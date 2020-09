'U trgovinu treba ići na prazan želudac jer ćete kupovati bolje'

<p>- Ne savjetujem vam da idete gladni u dućan pa u košaricu stavite pet paketa kolača, već radite iskušajte jedan, novi desert, nešto što još niste jeli - kaže <strong>Jeff Mauro</strong>, poznati kuhar i suvoditelj serijala The Kitchen.</p><p>Suprotno uvriježenom mišljenju, on tvrdi da je ljudima bolje ići u šoping kada su gladni, nedavno je gledateljima savjetovao upravo to, a pojasnio je i zašto je takav način razmišljanja bolja ideja.</p><p>- Idite u trgovinu što gladniji, jer je tada veća vjerojatnost da ćete kupiti i isprobati neke nove stvari. To će vam omogućiti da u kuhinji budete kreativniji - rekao je.</p><p>- Uzmete li, recimo, neki novi preljev za salatu ili začin, dat ćete sami sebi priliku kušati neke nove okuse. Možda otkrijete nešto nevjerojatno i uvrstite to na svoju redovitu šoping listu - dodao je.</p><p>Savjetuje pažljivo pogledati ponudu hrane u trgovinama, kupiti poneki novi sir ili salamu.</p><p>Također, on smatra da što više raznovrsne hrane kupite, više ćete kuhati kod kuće i smišljati nove recepte kako biste potrošili sve te namirnice koje ste kupili, prenosi<a href="https://www.rd.com/article/go-to-the-grocery-store-when-youre-hungry/" target="_blank"> Reader's Digest.</a></p><p> </p>