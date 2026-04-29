VRIJEDI ULOŽITI!

Povoljni detalji za uređenje balkona: Kako dobiti 'Instagram balkon' bez velikog troška?

Piše 24sata,
Foto: 123RF

Povoljni detalji za uređenje balkona jedan su od najjednostavnijih načina da se prostor pretvori u ugodnu malu oazu. Za relativno mali budžet moguće je dobiti efektan rezultat koji mijenja doživljaj cijelog doma

Uređenje balkona posljednjih je godina postalo mali lifestyle trend. Balkon više nije samo prostor za sušenje rublja, nego mini oaza za odmor, kavu ili večernje druženje. Dobra vijest je da se takav efekt može postići i s vrlo ograničenim budžetom – uz povoljne dekorativne detalje koji mijenjaju atmosferu bez velikih ulaganja.

Zašto su povoljni balkonski detalji postali hit?

Glavni razlog popularnosti je jednostavna transformacija prostora uz mali trošak. Ljudi žele funkcionalan i lijep vanjski kutak, ali bez renovacija i skupog namještaja.

Najčešći razlozi zašto se kupuju:

  • brzo 'uljepšavanje' prostora bez radova
  • stvaranje ugodne atmosfere u malom prostoru
  • trendovi s Instagrama i Pinteresta
  • sve više života na 'malim kvadratima'
Čak i mali balkon od par kvadrata može izgledati potpuno drugačije uz nekoliko detalja poput rasvjete, jastuka i biljaka.

Što se najčešće kupuje?

Povoljni detalji za balkon najčešće uključuju:

  • LED lampice i solarna rasvjeta
  • ukrasni jastuci i navlake
  • mali tepisi za vanjske prostore
  • viseće tegle i stalci za biljke
  • fenjeri i dekorativne svijeće
  • skladišne košare i organizatori
Foto: Lesnina

Takvi dodaci lako se kombiniraju i mijenjaju ovisno o sezoni.

Koliko koštaju u Europi?

U većini europskih trgovina cijene su vrlo pristupačne:

  • LED lampice i rasvjeta: 5 - 25 €
  • ukrasni jastuci: 5 - 10 €
  • mali vanjski tepisi: oko 20 €
  • dekorativne košare i detalji: 10 - 40 €
Foto: 123RF

Ukratko, cijeli balkon se može 'osvježiti' već s 30 do 100 eura, ako se biraju osnovni, povoljni elementi.

Koliko koštaju u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj su cijene slične, ali često malo više zbog manjih tržišta i uvoza:

  • LED dekor rasvjeta: 6 - 20 €
  • ukrasni jastuci: 4 - 12 €
  • vanjski tepisi: 15 - 30 €
  • dekorativni setovi i detalji: 10 - 50 €

U trgovačkim lancima i online shopovima često se mogu naći i vrlo jeftine opcije već od par eura, posebno u sezonskim akcijama.

Kome su namijenjeni?

Ovi proizvodi idealni su za:

  • stanove s malim balkonima
  • ljude koji žele 'brzu promjenu' bez renovacije
  • podstanare koji ne mogu raditi veće preinake
  • sve koji žele ugodniji vanjski prostor za ljeto
Foto: JYSK

Posebno su popularni među mladima i urbanim kućanstvima gdje je balkon često jedini vanjski prostor.

Isplati li se ulagati?

U većini slučajeva - da, i to jako.

Isplativost je visoka jer:

  • mali trošak daje vidljivu promjenu
  • elementi se mogu mijenjati i kombinirati
  • dekor traje više sezona
  • prostor dobiva 'novu funkciju'

Jedina situacija kada se manje isplati je ako se balkon uopće ne koristi ili je izložen ekstremnim vremenskim uvjetima bez zaštite.

U vremenu kada se sve više vremena provodi kod kuće, balkon postaje produžetak dnevnog boravka - a upravo mali detalji čine najveću razliku.

