se zvati!’ - smije se.

Foto: Željko Hladika/24sata

Portal s tim imenom pokrenula je u veljači. Najviše ju je podržala obitelj. Rubrike oblok, kištra, kredenc i druge, sada svakodnevno mame brojne čitatelje željne zagorskog narječja i tradicije, toplih ljudskih priča, kulture i inspirativnih intervjua, a sve sročeno kao da ste zavirili u staru bakinu škrinjicu punu neočekivane, starinske, autentične ljepote...

Tu su dvorci, muzeji, seoski turizmi, toplice, podrumi s vrhunskim vinima, ljudi koji stvaraju, školarci koji ostavljaju bez teksta, inovacije, rezultati. Baš kao što Flegar kaže, nije to samo internetska stranica, to je misija - misija za pravicu i za brege! Teme joj nisu usko vezane uz Krapinsko - zagorsku županiju već ih pronalazi i u Bistri, Ivancu, Lepoglavi...Zapravo, Zagorje je za nju, baš kako se mnogi Zagorci vole našaliti, sve do Meksika! Tako na njenom portalu možete uživati primjerice u priči poput one o japanskom restoranu u kojem poslužuju, ni manje ni više, nego zagorske štrukle i sarmu.

- Cijeli život su mi govorili da sam kao Matija Gubec i da vječito dižem nekakve bune jer kad zagrizem, ne puštam. Osim toga, lik Gupca paše mi i jer govori o mojoj revolucionarnoj odluci da napravim nešto sasvim drugačije na ovom portalu. Zato sam njegov lik i stavila na naslovnicu portala - rekla je Snježana.

Foto: Željko Hladika/24sata

Iako je sama sebi šefica, disciplinirana je i još se trudi da prva ‘uhvati’ najpozitivniju priču i da na kraju inspirira ljude.

- Ako nešto zeznem, skinem si s plaće - smije se novinarka koja bi rado jednom nekog i zaposlila na svom portalu. Zdravlje joj se, kaže, promijenilo na bolje. Radom od kuće, može si priuštiti sitne užitke poput onoga da može pisati priče i iz parka, pijuckajući kavu, dok njena vesela Pippa trčkara oko nje.

GAZE DRUGE DA BI USPJELI: Ovo je najzločestiji horoskopski znak

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL '24 PITANJA' S ANOM ZIBAR: