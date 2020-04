'Potres je bio stres, Palčićima smo funkcije održavali ručno'

Maleni Palčić Toma u petak je napunio 12 dana, dobro je i pomalo napreduje. Rodio se u nedjelju 22. ožujka, oko 2:30, samo četiri sata prije velikog potresa koji je probudio Zagreb i oštetio dio jedne od zgrada Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu, poznate kao ‘Petrova bolnica’, u kojoj se nalazio i Zavod za neonatologiju.

Po riječima doc. dr. sc. Mirte Starčević, pročelnice Zavoda, u tom je trenutku tamo bilo i 26-ero djece, od čega 19-ero njih u inkubatorima, odnosno na aparatima koji održavaju vitalne funkcije, a ostala u krevetićima, pod posebnom pažnjom, zato što su rođena kao nedonoščad.

Toma je svijet ugledao u 28. tjednu mamine trudnoće, sa 1230 grama i 39 centimetara i zapravo je dosta snažan dječačić za činjenicu da je rođen ranije. Već se dobrano naputovao, jer su djeca u inkubatorima odmah to jutro prebačena u KB Dubrava, a onda tjedan dana kasnije vraćena u Petrovu.

Njegovi roditelji Ivana Prga i Petar Borojević presretni su zbog njegovog rođenja i unatoč tome što ga u međuvremenu nisu mogli ni vidjeti uživo, vrlo su optimistični. Šale se kako je Toma mudro predosjetio da ga čekaju nevolje, pa je stigao kao mali svemirski putnik, u svom svemirskom brodu - inkubatoru, u kojem će još neko vrijeme ostati zaštićen od svega ružnog što se vani događa.

Pomaže im činjenica da Tomu s njima čeka i stariji braco, sedmogodišnji Mihael, s kojim moraju pratiti nastavu, učiti i uživaju u zajedničkom vremenu, a posebno ljubaznost i toplina koju su osjećali u svim kontaktima s liječnicima i sestrama dok su bili u KB Dubrava, kao i sada u Petrovoj.

- Teško je jer ga ne možemo posjetiti i uvjeriti se u to kako napreduje, no svakodnevno zovemo i dobivamo sve informacije o tome. Osim toga, sestre nam svaki dan pošalju Tominu fotografiju, što nam neizmjerno puno znači. Rekla bih da se na fotografijama i vidi da napreduje, postao je mali bucko – priča mama.

Tu i tamo vrate joj se slike svega što je na dan sinova rođenja prošla, taj osjećaj da je kao u nekom apokaliptičnom filmu, no nema previše vremena za razmišljanje, jer je Mihael vrlo aktivan. Kad vidi da je mama malo tužna, potrudi se napraviti nešto lijepo za nju, pa je tako ovih dana dobila i ‘narukvicu za sreću’. Kod njih su još uvijek i Ivanini roditelji, koji su došli pomoći dječaku i tati dok je ona čuvala trudnoću u bolnici, pa je lakše jer je kuća puna.

- Mirna sam, znam da Toma još neko vrijeme mora biti pod kontrolom liječnika i da je u najboljim rukama u kojima sada može biti. Nitko ne može reći koliko dugo će morati ostati u bolnici, jer mora samostalno uspostaviti sve vitalne funkcije i ojačati. Procijenili smo da bi to moglo biti do lipnja, pa se opet šalimo da je Toma mudro odlučio ostati na sigurnom dok ne prođe i kriza oko korona virusa - kaže mama Ivana, koja je ovih dana proslavila 37. rođendan.

Tata Petar kaže kako je za njega najteži dio prošao: Oni trenuci kad je čekao da mu iz bolnice jave da je sve u redu i da je Toma zaplakao ‘kao veliki’. Od tada je optimističan i uvjeren da će sve biti dobro. I njemu, dodaje, puno znače fotografije mališana koje svakodnevno stižu, pa oboje ističu veliku zahvalnost za sve liječnike i sestre u Petrovoj.

S tim iskustvom iz ove je priče izašla i Silvija Bibić, mama dječaka koji se rodio 27. veljače, sa 1670 grama i 42 centimetra. Iako je rođen ranije, bio je dobro razvijena beba i bez ozbiljnih problema, no morao je ostati u inkubatoru nakon što je Silvija izašla iz bolnice. Kako je rodila baš u vrijeme nakon što se intenzivirala situacija oko korone, stupile su na snagu mjere prevencije, pa ni ona ni suprug nisu mogli posjetiti dijete.

