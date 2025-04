Potiskujete li svoju seksualnost - odgovorite na pitanja i otkrijte

Odgoj u strogo religioznom okruženju često ostavlja duboke tragove na seksualnost – posebno kada se odmalena uči da je seks nešto prljavo, sramotno ili grješno. Mnoge žene i muškarci tek u odrasloj dobi shvate da im se seksualna nelagoda, strah ili gubitak libida ne događaju "bez razloga", već da su posljedica uvjerenja koja su internalizirali kao djeca.

Tri različite osobe – dvije žene i jedan muškarac – ispričale su svoja iskustva, otkrivajući kako ih je religija udaljila od vlastitog tijela i užitka. Njihove priče otvaraju prostor za razumijevanje tihe, ali duboko ukorijenjene seksualne represije koja još uvijek postoji u mnogim društvima.

Julie, 45: "Bojala sam se seksa jer sam vjerovala da me Bog promatra"

Julie je odrasla uz stroga kršćanska načela i pohađala anglikansku školu. Od najranije dobi osjećala je duboku krivnju zbog vlastite seksualnosti.

„Bila sam uvjerena da Bog vidi sve što radim i mislim – i da zbog toga moram biti posramljena”, rekla je. „Jednom sam se kao djevojčica trljala o naslon kauča, a mama me oštro prekorila. Kad sam tu večer u krevetu dotaknula samu sebe, bilo mi je ugodno – ali odmah me preplavila misao da me svi moji preminuli rođaci gledaju i osuđuju.”

Strah da nije „dovoljno dobra“ partnerica pratila ju je u odrasloj dobi. Iako se udala, godinama nije mogla doživjeti orgazam niti se opustiti u seksualnom odnosu. Seks joj je postao teret i predmet izbjegavanja, sve dok ju muž nije suočio s ultimatumom – seks ili razvod.

„Prvi put sam mu tada ispričala o svom strahu, o osjećaju da me Bog i dalje gleda. Mislio je da se šalim – sve dok nije shvatio koliko me to zapravo oblikovalo.”

Terapija joj je pomogla da postepeno razgradi osjećaj srama i otkrije vlastiti užitak. Danas otvoreno govori o tome koliko je žalosna što je izgubila tolike godine vlastite seksualnosti.

Kirsty, 37: „Krivnja je visjela iznad kreveta kao oblak“

Kirsty je odrasla u strogo katoličkoj obitelji i pohađala jednako strogu školu. Seks prije braka bio je smrtni grijeh, a samozadovoljavanje – nešto „odvratno“.

„Sve se vrtjelo oko kontrole – kako misliti, kako osjećati, kako se ponašati. Naučila sam da žena treba trpjeti seks zbog rađanja djece, a ne zbog užitka“, prisjeća se.

Prvi put je imala seks s 25 godina, s dečkom iz crkve. Bio je to, kaže, neugodan i bezličan čin – više iz osjećaja dužnosti nego želje. Krivnja ih je oboje paralizirala.

Godinama kasnije, tek uz pomoć terapije i partnera koji je bio pun razumijevanja, naučila je ostati „prisutna“ u vlastitom tijelu. Kroz meditaciju i nježnu komunikaciju ponovno je otkrila seksualni užitak.

„Danas uživam u seksu. Ipak, ponekad me u najintimnijim trenucima još proganja glas bivše učiteljice iz škole – ‘Pogledaj se, odvratna si’. Ali sada barem znam da taj glas nije moj.“

Za svoju kćer odlučila je drukčije: „Ona neće odrastati u strahu od muškaraca, niti će misliti da je užitak nešto zbog čega se mora stidjeti.“

Stephen, 24: „Intuitivno znam da su me lagali – ali sram i dalje postoji“

Stephen je odrastao u srcu američkog tzv. Bible Belta, gdje je vjera prožimala svaki aspekt života. U njegovom domu seks se spominjao samo kao grijeh, a žene koje su ga prakticirale prije braka nazivane su pogrdnim imenima.

