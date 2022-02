Zastrašujuća psihoza nakon poroda ostavila me u halucinacijama i uvjerenju da supruga kuje zavjeru protiv mene, ispričala je novopečena mama Charity Horton, iz St Austella, koja je bolovala od teške psihoze nakon što je rodila trojke. Uvjerila se da partnerica i svekrva kuju zavjeru protiv nje te je zbog toga na kraju primljena i u bolnicu.

Novopečena mama koja se osjećala kao da ju je 'shizofrenija uhvatila preko noći', dok je patila od postporođajne psihoze, otkrila je zastrašujuće halucinacije koje je imala nakon poroda. Nakon rođenja trojki, tridesettrogodišnja Charity Horton je vjerovala da njezina partnerica kuje zavjeru sa svekrvom i planira je čak i drogirati tijekom tog užasnog perioda, piše Mirror.

Charity je bila toliko užasnuta svime da je jednom pokušala staviti nogu u vrelu vodu da vidi može li osjetiti bol, a zatim je i nestala nakon što je svojoj obitelji rekla da si planira oduzeti život. Srećom, nakon povratka kući, primljena je u bolnicu 28. travnja, a 12. svibnja vratila se godinu dana mlađoj supruzi Sarah i trojkama Raine, Poppy i River.

- Bilo je kao da sam preko noći oboljela od shizofrenije. Čak i kad bih počela spavati, bila sam opsjednuta stvarima. Stalno sam mislila da me testiraju da vide mogu li se nositi sa svime. Mislila sam da me supruga i njezina majka gledaju na bebi monitoru da vide hoću li gdje pogriješiti, pa čak i da skrivaju moj lijek da bi me mogle drogirati kako bi prestala govoriti - priča mama.

- Počelo je i haluciniranje i opsjednutost pticama u vrtu. Kad bih vidjela samo jednu svraku, opsjelo bi me da će se bebama dogoditi nešto loše i jurila bih po vrtu pokušavajući pronaći ostale ptice - iznosi Charity.

Imala je i priviđanja o tome kako supruga nosi torbu niz kuću, ali ona to uopće nije mogla tada ni vidjeti, jer bi sjedila na sofi sa zidom ispred sebe, a slično joj se događalo i s prijateljevim automobilom, za koji je mislila da ga na trenutak vidi, ali istog ne bi bilo kada bi ponovno pogledala.

Charity je zatrudnjela nakon umjetne oplodnje u kolovozu 2020., zajedno sa suprugom Sarom, vozačicom teretnog vozila, i bile su prezadovoljne. Koristile su donatora sperme iz Danske. Buduće mame su bile oduševljene kada su na sedmotjednom snimku uočile tri mališana 24. ožujka 2021. Bebe, svaka teška četiri kilograma, rođene su planiranim carskim rezom nakon 34-tjedne nekomplicirane trudnoće.

No, Charity Horton se borila da se opusti nakon što su rođene Raine, Poppy i River. Kada se vratila kući iz bolnice jedva je spavala cijeli tjedan. Ubrzo se jako razboljela i bila je uvjerena da izgladnjuje svoje malene bebe, iako je trojac bio savršeno zdrav. I vjerovala je da njezina svekrva Cheryl i supruga skrivaju njezine lijekove i da će Cherylin pas pojesti bebe.

Sljedećih tjedana njezino mentalno zdravlje se pogoršavalo i počela je halucinirati misleći da može vidjeti kroz zidove. Uvjerena da su svrake u njezinu vrtu znak loše sreće, istjerala bi ih iz vrta njihova doma u St Austellu, u Cornwallu. Liječnici su iscrpljenoj mami isprva prepisivali antidepresive i tablete za spavanje, ali iscrpljena žena nije mogla naći mira. Prestrašena, počela se samoozljeđivati ​​i riskirati život; pa je jednom pokušala i staviti stopalo u vrelu vodu da vidi osjeća li bol.

U vapaju za pomoć, supruzi je rekla da će si oduzeti život i nestala je 27. travnja. Najmiliji, uključujući i njezinu mamu, bili su prestrašeni. Obitelj je pozvala medicinsko osoblje za mentalno zdravlje, i Charity, koja se iste noći vratila kući, primljena je na psihijatrijski odjel 28. travnja. Dobila je pravilnu potporu i šestomjesečnu terapiju antipsihoticima te je bila dovoljno dobro da se vrati kući bebama 12. svibnja.

Govorila je o svom iskustvu kako bi pomogla drugim mamama koje prolaze kroz istu stvar. 'U početku nisam mislila da nešto nije u redu. Onda smo se vratili kući i tako sam se uplašila da ću morati paziti na bebe. Bila sam sigurna da sve radim krivo. Uvjerila sam se da ih sve moram nahraniti odjednom, nisam se uopće mogla isključiti niti zaspati', ispričala je. Bojala se da će joj bebe umrijeti u snu, pa kad su šutjele, pomislila bi da su mrtve, a kad god su bile budne, mislila je da im stalno nešto treba.

Nije prestajala ni pričati, samo bi stalno ponavljala ista pitanja svojoj supruzi i njenoj mami. Bilo joj je sve gore i gore, sve dok si nije htjela nauditi. Samo je željela da tjeskoba prestane. Gledajući unatrag, sada joj se sve čini tako strašnim, ne može vjerovati da joj se to dogodilo.

- Sjajno mi je sada biti nova mama, sviđa mi se. Stvarno to prihvaćam i nadoknađujem izgubljeno vrijeme. Samo se smijem i igram s njima i tjeram ih da se smiješe - priča.

Nakon mjesec dana, kada je hrabra Charity priznala da razmišlja o samoozljeđivanju te je primljena u bolnicu, tamo joj je bila dijagnosticirana postporođajna psihoza. Rekla je kako je znala da nešto nije u redu, i kako joj je očajnički trebala pomoć. Bilo joj je drago spakirati kofere i bilo je to pravo mjesto za nju.

- Bila sam previše loše, samo sam htjela ozdraviti. Nakon devet dana počele su mi bebe stvarno nedostajati pa sam znala da mi je bolje. Nisu baš sigurni zašto se događa postporođajna depresija; otprilike jedna od tisuću žena je dobije, a potaknuta je rođenjem - ističe Charity.

- Zamišljam da je to savršena oluja svih hormona novopečene mame, stresa i umora. Ako je netko dobije, morate nazvati hitnu pomoć, toliko je loše. Rijetko je, ali pazite na svoju obitelj i prijatelje; samo budite svjesni što se može dogoditi. U jednom trenutku izgledaš dobro, ali u sljedećem ne znaš što se događa - upozorava mama.

Ako patite od postnatalne depresije, nemojte se boriti u tišini.