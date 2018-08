Povratak s mora: Super savjeti za obnovu kože, kose, noktiju...

Nakon povratka s odmora koža može izgledati umorno, zadebljalo i sivkasto te imati začepljene pore i tamniju pigmentaciju.

- Iako se vraćamo svakodnevnim aktivnostima i poslu, ipak treba nastaviti sa zaštitom kože od sunčevih UVA i UVB zraka - upozorava dr. Lea Homolak, specijalista za ORL i kirurgiju glave i vrata s dugogodišnjim iskustvom u liječenju problema kože.

– Mnogi zaboravljaju da s povratkom s ljetovanja sunce nije nestalo. Stoga pripazite da zaštitnu kremu nanosite u dovoljnoj količini i više puta na dan ako boravite vani. Ako su dani i dalje sunčani, nastojte izbjegavati direktno sunce između 10 i 17 sati – upozorava dr. Homolak.

Isušenoj koži treba pojačana vlaga, pa uvrstite u beauty režim intenzivne maske za hidrataciju i koristite ih dva puta tjedno.

- Također je zgodno imati, pa čak i u klimatiziranom uredu, sprej za vlaženje lica. Za iznimno suhu kožu predlažem vrlo blagi serum hijaluronske kiseline, koji ide ispod kreme za zaštitnim faktorom – predlaže dr. Homolak. No kako bi koža lakše upila hidratizirajuće sastojke, ne zaboravite na kvalitetno čišćenje.

- Mnogi zaboravljaju čišćenje ujutro, koje je obavezno za povratak kože u najzdravije stanje. Za pojačanu njegu navečer odlični su preparati s vitaminom C i/ili polifenolima, za zaštitu od oksidativnog stresa. Nakon ljeta su česte i pojačane pigmentacije na licu. Na takvoj koži predlažem primjenu seruma koji najčešće sadrže arbutin, kojičnu, azaleičnu, feruličnu ili drugu kiselinu - kaže dr. Homolak.

Lice nakon odmora, sa svim tim znakovima umora i neželjenih promjena, može djelovati starije! Kako bi se koža brže obnovila, naša stručna savjetnica predlaže i formule s retinolom: to je zlatni standard prevencije preranog starenja, s obzirom na to da on potiče stvaranje kolagena. No ne zaboravite posebnu pažnju posvetiti dekolteu, vratu i usnama, upozorava dr. Homolak. Za dekolte i vrat možete koristiti i dnevnu kremu.

Usne ćete revitalizirati balzamima s medom, biolipidima, ceramidima i njegujućim uljima. Uskoro bi se sve trebalo vratiti na staro: zdrava koža se sama prilagodi promjenama, za što joj je potrebno tek nekoliko tjedana. Iako ćete joj pomoći pravilnom njegom, postoje slučajevi koji zahtijevaju stručnu kozmetičku ili liječničku intervenciju – dodaje Homolak.

- Nastojte sami pregledati kožu jednom mjesečno. Ako ste skloni opeklinama od sunca, imate svijetli ten i plave oči te tumore kože u obitelji, predlažem da barem jednom godišnje pregledate madeže na tijelu kod dermatologa - savjetuje Homolak.

Ako ste primijetili promjene na koži, važno je što prije na pregled. Ljeti je “popularna” i reakcija na sunčeve UV zrake.

– Tijekom i nakon ljeta pacijenti mi se javljaju i zbog osipa ili svrbeža kože, reakcija na sunčeve UV zrake ili promjena uzrokovane pretjeranim radom znojnih žlijezda. Neželjene reakcije na koži mogu se pojaviti i zbog nekih lijekova koji reagiraju na sunce - kaže dr. Homolak.

Dodaje da umjeren boravak na suncu pomaže u oslobađanju serotonina, hormona koji podiže raspoloženje, samo treba napraviti balans između boravka na suncu i pravilne njege.

Osim kože, promjene nakon ljeta, odmora i mora pokazuje i kožica oko noktiju.

- Bogati sastojci poput brazilskoga kopoasu maslaca, shea maslaca i kokosova maslaca iznimno hidratiziraju suhu kožu ruku i kožice oko noktiju - kaže Ivana Kovačić iz salona Manos.

- Peptidi potiču proizvodnju kolagena koji uspješno pomlađuje kožu, a ekstrakt bijelog čaja štiti kožu kao najjači antioksidans. Predlažem i piling: morsku sol u kombinaciji s izuzetno zahvalnim maslinovim uljem - kaže Kovačić.

Objašnjava i zašto nokti vole morsku vodu.

- More sadrži brojne korisne elemente i minerale, kao što su fluor, jod, natrij, kalij, kalcij, te mnoge druge tvari pogodne za jačanje i kvalitetu noktiju. Morska sol potiče obnavljanje stanica i tako ponovno izgrađuje tanke, slabe i izlistane nokte. Također, morska voda potiče ubrzano zacjeljivanje manjih rana oko noktiju. Dakle, sami nokti bi zbog kupanja u moru trebali biti zdravi, dok kožici treba pomoći, baš kao i kosi - kaže.

