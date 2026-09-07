Postoji li ljubav na prvi pogled? Evo što o tome kaže znanost

Antropolozi već desetljećima proučavaju snimke mozga ljudi koji tvrde da su snažno zaljubljeni, a jedan se kemijski spoj redovito pojavljuje – dopamin.

Riječ je o neurotransmiteru koji je povezan sa sustavom nagrađivanja u mozgu, a oslobađa se i kada zadovoljimo osnovne potrebe poput hrane ili pića. Dopamin se može osloboditi vrlo brzo pa se ljubav na prvi pogled u određenom smislu može smatrati stvarnom fiziološkom reakcijom.

Još je 2004. godine dvoje od troje Amerikanaca tvrdilo da je doživjelo ljubav na prvi pogled. U istraživanju Harper's Bazaara iz 2017. muškarci su bili 11 posto skloniji od žena vjerovati u taj fenomen.

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Što se događa u tijelu kada se zaljubimo?

Zaljubljivanje prati niz fizičkih i kemijskih promjena. Mozak oslobađa neurotransmitere poput oksitocina i dopamina, koji izazivaju osjećaj zaljubljenosti i pomažu u stvaranju povezanosti s partnerom.

U ranim fazama romantične privlačnosti raste i razina kortizola. Upravo on može pridonijeti osjećaju leptirića u trbuhu, ubrzanom radu srca i širenju zjenica kada vidimo osobu koja nam se sviđa.

Takve reakcije mogu objasniti i zašto osoba koja doživi snažnu trenutačnu privlačnost teško razmišlja o bilo čemu drugome.

Foto: 123RF

I miris može imati ulogu

Nije samo izgled ono što može pokrenuti trenutačnu privlačnost. Važnu ulogu može imati i miris.

Navodi se istraživanje iz 2020. u kojem su znanstvenici pratili razine hormona kod muškaraca prije i nakon što su mirisali majice koje su žene nosile tri noći tijekom ovulacijske faze ciklusa.

Kod muškaraca je zabilježen porast testosterona i pad kortizola, što prema tekstu pokazuje da miris može izazvati nesvjesne fiziološke reakcije povezane s privlačnošću.

Pogled u oči može pojačati privlačnost

Kontakt očima također može imati velik utjecaj. Prema podacima navedenima u članku, dulji kontakt očima može povećati romantičnu privlačnost.

Foto: 123RF

Kada se gledamo u oči, oslobađa se feniletilamin, odnosno PEA, kemijski spoj koji može pojačati osjećaj emocionalne povezanosti.

U jednom istraživanju nepoznate osobe gledale su se u oči dvije minute, a to je kod nekih sudionika bilo dovoljno da razviju snažnije osjećaje prema osobi preko puta njih.

Članak navodi i istraživanje Sveučilišta u Edinburghu prema kojem su ženama privlačniji muškarci s većim zjenicama. Zjenice se, između ostalog, šire kada gledamo osobu koja nam se sviđa.

Izgled ipak igra veliku ulogu

Iako ljubav na prvi pogled zvuči kao trenutačna duboka emocionalna povezanost, fizički izgled ima veliku ulogu u tom prvom osjećaju.

Istraživanje iz 2017. pokazalo je da se ljubav na prvi pogled pojavljuje kada postoji snažna fizička kemija. Drugim riječima, taj je fenomen usko povezan s neposrednom fizičkom privlačnošću koju prema nekome možemo osjetiti nakon samo jednog pogleda.

Pa postoji li onda ljubav na prvi pogled?

Prema tekstu, trenutačna privlačnost možda nema složenost i dubinu dugogodišnje veze, ali osjećaj koji ljudi doživljavaju može biti itekako stvaran.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kemijska privlačnost između dvoje ljudi ponekad može biti toliko snažna da već nakon jednog pogleda osjećaju kao da su se zaljubili. Ljudi koji prijavljuju ljubav na prvi pogled također su, navodi se, često otvoreniji prema snažnim i neposrednim emocionalnim povezivanjima.

Ljubav na prvi pogled tako se nalazi negdje između razuma i emocija. Znanost pokazuje da jedan kratak susret doista može pokrenuti snažne reakcije u mozgu i tijelu, a hoće li taj prvi trenutak prerasti u dugotrajnu ljubav ovisi o onome što slijedi nakon njega.

