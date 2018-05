Poštari vam sad ‘nose’ čamce, hladnjake, miješalice betona...

Tihi rad, odličan sustav ovjesa i snažan motor odlikuju traku za trčanje Kettler Track 11, najskuplju spravu za vježbanje te vrste u internetskoj prodavaonici Hrvatske pošte Žuti klik.

Ima motor od tri konjske snage koji omogućuje brzinu trčanja do 20 kilometara na sat, uz nagib do 15 posto. Vjerojatno uzbrdo, da bi bilo teže. Bluetoothom se može povezati s pametnim telefonom ili tabletom, a integrirani su i ručni senzori za mjerenje pulsa. S osnovnom opremom stoji 21.599 kuna, a dodatna opcija je i program koji omogućuje virtualne utrke, simulacije utrka i dokumentaciju treninga.

Narudžbe i telefonom

Ova “svemirska” spravu za trkače koji se boje šumskih, brdskih i ostalih staza na otvorenom prostoru na akciji je i cijena joj je snižena 30 posto. Kupuje se s nekoliko klikova mišem, plaća pouzećem, kreditnim karticama, uplatom po predračunu ili Paypalom, a kupljenu robu dostavlja služba Hrvatskih pošta hpexpres.

Foto: Dreamstime

U ponudi su kućanski uređaji, alati, igračke, kozmetika, hrana... Gotovo sve između igle i lokomotive. Roba se može naručiti i u poštanskim uredima, telefonom na broj 072 070707 ili elektroničkom poštom na adresu info@zutiklik.hr. Hrvatska pošta može kupljene proizvode dostaviti na kućni prag.

Redovita cijena dostave je 19,99 kuna za narudžbe do 300 kuna, a za vrednije je besplatna. Pakete do 20 kilograma, kupac može sam preuzeti u poštanskom uredu i u tom slučaju dostavu ne plaća.

Koliko se god opisana traka za trčanje činila skupom, cijena joj je gotovo ista kao u drugim internetskim prodavaonicama svega i svačega.

Čak 11 puta je jeftinija miješalica za beton Daewoo DACM 140H s motorom od 550 vata. Stoji 1999 kuna. Mogu se kupiti miješalice sličnih karakteristika po istoj cijeni, a slovenska Altrad Liv je oko 350 kuna jeftinija.

Vjerojatno se i kod miješalice za beton plaća činjenica da je Daewoo radio i osobne automobile do 1. prosinca 2003. godine. Tad ih je preuzeo Chevrolet.

Foto: Dreamstime

Jeftiniji nego drugdje, na Žutom kliku je, na primjer, kombinirani hladnjak Beko DSA 240K21W. Ima 177 litara hladnjaka i 46 litara zamrzivača u dvije ladice. Visok je 146 centimetara, energetski razred je A+, a redovita cijena 1799 kuna. U nekim je internetskim prodavaonicama snižena za 100 kuna, a na Žutom kliku za 200 pa stoji 1599 kuna.

Za ne tako daleke odlaske na more, Hrvatska pošta nudi i čamce. Dječji TMNT gumeni čamac dug 112 centimetara stoji 39,99 kuna, kajak na napuhavanje za jednu osobu 569,05, a za dvije 1424,05 kuna. Gumeni čamac Buccaneer II 500 za pet osoba, na koji se može pričvrstiti i izvanbrodski motor, stoji 6,174,05 kuna.

Sve za poruke i pisma

Najjeftiniji mobitel je Archos Core 18F (139,99 kuna), a najskuplji crni Samsung Galaxy Note8 (N950) koji stoji 7699 kuna. Tableta ima od 474,05 (Overmax Livecore 7032) do 2399 kuna (Huawei Mediapad M3 Lite 10 Grey), laptopa od 2899 do 6799 (Dell, Acer i Lenovo), a monitora Samsung, Philips i LG od 759 do 1829 kuna.

Svima koji još vole pisati po papiru, pa možda i slati pisma Hrvatskom poštom, Žuti klik nudi Schneiderove kemijske olovke od 5,20 do 37,80, a tehničke od 9,70 do 27 kuna. Flomasteri su 5,60, a markeri za bijelu ploču stoje 8,90 kuna.

Tema: To mi treba