„Rekli su mi da te i poljubac može učiniti ocem – ili da ćeš završiti depresivan ako imaš seks izvan braka“, govori.

Iako se intelektualno distancirao od tih uvjerenja, još nije uspio emocionalno pobjeći od njih. Danas živi u Londonu, ali nikada nije imao seksualni odnos.

„Osjećam se kao da mi treba ‘resetiranje’. Znam da sve to što su mi govorili nije istina, ali kad god pomislim na seks – postanem tjeskoban ili ljutit.“

Nada se vezi s osobom koja bi razumjela njegovu pozadinu i pomogla mu polako prevladati barijere. Dotad, nastoji dekodirati vlastitu seksualnost – sloj po sloj, bez prisile.

Seksualna represija nije stvar prošlosti – ona je i dalje dio stvarnosti mnogih ljudi, osobito onih koji su odrasli u sredinama gdje je krivnja bila alat za kontrolu. Ove priče ne govore samo o seksu – već o slobodi, identitetu i mogućnosti da ponovno naučimo biti nježni prema vlastitom tijelu, piše Daily Mail.

Potiskujete li svoju seksualnost?

Odgovorite li potvrdno na većinu ovih tvrdnji, moguće je da potiskujete svoju seksualnost:

Roditelji su ti govorili da je seks „prljav“ i loš.

Seks ti je neugodan i ne donosi ti užitak.

Sama pomisao na seks izaziva sram ili nelagodu, a ne uzbuđenje.

Nemaš seksualne fantazije ili osjećaš krivnju zbog njih — osobito ako nisu „dozvoljene“.

Voliš partnera, ali teško uživaš u seksu s njim.

Ne masturbiraš ili osjećaš krivnju kad to učiniš.

Kada osjetiš seksualnu želju, osjećaš i gađenje prema sebi.

Ne voliš razgovarati o seksu niti gledati seksualne scene u filmovima.

Sama pomisao da ćeš imati seks izaziva ti tjeskobu i strah.

Nikad nisi doživjela orgazam.

Ne voliš gledati svoje golo tijelo.

NE znači da potiskuješ seksualnost ako:

Ne želiš eksperimentirati s određenim seksualnim aktivnostima poput vezivanja ili analnog seksa.

Seks ti je važan samo unutar posvećene veze.

Imao/la si samo jednog ili nekoliko seksualnih partnera.

Želiš pričekati dok nekoga bolje ne upoznaš.

Tvoj seksualni nagon je prirodno nizak.

3 jednostavna načina kako se osloboditi negativnih uvjerenja o seksu

Male promjene mogu donijeti veliku razliku.

1. Okruži se ljudima koji imaju pozitivan stav prema seksu

Prijatelji su odlični saveznici u razbijanju predrasuda. Podijeli s njima poruke i osude o seksu koje si čula ili usvojila tijekom odrastanja. Razgovaraj o tome otvoreno. Čut ćeš i njihova iskustva i priče koje su im bile nametnute — i tako ćeš lakše normalizirati vlastiti odnos prema seksualnosti.

2. Upoznaj i zavoli svoje tijelo

Ako te seks posramljuje, teško ćeš se osjećati ugodno u vlastitom tijelu, osobito kada si gola. Počni s malim koracima. Promatraj se naga pred ogledalom, bez osuđivanja. Cilj je gledati — ne suditi. Spavaj gola. Zapiši tri stvari koje ti se sviđaju na tvom tijelu i s vremenom proširuj popis kako raste tvoje samopouzdanje.

3. Preodgoji samu ili samog sebe

Suoči se s uvjerenjima iz djetinjstva iz perspektive zrele odrasle osobe. Zapiši pet negativnih uvjerenja o seksu koja su ti usađena kao djetetu ili tinejdžerici, primjerice: „Seks je prljav i loš.“ Zatim se zapitaj: „Što danas mislim o tome, na temelju vlastitog iskustva?“ Možda ćeš zaključiti: „Seks nije loš. To je ugodno iskustvo i način izražavanja ljubavi.“