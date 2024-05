Postao opsjednut drugom, pa svojoj ženi rekao: 'Mi smo jači'

Muškarac je otkrio kako je postao 'opsjednut' drugom ženom, no nakon toga je njihov brak postao jači nego ikad. Ruth (58) i David (64) uspjeli su se izvući iz svega te sada pomažu drugim parovima u sličnim problemima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

David je tvrdio da su njegovi osjećaji bili intenzivni, nije si mogao pomoći. I nakon što je sve to ispričao supruzi, njihov je brak postao još stabilniji.

- To nije bila normalna zaljubljenost, bilo je čudno i uznemirujuće, no od tada su prošle godine, izliječio sam se od toga - izjavio je, piše Daily Star.

- Na kraju sam sve to rekao toj ženi, bilo je to u sklopu moje terapije. Bila je užasnuta kad je to čula - naveo je.

David je tu ženu koja mu se svidjela upoznao 14. siječnja 2011., na zajedničkom treningu. Njihov razgovor trajao je svega 20 minuta, ali Davidu je to bilo dovoljno da postane opčinjen. No, nije mogao točno odrediti zašto se tako osjeća.

- I prije sam znao biti zaljubljen, no ovo je bilo drugačije, neobično - priznao je.

Tjednima nije mogao prestati misliti na nju. Na internetu je pronašao još sličnih priča koje se tiču 'opsesivne ljubavi'.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

- Pomislio sam, 'Isuse, ovo je upravo ono što ja doživljavam'. Nešto nije bilo u redu – bio sam potpuno opsjednut, a razgovarali smo samo 20 minuta. Stalno sam ponavljao svaku riječ koju mi ​​je rekla, svaku najmanju gestu. Čim bih se probudio, ponavljao bih u glavi što bih joj mogao reći ako mi priđe. Bio bih oduševljen kad mi je odgovorila na e-mail i potpuno potišten kad nije - prisjetio se.

Shvativši da ti osjećaji neće nestati u skorije vrijeme, odlučio se povjeriti Ruth – koja je također terapeutkinja za parove.

- David mi je rekao, a sve se to dogodilo pet dana nakon očeve sahrane. U to sam vrijeme bila u mukama velike žalosti, pa je moja prva reakcija bila: 'Oh, zaboga. Kako možeš biti tako prokleto glup?' - prisjetila se.

- Tata mi je upravo preminuo, a suprug je pobjegao u svijet mašte. Odnos nam je bio loš, sljedećih 12 mjeseci bilo je nevjerojatno teško - ispričala je.

Nakon što je godinu dana posvetila žalovanju za svojim ocem, Ruth je konačno pronašla snage da sjedne s Davidom i porazgovara o njegovim osjećajima.

Ignorirao ih je te svjesno je odlučio da neće 'konzumirati' svoju zaljubljenost.

- David mi se ipak povjerio. Tjednima je razmišljao o njoj, dan i noć. Gledao je forume na internetu o situaciji u kojoj se našao - ispričala je.

Foto: Dreamstime

Savjetovala mu je da shvati vlastite emocije i zbunjenost, obećavši da će ga podržati koliko god je to moguće.

- Ali znala sam da što će biti bit će, možda nećemo uspjeti izvući se iz ovoga - izjavila je.

- Počeli smo s bračnim savjetovanjem - i jednu stvar koju želim naglasiti jest da to nije izgovor za varanje - rekao je David.

Preuzeo je punu odgovornost za svoje postupke, ali je priznao da ga je to natjeralo da shvati da ljudi često ne planiraju imati aferu.

David je istraživao različite terapeutske metode za 'liječenje' od opsjednute zaljubljenosti (nalazimo je i pod nazivom 'limerence'), uključujući prekid kontakta i postizanje odnosa s drugom osobom.

Odabrao je terapiju i obavijestio tu ženu da više neće komunicirati s njom.

Sada David i Ruth pomažu drugim parovima koji se suočavaju sa sličnim problemima i naučili su svoje kćeri, Hannah-Mai, 32, i Isobel, 29, da cijene svoje veze.

- Bilo je važno da naše dvije kćeri znaju za sve ovo - izjavila je.

- Mislili smo da je vrlo važno da shvate da svi brakovi imaju neke razmirice i probleme. Tu su i moguće afere, no jednom je pogreška, a dva puta je navika - zaključila je, piše Daily Star.