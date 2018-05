Povećanje penisa: Usporedili smo cijene u Hrvatskoj i Srbiji

Pacijenti su me zvali i govorili da sam im ovim zahvatom spasio brak. Nisu njihove supruge postale sretnije samo zbog tih dodatnih centimetara, već i zbog činjenice da su njihovi muževi dobili dodatno samopouzdanje, što je utjecalo i na njihovu izvedbu u krevetu, rekao nam je dr. med. Dimitrije E. Panfilov, specijalist estetske, plastične i opće kirurgije iz Specijalne bolnice za plastičnu i estetsku kirurgiju Clinic Olymp u Novom Sadu.

- Operacija povećanja penisa kod nas je jako česta, a možemo reći da nam podjednako dolaze Slovenci, Hrvati, Bosanci, Srbi i Crnogorci, iako se broj stanovnika u spomenutim zemljama znatno razlikuje. Još sam u Parizu od svog učitelja ove metode čuo rečenicu da je jedan centimetar u penisu jednak jednom kilometru u muškoj glavi, a kad nekome dodate 2 do 5 "kilometara", to baš i nije mala stvar, slažete se - ispričao nam je ovaj stručnjak.

Hrvati rijetko povećavaju penis

Duško Maletić, mr. sc. iz Poliklinike Maletić ima bogato iskustvo u postupcima produženja i podebljanja muškog spolovila. Time se, između ostalog, bavi već 20 godina. Kaže kako najviše zahvata imaju na muškarcima iz Europe, iz Hrvatske znatno manje - rijetko.

Opisao nam je kako sam postupak izgleda i kolike su cijene zahvata.

- Za produženje koristimo uobičajenu metodu presijecanja suspenzornog ligamenta penisa ( koji ga veže za stidnu kost), a na koži je rez tipa Z plastike i Y režnja u području stidne kosti. Za podebljanje koristimo lipofiling - znači mast se uzima sa nekog mjesta gdje je ima i ubrizgava nakon obrade kanilama u ovojnice penisa. Cijena produženja je 15.000 kuna. Cijena podebljanja je 8000 kuna. Ako se radi oboje cijena je 20.000 kuna. Ova cijena je nekoliko puta manja od cijene u zapadnoj Europi - objasnio je Duško Maletić, mr. sc.

- Navedenom operacijom produženja, može se postići do 2 centimetara produženja. Lipofilingom se može spolovilo podebljati cca 4 mm u polumjeru, znači u opsegu prema formuli 2x polumjer x 3,14... - pojasnio je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Duško Maletić, mr. sc.

Situacija u Srbiji

Dr. med. Dimitrije E. Panfilov rekao nam je da je cijena operacije produljenja i podebljanja penisa kod njih oko 3000 eura (oko 22.000 kuna), a želi li netko samo podebljanje, to će ga stajati oko 2000 eura (oko 14.700 kuna).

- Ova operacija se može usporediti s operacijom povećanja grudi, koje ženama toliko znače. Bradavice idu 2 do 5 cm naprijed, kao i duljina penisa, ista je psihologija onih koji ih traže, same operacije podjednako traju, cijena je ista, i ono najbitnije, pacijenti se osjećaju sigurnije i kompetentnije u seksualnoj sferi, a to je ono po što su zapravo i došli - pojasnio je dr. med. Dimitrije E. Panfilov.

Kaže kako ga kolege često pitaju da li uživa u onome što radi, a on im odgovara kako rado radi sve ono što njegove pacijente čini sretnima.

Foto: privatni album Dr. med. Dimitrije E. Panfilov

Pojasnio nam je i sam postupak.

- Iako sam i sam u kirurgiju uveo 16 inovativnih metoda, ovdje se sve ove godine držim prokušane i uspješne metode. Otprilike jedna trećina, a nekad čak i polovina penisa, nalazi se unutar tijela. Kroz V rez ispod pubične kosti, iznad korijena penisa, kirurškim se putem oslobađa ligament. Time se postiže produljenje dijela penisa koji je izvan tijela. Produljenje je individualno i ovisi o dužini ligamenta i njegovoj elastičnosti, a nikako ne o volji kirurga ili spremnosti pacijenta da plati više ili manje - objasnio je dr. Panfilov.

- Obujam je, također, moguće povećati za 2 do 4 centimetra, a ovaj zahvat se radi uz pomoć specijalnih kanila kojima se pod kožu penisa ubrizgava vlastito masno tkivo, prethodno uzeto sa unutrašnje strane butina. Kako se radi o vlastitom tkivu, infekcije i komplikacije su svedene na minimum - dodaje.

