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Povratak spomenika banu Jelačiću 1990. nosio je ogromnu simboliku

Piše Marijana Matković,
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Povratak spomenika banu Jelačiću 1990. nosio je ogromnu simboliku
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nakon višednevnenih priprema, spomenik je 16. listopada 1990. vraćen na mjesto s kojeg je uklonjen 1947. godine

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Nakon peticije koju je inicirala Hrvatska socijalno liberalna stranka, prikupivši 1989. godine 70.000 potpisa građana, 27. ožujka 1990. Skupština Grada Zagreba donijela je odluku o vraćanju spomenika Banu Josipu Jelačiću na glavni gradski trg, koji se tad još zove Trg Republike. Tada je krenula obnova i sastavljanje dijelova spomenika koji su se još od uklanjanja 1947. godine čuvali u Gliptoteci tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Uz to je trebalo izraditi i novo postolje, jer staro nije sačuvano.

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