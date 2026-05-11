Povijesni trenutak: Deep Blue porazio šahovskog velemajstora

“I could feel - I could smell - a new kind of intelligence. That was scary" - rekao je Gari Kasparov 11. svibnja 1997. godine - čovjek koji je postao svjetski šahovski prvak sa samo 22 godine i igrač s najvišim ELO rejtingom u povijesti tog vremena - nakon što je završio jedan od najslavnijih tehnoloških dvoboja 20. stoljeća: između njega i IBM-ovog superračunala Deep Blue. Mnogi su se zapitali hoće li doći trenutak kad će strojevi biti pametniji od čovjeka, nakon što je Deep Blue pobijedilo višestrukog svjetskog šahovskog prvaka, rezultatom 3,5: 2,5.