- U prvih nekoliko mjeseci reapsorbira se oko 30 posto ubrizganog masnog tkiva, a procedura dopune masti može se ponoviti nakon 4 do 6 mjeseci - kaže dr. Panfilov, jedan je od 40 najboljih plastičnih kirurga svijeta koji iza sebe ima više od 16.000 operacija, mnoge kirurške inovacije, prestižne svjetske nagrade i nekoliko knjiga prevedenih na više jezika.

Povećao je penis hijaluronskom kiselinom

- S vašim penisom je sve u najboljem redu. Svakoga dana vidim puno njih manjih od vašeg. Povećanje spolovila vama ne treba - rekao je kirurg i šokirao Mohamada El-Ahmeda (36) iz Australije kada je došao na konzultacije. Jednostavno je odbio izvesti zahvat.

El-Ahmed je otišao je u drugu kliniku. Objasnio im je da "želi imati najveći, poput porno zvijezde". Ipak, kada su mu objasnili kako sam postupak izgleda, predomislio se. Uhvatila ga je neka jeza.

- Rekli su mi da će napraviti rez, ući 15-ak centimetara unutra, tamo nešto izrezati kako bi visio niže. A da bi bio deblji, odvojili bi kožu s njega i umetnuli neke plastične stvari kako bi postao veći - prepričao je i dodao kako bi ga to stajalo 22.600 dolara (oko 140.000 kuna), a garancije koliko će ga moći povećati - nema.

Foto: Dreamstime

Mohamad je na kraju (privremeno) odustao od ideje da postane "kralj pornića", nije želio riskirati zdravlje svojeg spolovila, a i cijena mu je bila previsoka. Kada je malo bolje razmislio i odvrtio film unazad, shvatio je da se niti jedna žena s kojom je bio nije žalila na veličinu njegovog penisa, barem ne naglas.

Ideja o velikom penisu ponovno je zagolicala njegovu maštu kada je čuo za revolucionarnu metodu u Man Cave Sydney - australska estetska poliklinika namijenjena samo muškarcima, prenosi New York Post.

Kod njih postupak izgleda ukratko ovako: penis mora biti u erekciji tijekom zahvata, a to se postiže davanjem injekcije koje djeluje poput Viagre, 20 minuta prije zahvata. Tada se pod kožu injekcijom ubacuje punjenje, preciznije hijaluronska kiselina, da bi se povećao obujam.

Inače, hijaluronska kiselina koristi se i kod povećanja usana i obraza. To je mekana tvar nalik na gel koja se prirodno pojavljuje u tijelu.

- Nije kirurški, minimalno je invazivno i potpuno reverzibilno, s minimumom zastoja. Muškarac može povećati obujam u sat vremena bez skalpela, šavova, opće anestezije i bez boravka u bolnici. Također, ovaj zahvat je znatno jeftiniji od klasičnih, počevši od 2200 dolara (oko 14.000 kuna) - objasnila je dr. Sara Kotai, medicinska direktorica Man Cave Sydney.

Dodala je kako standardni zahvat može povećati obujam za 2,5 centimetra, a duljinu penisa za između 1,25 i 2,5 centimetra. Efekt traje od 18 mjeseci do dvije godine. Nakon toga se može ponovno doći na injekcije hijaluronske kiseline.

Foto: Fotolia

El-Ahmed je bio oduševljen onime što je čuo i dogovorio je termin.

- To što oni rade je magija - rekao je nakon zahvata.

- Žene me sada stalno hvale. Govore da je najveći i najljepši kojeg su ikada vidjele. Presretan sam kada to čujem. Pokazao sam prijateljima kako sada izgleda i mogu vam reći da sam vidio strahopoštovanje u njihovim očima. Jedan od njih je rezervirao postupak za sebe - pohvalio se El-Ahmed.

Koliko je taj zahvat bolan?

- Koristimo tupu iglu poznatu kao kanila. Hijaluronska kiselina se ubrizgava u tkivo penisa i nježnim, ali čvrstim pritiskom namjesti. Bol je gotovo nikakva jer se daje topikalni anestetik na mjesto uboda - objasnila je dr. Kotai.

El-Ahmed kaže da je po njegovom iskustvu jačina boli 4, ako bi se uzela ljestvica do broja 10. Dodaje da mu je penis nakon zahvata bio pomalo bolan i mekan. Tjedan dana od zahvata morao ga je nježno masirati kako bi se punjenje smjestilo pravilno.

- Sada mi je najveći problem pronaći kondome dovoljno velike, čak mi niti XXL ne odgovara. Znaju puknuti kada ih stavim - ponovno se malo pohvalio. Dodao je kako ne vidi ništa loše u tome da i muškarci odlaze na estetske korekcije, jer zašto ne bi bili poput žena kada je ljepota tijela u pitanju.

Radi li se metoda hijaluronskom kiselinom i u Hrvatskoj?

