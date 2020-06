Stanovnici ovog sela koje datira iz 12. stolje\u0107a u Toskani u Italiji su morali 1946. godine napustiti svoje domove i preseliti u obli\u017enji grad Vagli di Sotto jer se gradila brana za novu hidroelektranu.

Njihove stare ku\u0107e tada su potopljene i nestale su u umjetno napravljenom jezeru. Ali, svaki put kada se jezero isu\u0161i radi odr\u017eavanja, ljudi se masovno slijevaju u tu regiju kako bi vidjeli 'uskrsnu\u0107e' srednjovjekovnog sela, \u0161to se do sada desilo samo \u010detiri puta: 1958., 1974., 1983. i 1994. godine kada je pomalo sablasnim selom pro\u0161etalo\u00a0preko milijun turista.

To bi se opet moglo dogoditi sljede\u0107e godine, dala je naslutiti Lorenza Giorgi, k\u0107i biv\u0161eg gradona\u010delnika Vagli di Sotto, objavom na svojem Facebook profilu. Napisala je kako su joj 'odre\u0111eni izvori rekli da \u0107e se jezero isprazniti od vode 2021. godine te kako se nada da \u0107e se ta vijest pro\u0161iriti dru\u0161tvenim mre\u017eama zbog ja\u010danja lokalnog turizma'.

Iako to jo\u0161 nije slu\u017ebeno potvr\u0111eno, mnogi se nadaju da 'tamo gdje ima dima, ima i vatre'. Iz tvrtke Enel, koja upravlja branom, su poru\u010dili kako formiraju radnu skupinu koja \u0107e s op\u0107inom razgovarati o turizmu i nekim mogu\u0107nostima vezanima za umjetno jezero i branu.

Ina\u010de, potopljeno selo Fabbriche di Careggine ima nekoliko kamenih ku\u0107a, groblje, most i crkvu San Teodoro. Njegovi rani stanovnici bili su uglavnom kova\u010di koji su u 13. stolje\u0107u emigrirali iz Brescie u Lombardiju, a selo je bilo poznato po proizvodnji i prodaji proizvoda izra\u0111enih od \u017eeljeza, prenosi mentalfloss.com.\u00a0

Potopljeno talijansko selo je mamac za turiste kada umjetno jezero ponekad, rijetko isuše

Ovo srednjovjekovno selo ima nekoliko kamenih kuća, groblje, most i crkvu San Teodoro. Kada jezero isprazne od vode, tada posjetitelji imaju priliku šetati njegovim ulicama