- To je doista grozan osjećaj, no znala sam da on u tom trenutku treba liječničku pomoć i da drugačije ne može biti, pa to čovjek nekako prihvati. Jutro nakon potresa bilo nam je posebno teško. Čim smo izašli iz stana, sjeli smo u automobil i zvali bolnicu i odmah smo dobili informaciju da su djeca dobro i da se sele. I cijelo ovo vrijeme zaista smo imali divnu podršku stručnjaka iz Petrove - priča Silvija, čiji je mališan već stigao kući.

Zato obje obitelji od srca podržavaju akciju Udruge Palčići ‘Vratimo Palčiće u Petrovu’, u okviru koje se prikuplja novac za nove uređaje.

- Neonatologija je struka koja je jako ovisna o aparatima za održavanje nedonoščadi na živvotu, a dio njih je oštećen u potresu. U nabavi opreme nam pomažu, osim resornog Ministarstva i matične ustanove, i udruge, osobito 'Palčići', s kojima imamo višegodišnju suradnju. Sad nam je i dodatno važno da se oni nabave – kaže prim. dr. Mirta Starčević, koja se prisjeća situacije i osjećaja koje je preživjela na dan potresa.

- Bili smo pod dojmom jakoga stresa, jer smo na odjelu imali 19-ero djece koja su ovisna o inkubatoru, a oni odjednom više nisu bili u funkciji. Trebalo je svako to dijete uzeti u naručje i započeti s održavanjem vitalnih funkcija uz pomoć aparata koje inače koristimo kod oživljavanja, dakle ručno. Srećom, neonatolozi svakodnevno donose odluke u hitnim situacijama, spašavaju živote, pa su se dežurne liječnice prim. dr. sc. Sonja Anić Jurica i dr. Ida Nađ brzo i dobro organizirale i sve je prošlo u redu – priča dr. Starčević. Unatoč vrlo kriznoj situaciji nije bilo većih većih problema, odnosno mali Palčići u svemu su se pokazali kao veliki borci.

Dodaje kako su stručnjaci iz Petrove pratili djecu i u KB Dubrava, gdje su imali izuzetnu pomoć i podršku kolega, a već nakon tjedan dana svi zajedno su se vratili u Petrovu, u zgradu koja nije bila oštećena u potresu i ima sve potrebne uvjete. Jedini je problem to što je prostor u kojem su sada premali za sve ono što im treba, no takva situacija ne bi trebala trajati predugo.

- Već je započelo raščišćavanje prostora koji su stradali u potresu i prve procjene pokazuju da bi se dio zgrade mogao sanirati i osposobiti u okviru nekoliko tjedana, otprilike do mjesec dana, dok će za ostalo trebati i nekoliko mjeseci. No, već i taj središnji dio zgrade koji bi se prvi trebao obnoviti bi nam puno značio, kako bismo mogli osposobiti rađaonu za nedonoščad, jer ih sada nemamo gdje zbrinuti nakon poroda – kaže dr. Starčević.

Posebno ističe kako ovih dana ‘nema mira’ od telefonskih poziva i upita mnogih hrvatskih građana sa svih strana svijeta koji se žele priključiti sa donacijama, pa ovu situaciju, kaže, pomalo uspoređuje s poletom i zanosom koji se među nama probudio u vrijeme Domovinskog rata.

Račun za uplatu donacija

Iz Kluba roditelja nedonoščadi 'Palčići' kažu kako im je cilj prikupiti 4.048.577,84 kuna, točno namjenski iznos, za precizno definiranu opremu, za koju su poznate i cijene. Svi oni koji žele uplatiti donaciju to mogu učiniti na račun za posebne namjene i donacije HR3324070001500333088, tako da naznače da je svrha uplate akcija ‘Vratimo Palčiće u Petrovu’, a za sva pitanja donatori se mogu direktno javiti Željki Vučko, predsjednici Kluba roditelja nedonoščadi Palčići na 091 2712 744 ili e-mail: zeljka.vucko71@gmail.com.