- Podebljanje hijaluronskom kiselinom ne radimo jer to ne traže naši pacijenti, inače ju upotrebljavamo i kod žena i kod muškaraca za popunjavanje bora i slično. Cijena koju bi trebali platiti pacijenti za podebljanje hijaluronskim punilima je astronomska za ovo ekonomsko podneblje - pojasnio je Duško Maletić, mr. sc. iz Poliklinike Maletić i dodao:

- I inače ova metoda podebljanja nije popularna u Europi, a mi upravo imamo najviše pacijenata iz okruženja u Europi. Iz Hrvatske znatno manje - rijetko. Cijena u Hrvatskoj za 1 ml injiciranog hijalurona u rejuvenaciji lica je od 1500 - 2500 kuna. Tako ispada da je to vrlo skupa, a prolazna kozmetika, a pogotovo za spolovilo - rekao nam je ovaj specijalist kirurgije i urologije koji se educirao u raznim dijelovima svijeta, a 2001. godine izdao je i knjigu "Maletić: Važno za muškarce!"

Foto: Fotolia

Još neke metode koje, navodno, povećavaju penis

Vakuum pumpice

Prije nego je svijet "poharala" Viagra, ovakve pumpice upotrebljavale su se kod muškaraca s erektilnom disfunkcijom. Koristi se na način da se spolovilo stavi u pumpicu i iz nje se isisava zrak. Kao posljedica toga dolazi do otvrdnuća penisa, povećanja - no to je sve privremeno. Neki tvrde da bi se upotrebom pumpice spolovilo moglo trajno povećati.

Utezi za penis

Navodno su ovu metodu koristila afrička plemena prije nekoliko tisuća godina. Zvuči pomalo bizarno. Zapravo se radi o nekoj vrsti bildanja spolovila. Na jedan kraj špage se stavi uteg (nije precizirano koliko težak), a drugi se priveže na penis. Tada ga je potrebno dovesti u erekciju i njime podizati uteg.

Ova metoda navodno može povećati volumen spolovila. Ipak, neki tvrde da učinak može biti obrnut, odnosno da se ošteti tkivo i dovede do impotencije.

Mužnja ili jelqing

Za ovu metodu zaslužni su muškarci u arapskim zemljama, a od nje navodno tkivo postaje jače, a volumen veći. Postoje muškarci koji tvrde da su ovom metodom povećali svoja spolovila za dva centimetra. Vježbati je potrebno svaki dan, i tako mjesec dana, prenosi portal vkool.com.

Postupak:

Zagrijte spolovilo na neki način - toplom tkaninom, vrućim tušem... Zagrijavajte ga oko 5 do 10 minuta.

Nanesite lubrikant, vazelin ili ulje za djecu.

Lagano milujte penis kako bi dostigao između 50 i 75 posto erekcije. Nikada ne vježbajte s punom erekcijom.

Spojite palac i kažiprst (kao znak za ok)

Provucite spolovilo kroz prste tako da budu blizu pubične kosti.

Lagano pritisnite i pomičite prste prema glaviću u trajanju 2 do 3 sekunde. Ne smije boljeti.

Zaustavite pomicanje prije nego dođete do glave penisa pa ponovite postupak s drugom rukom.

Dinamika vježbi:

Tjedan 1: Jedna serija od 5 minuta sa 100 pomicanja.

Tjedan 2: Dvije serije od po 5 minuta sa 100 pomicanja u svakoj seriji.

Tjedan 3: Dvije serije od po 5 minuta sa 150 pomicanja u svakoj seriji.

Tjedan 4: Dvije serije od po 10 minuta sa 200 pomicanja u svakoj seriji.

Mišljenje Duška Maletića, mr. sc. o ovim metodama:

- Sve što ste naveli se primjenjuje, samo ne znam sa kojim učinkom, to nije stručno evaluirano. Što se tiče istezanja - dok se ne presiječe suspenzorni ligament penisa, isteže se samo njegov vanjski dio, znači maksimalno polovina, stražnji ili unutarnji dio je nepomičan zbog ligamenta koji veže čvrsto penis za stidnu kost. To ima smisla samo kada je ligament presječen - objasnio nam je Duško Maletić, mr. sc. iz Poliklinike Maletić i dodao:

- Vacuum pumpa je poznata stvar - kada se vakuumom napuni spolovilo krvlju, na korijen se stavi prsten - gumica i tako se može izvesti seksualni odnos, ALI ne dugo - desetak do petnaest minuta i prsten se mora skinuti jer kavernozno tkivo treba kisik koji može dolaziti samo sa novom krvlju. Vakuum se koristi i za istezanje kod Induracije penisa ( savinuće spolovila uslijed plaka na kavernoznom tijelu). Dakle svašta se prodaje, a koliko djeluje je upitno. Bitno je da se ne šteti - objasnio nam je ovaj stručnjak.