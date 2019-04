Povežite se: Vođenje ljubavi bez duše je prazan i sebičan čin

Oko 99 posto ljudi traži ljubavnu vezu zbog osjećaja topline i sigurnosti koju im nečija ljubav pruža, tvrdi Yehuda Berg, autor knjige “The Kabbalah Book of Sex: And Other Mysteries of the Universe”.

- Pitate li ljude zašto vole svoje roditelje, obično odgovore nešto poput: ‘Dobri su prema meni. Zbog njih se osjećam voljeno i cijenjeno. Mogu se pouzdati u njih. Poznaju me i razumiju. Ispunjavaju moje potrebe. Zbog njih se osjećam sigurno i sretno’ - navodi autor. No iz perspektive kabale, židovskog ezoteričnog učenja, nešto u tome drastično ne štima, ističe.

- To nije ljubav, to je potreba. Sve se vrti oko vas, oko toga što primate, a ne što dajete. Od svih ljudskih želja seksualna potreba je najjača. No to je egocentrična želja i razlog zbog kojeg većina veza ne uspije. Umjesto da daju, ljudi samo primaju, a prava ljubav i uspješna veza dobivaju se upravo uzajamnim davanjem. Primanje je jedini problem, davanje je jedini lijek - objašnjava autor. Tvrdi da je najbolji seks onaj kroz koji doživite potpuno ispunjenje.

- Seks bez duše čini samo jedan posto odličnog seksa. On je sebičan i prazan čin. Zadovoljava tijelo, no ostavlja srce i dušu praznima. Uz takav seks nemoguće je održati ljubavi i strast na duge staze. S druge strane, seks s dušom je 99 posto dobrog seksa, koji će vas vinuti u nebesa - tvrdi autor.

Ističe da je u seksu s dušom važno voditi računa o partneru.

- U devet od deset slučajeva veliko uzbuđenje koje se pojavljuje na početku veze je čaroban napitak u paru s otrovom. Strast je ta koja nas privuče i učini ovisnima, no ona će se ugasiti ako nemate zajednički duhovni cilj, iste duhovne vrijednosti i uzajamnu želju da izgradite vezu - zaključuje.