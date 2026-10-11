DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nakon višednevnenih priprema, spomenik je 16. listopada 1990. vraćen na mjesto s kojeg je uklonjen 1947. godine
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Povratak spomenika banu Jelačiću 1990. nosio je ogromnu simboliku
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Nakon peticije koju je inicirala Hrvatska socijalno liberalna stranka, prikupivši 1989. godine 70.000 potpisa građana, 27. ožujka 1990. Skupština Grada Zagreba donijela je odluku o vraćanju spomenika Banu Josipu Jelačiću na glavni gradski trg, koji se tad još zove Trg Republike. Tada je krenula obnova i sastavljanje dijelova spomenika koji su se još od uklanjanja 1947. godine čuvali u Gliptoteci tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Uz to je trebalo izraditi i novo postolje, jer staro nije sačuvano.
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