Sunce i sol našu kosu izuzetno isušuju, zbog čega vlasi pucaju, cvjetaju i blijede, kaže frizerka Ana Kuštre iz salona “Do šminke i frizure za pol vure”.

- Kako je sunce posvijetlilo kosu, iskoristite tu svijetlu podlogu i razmislite o promjeni boje. Suhi i porozni vrhovi vape za škarama i novim rezom koji će zaustaviti cvjetanje vrhova. Za dubinsku obnovu savjetujem keratinske tretmane i kupke, koje će u jednom tretmanu kosi vratiti život i sjaj. Svakodnevnu njegu obogatite uljima od makadamije i argana - savjetuje Kuštre.

Njezina kolegica Petra Granić Glowatzky iz studija Etra predlaže još jedno vrhunsko ulje.

- Kokosovo ulje smatram čarobnim. Ono kreira filtar na kosi koji zadržava vlagu i hrani je mineralima. Masnoća ovog ulja nije teška i ne opterećuje dlaku nego je kosa lako upija i ona prodire u kosu, vraćajući joj tako vlažnost i elastičnost - kaže Granić Glowatzky.

Piling od kokosova ulja za detoks lica

Sastojci: 2 žličice sode bikarbone, 2 žličice biljnog hladno prešanog ulja kokosa

Pomiješajte navedene sastojke i ispilingirajte lice, savjetuje aromaterapeutkinja Anamarija Pažin Morović.

Foto: Dreamstime

Maska za kosu od kokosova ulja

Za sjajnu i zdravu kosu uzmite manju količinu (oko 1 žličice) djevičanskoga kokosova ulja i namažite kosu nekoliko sati prije pranja. Ulje se uvijek nanosi na suhu kosu, poslije je operite na uobičajeni način, savjetuje Pažin Morović

Piling lica

Piling za lice uvijek treba biti nježan i kremast kako ne biste oštetili hidrolipidni sloj kože, što bi prouzročilo gubitak vlage. Do 30. godine možete ga raditi jednom tjedno, a poslije 1-2 puta mjesečno. Pogotovo treba biti oprezan kod suhe i tanke kože, kaže aromaterapeutkinja

Biljna ulja su superhrana za kožu

Biljna hladno prešana ulja sadrže hranjive tvari, vitamine A i E te esencijalne masne kiseline. Po strukturi su slična sebumu kože stoga ih koža lako prepoznaje i ugrađuje u svoju strukturu. Ulja marelice, badema, lješnjaka, masline i kokosa izvrsna su za zdravlje kože, no za njegu je bitno koristiti samo hladno prešana biljna ulja jer neće zamastiti kožu ni zatvoriti pore.

Za piling tijela kod kuće poslužit će palenta i sol

Piling tijela čisti kožu te je čini svilenkastom i glatkom. U kućnoj radinosti za piling može poslužiti palenta, fina morska sol ili mljevene koštice marelice ili masline, predlaže aromaterapeutkinja Anamarija Pažin Morović.

Ulje za njegu noktiju

Sastojci: 110 ml hladno prešanog ulja pšeničnih klica, 1 kap eteričnog ulja geranija

Spremite u bočicu od tamnog stakla i koristite na način da na čiste nokte stavite po 1 kap mješavine i dobro utrljate. Može se koristiti svakodnevno, kaže aromaterapeutkinja Pažin Morović.

Shea maslac za njegu suhe kože

Shea maslac (karite) sadrži UVA i UVB zaštitu. Koristi se za izradu balzama za usne, krema za sunčanje i za ruke. Izvrstan je za njegu osjetljive i suhe kože, a može se koristiti na isti način kao kokosovo ulje, za njegu suhe kože i kose, naglašava aromaterapeutkinja Pažin Morović iz studija Laurus.

Detoks kupka

Pomiješajte 100 g morske soli, 50 g sode bikarbone, 10 g zelene gline, 5 kapi eteričnog ulja grejpa, 5 kapi ružmarina kemotip 1,8 cineol, dodajte u kadu s vodom i uživajte 15-ak minuta.

Zamjena za kremu i losion

Umjesto kreme utrljajte nekoliko kapi avokadova hladno prešanog ulja u kožu lica. Umjesto uobičajenih losiona za tijelo možete koristiti hladno prešana ulja marelice, badema ili kokosa.

Hidratantna maska od jogurta i maslinova ulja

Za hidratantnu masku koja odgovara svim tipovima kože trebat će vam jedna vrhom puna jušna žlica čvrstog jogurta, jedna kap eteričnog ulja lavande i tri kapi djevičanskog maslinova ulja. Pomiješajte sastojke i nanesite kao masku na lice. Nakon 15 minuta operite vodom. Ova maska odlična je hidratacija za dehidriranu kožu. Za njegu suhe kože lica možete upotrijebiti i čisti shea maslac (karite), koji svakodnevno nanesite na lice umjesto kreme, savjetuje aromaterapeutkinja Pažin Morović.