Potražite plakat o melanomu i pregledima u utorak uz 24sata

Osnovu prevencije melanoma i drugih karcinoma kože čine redoviti samopregledi kože. Preporuka je da ih provodimo jedanput mjesečno, ispred ogledala u kojemu možemo vidjeti odraz cijelog tijela te uz pomoć malog ogledala koje će nam poslužiti za pregled leđa i teže dostupnih dijelova tijela. Zato vam u utorak, 28. travnja, uz 24sata darujemo plakat "Abeceda melanoma", koji će vam pomoći pri samopregledu i svojevrsni je podsjetnik na to na što trebate obratiti pažnju. Uz njega ćete moći lakše usporediti veličinu, oblik i boju svojih madeža te eventualne promjene koje mogu upozoravati na neke zloćudne pojave.

Vodite računa o tome da pregled obavljate u dobro osvijetljenom prostoru i uvijek kraj sebe imajte "Abecedu melanoma". Abeceda u ovom slučaju obuhvaća slova od A do E. Pritom slovo A označava asimetričnost (prema američkoj riječi asymmetry), a slovo B nejasne granice madeža (od engleske riječi border/rub). Dakle, ako rubovi madeža nisu jasno definirani, moguće da je riječ o sumnjivoj promjeni. Slovo C označava promjene u boji madeža (od engleske riječi colour/boja), pri čemu treba obratiti pažnju na svaku promjenu boje, posebno ako ste uočili da je njegova boja nejednolika, od ružičaste do nijansi smeđe, sve do plave ili crne. Slovo D označava promjer (od engleske riječi diametar), što nas podsjeća da provjerimo je li se madež od zadnjeg pregleda povećao, a slovo E označava evoluciju, odnosno promjene koje su se dogodile nedavno.

Isto tako, besplatne dermatološke preglede koje obavljaju stručnjaci s ciljem ranog prepoznavanja melanoma i drugih karcinoma kože u sljedećim tjednima i mjesecima donosi vam dm. Više informacija potražite na dm.hr.

RASPORED PLEGLEDA:

Pregledi počinju 9. svibnja u Osijeku, zatim se nastavljaju 10. svibnja u Slavonskom Brodu, 16. svibnja u Požegi i 23. svibnja u Bjelovaru. U lipnju pregled možete obaviti u Zagrebu (6. 6.), Karlovcu (13. 6.). Gospiću (20. 6.), Varaždinu (27. 6.) i Čakovcu (28. 6.). U srpnju će biti u Novom Vinodolskom, Opatiji, Puli i Poreču, a u kolovozu u Zadru, Vodicama, Splitu, Trogiru, Makarskoj i Dubrovniku.

Za besplatne dermatološke preglede nije potrebna prethodna narudžba nego samo dođete u navedeno vrijeme na mjesto obavljanja pregleda.