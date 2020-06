Liocel od eukaliptusa rashladit će vas u krevetu

<p>Ljeto je stiglo, iako još nema velikih vrućina, dosta su velike sparine, čak i noću, pa mnogi imaju problema sa spavanjem. Rješenje bi, možda, moglo biti vrlo jednostavno: Odbacite pamučne plahte i izaberite neke prozračnije materijale, poput liocela od eukaliptusa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pospremanje kreveta ujutro štetno je za zdravlje</p><p>Riječ je o novoj generaciji tkanina, koja se proizvodi uz primjenu visoke tehnologije, od vlakana drveta eukaliptusa. To je zapravo vlakno od celuloze koje se dobiva kemijskom obradom drveta eukaliptusa.</p><p>Materijal su razvili znanstvenici još osamdesetih godina prošlog stoljeća, a industrijska proizvodnja pokrenuta je 90-ih godina. Materijal u čistom obliku je vrlo skup, pa se rijetko prodaje u tom obliku. Često se prodaje u kombinaciji sa sintetičkim vlaknima elastanom i modalom. </p><p>No, sam materijal je lakši i mekši od većine onih koji se uobičajeno koriste za proizvodnju posteljine, te bolje upija vlagu od drugih materijala, tvrde neki od proizvođača, koji su se pohvalili i dobrim reakcijama kupaca.</p><p>Tako je tvrtka Sheets & Giggles još 2017. godine izbacila na tržište kolekciju posteljine od 100 postotnog liocela eukaliptusa: od laganih dekica, pa do setova plahti i jastučnica, koje su brzo pronašle kupce i prikupile veliki broj njihovih pozitivnih komentara.</p><p>Veliki broj kupaca ističe kako se ispod ove posteljine puno manje znoje nego inače, te da doista ugodno hladi kožu, što je preporuka baš za ljeto. No, osim što pruža veću udobnost za vrućih ljetnih noći, proizvodnja posteljine od tog materijala zahtijeva oko 30 posto manje energije i mnogo manje vode (štedi više od 3000 kitara), u odnosu na uobičajene vrste posteljine.</p><p>Također, u proizvodnji se ne koriste pesticidi, kao ni insekticidi, pa nema štete ni za okoliš. Zbog toga se smatra ekološki vrlo prihvatljivim materijalom, prenosi portal <a href="https://www.realsimple.com/health/preventative-health/sleep/sheets-giggles-eucalyptus-lyocell-sheet-sets">Real Simple.</a> </p><p>Osim toga, riječ je o vrlo izdržljivom materijalu koji se neće lako potrgati, može biti dobra alternativa za one koji su alergični na sintetiku, te ne privlači prašinu, pa je vrlo dobar izbor za izradu jastuka, madraca i deka. </p><p>Proteklih godina liocel se sve češće koristi i u proizvodnji ljetne odjeće, pa su, tako, dosta popularni dječji ljetni šeširići od tog rashlađujućeg materijala. </p>