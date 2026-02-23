Obavijesti

ČEŠĆE JE JEDITE

Povišen vam je CRP? Ova hrana prirodno smanjuje upalu u tijelu

Upala je jedan od prirodnih načina na koji se tijelo štiti i liječi. Kada se trebamo boriti protiv infekcija ili toksina, upala je jedan od odgovora imunološkog sustava. No, kronična upala može biti izvor brojnih zdravstvenih problema, a mogu je potaknuti stres, pušenje, pretilost i prehrana
Anxious and scared business woman working inside office, Hispanic woman panic attack and breathing problem, female worker with laptop working
Prehrana bogata nezdravim mastima i rafiniranim šećerima jedan je od glavnih uzroka upale u tijelu te može dovesti do probavnih smetnji, bolesti srca, dijabetesa tipa 2 pa čak i raka. U nastavku saznajte koje namirnice uzrokuju najviše problema, ali i koje su najbolji prirodni protuupalni saveznici koje vrijedi uključiti u prehranu. | Foto: Liubomyr Vorona
