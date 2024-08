Potezi za savršen seks: Naučite koristiti ruke, jezik i igračke...

Puno je savjeta koji garantiraju da će vas učiniti odličnim ljubavnikom. No ovih sedam će biti sasvim dovoljno, kaže seksualna terapeutkinja Tracey Cox za Daily Mail.

Oni međutim nemaju puno veze sa seksom. Ili barem tako izgledaju na prvu. No većina ljudi zaboravlja da je privlačnost ujedno i psihička stvar, i ako niste dobri prema partneru, teško da će postojati strastvena iskra.

Ovo je 7 najbitnijih poteza koje morate svladati:

1. Slušajte i učite

Tehnika se može naučiti, ali ona zapravo nije bitna, kaže Tracey Cox.

- Kad kažemo da je netko odličan u krevetu mislimo na to da nam odgovara u seksu, da radi ono što i mi volimo - objašnjava.

Ako nađete nekoga tko voli spor i romantičan seks kao i vi, ili je više za S&M kao i vi, bit ćete oduševljeni. Stvar je samo u tome da slušate što vam partner govori da voli i to i radite. Tako je jednostavno.

2. Teorija i praksa

Seks je poput tipkanja. Ako to radite s dva prsta, i to je OK, ali nećete biti ni približno dobri kao oni koji pišu sa svih deset prstiju i redovito to vježbaju - objašnjava Cox.

Svi trebamo naučiti neke tehnike, koristiti se i rukama i jezikom i seksi igračkama, bez obzira koliko sami sebe smatramo privlačnima, smatra ona. To su osnove, a kada njih znate onda ih prilagodite osobi s kojom jeste. Promatrajte, učite, slušajte. Pitajte je je li sve u redu, odgovara li joj to što radite. Zapamtite odgovor i tako postupajte.

3. Vježbom do savršenstva

Jednostavno je - što se više seksate to ste bolji u tome. Kod žena je to specifično - one koje se najviše seksaju ujedno doživljavaju i najviše orgazama, pokazale su studije.

4. Rutina je poljubac smrti u seksu

Da, ona je dobra jer znate točno što vas čeka, ali dugoročno je ubojica strasti. Parovi koji ne žele učiti ništa novo zasigurno nemaju uzbudljiv seks, a s vremenom ga sve manje i žele upravo zato jer se ne mogu ni veseliti dosadnom seksu.

Najčešći razlog zašto ljudi ne iskušavaju nove stvari je to što su zabrinuti da im se neće svidjeti, da će izgledati smiješno ili da neće znati što s tim. No seks bi trebao biti zabavan, zar ne? Tako mu treba i pristupiti, bez opterećenja. Samo zabava.

5. Ne osuđujte

Reći partneru što točno želite da vam radi nije najjednostavnija stvar na svijetu, zar ne? Kada vam suprotna strana počne govoriti o svojim željama, smireno je saslušajte i oduprite se porivu da se smijete poput tinejdžera, da je osuđujete ili da to shvatite kao napad na sebe.

Vrlo je važno da možete otvoreno govoriti o tome i da vaša druga polovica zna da je nećete osuđivati. To će pozitivno utjecati na vaš seksualni život, čak i ako se vi ne složite s predloženim sugestijama.

6. Trebali biste moći pričati o seksu bez srama

Toliko puta čujemo tu rečenicu, a začuđujuće malo parova doista to radi, kaže Tracey Cox. Važno je shvatiti da samo riječima možete opisati točno što želite, kao i to da 'sporije' ili 'brže' dvoje ljudi može shvatiti potpuno drugačije.

Kako biste izbjegli bilo kakvu uvredu ili ljutnju tijekom seksa nemojte davati negativan feedback, samo pozitivan. A poslije seksa recite što vam se nije svidjelo, ali pažljivo i taktično. Svi su osjetljivi na svoj performans u seksu i to treba uzeti u obzir.

7. Samouvjerenost je jako bitna

Da, dobar izgled osigurat će vam poglede. No sramežljivost i seks isključivo u mraku neće vam osigurati uzbuđenje kakvom težite. Počnete li sebe doživljavati privlačno i tako se i ponašati, u seksu ćete biti sve bolji i vama će biti bolje. To je začarani krug koji povlači jedno za drugim.