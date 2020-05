Povratak u klupe najviše veseli male Blizance, Djevice i Jarce

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Rakovi i Vage čitaju tuđe misli, a Ribe imaju proročke snove

Ovan

Žustri Ovnovi uzbuđeni su zbog povratka u školu jer vole promjene i nova iskustva, pa makar to podrazumijevalo školske obveze. Ovna ne drži mjesto i teško se koncentrira, pa ćete na tome morate zajednički raditi. S obzirom na to da ne vole da im se govori što trebaju raditi, Ovnovima će buđenje njihova natjecateljskog duha biti najbolja motivacija za rad. Kako bi što bolje učio, dovoljno je da mu kažete da najbolji u razredu na kraju školske godine dobivaju diplomu.

Bik

Opušteni Bikovi ne vole prevelike promjene njihova dnevnog ritma. Oni su ljubitelji rutine, i to ponajviše one koja ne podrazumijeva stroge obaveze. No za mjesec-dva toliko će se naviknuti na školu da neće pomišljati na praznike. Bikovi se teško pokreću, ali još teže zaustavljaju, najbolji pokretač možeim biti sustav nagrade i kazne. Kažete li mu da ćete svaki njegov uspjeh nagraditi omiljenom knjigom ili videoigrom, dat će sve od sebe da postigne što bolje rezultate.

Blizanci

Društvenim i prilagodljivim Blizancima povratak u školu ne predstavlja stres. Zapravo im godi spoznaja da će se naći u starom (ili novom) društvu. Inteligentni su i vole učiti, a najviše se vole pismeno izražavati. Zablistat će u predmetima koji zahtijevaju originalne ideje i kreativnost. Koliko god bili energični, djeca Blizanci ne smiju raditi previše stvari u isto vrijeme jer se neće moći u potpunosti posvetiti ničemu. Ostavite im dovoljno vremena za igru.

Rak

Foto: dreamstime

Vezani za dom i obitelj, Rakovi nerado napuštaju poznatu sredinu radi škole. Često osjećaju strah uoči početka škole. Vole se držati ustaljenog reda i to će im olakšati prilagodbu na školu. Rakovi ‘upijaju’ raspoloženje svojih roditelja pa je važno da ne pretjerujete u reakcijama ako dobiju lošu ocjenu. Budite iskreni, ali i razumni te ne vršite preveliki pritisak. Kad se nađu u škripcu, osjetljive Rakove treba puno bodriti, a jedina utjeha je čvrst i siguran roditeljski zagrljaj.

Lav

Ponosni, osjetljivi i pomalo tašti, Lavovi drugima izgledaju snažno, ali to prikriva njihovu ranjivost. Stalno traže pažnju i odobravanje, bez obzira na to je li riječ o prijateljima, obitelji ili učiteljima. Disciplina je ključna riječ u odgoju i školskom uspjehu Lava. Naučite ih odgovornosti. Odlično će se snaći u izvanškolskim aktivnostima poput izviđača, gdje sami trebaju zavrijediti mjesto vođe i naučiti važnost ispunjavanja zadataka do kraja.

Djevica

Promišljene i marljive Djevice sjajne su u organizaciji i od vrlo rane dobi savjesni i odgovorni učenici. U tom ponašanju ponekad i pretjeruju pa im je potrebno više opuštanja nego drugima. Vole se brinuti za druge i pomagati im jer se tako osjećaju korisno. Ako nisu previše sramežljive, odlično se snalaze u debatnim timovima. Najveći neprijatelj njihova uspjeha je sklonost samokritici. Zato ih treba hvaliti za postignuća i jačati njihovo samopouzdanje. Njihovu sklonost analizi usmjerite prema pisanju.

Vaga

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Svoj identitet Vage pronalaze u mišljenju okoline. Važno im je da se svi oko njih dobro slažu, a ako nije tako, naći će se u ulozi pregovarača. Osjećaj za ravnotežu i red njihov je pokretač, a takav stav primjenjuju i u školi. Ponekad su neodlučni i potrebno im je dulje od drugih kako bi se pokrenuli, no ističu se u svemu što počnu. Odlični su u predmetima ili hobijima koji zahtijevaju preciznost i upornost. Dobro im leže matematički zadaci, a kako vole lijepe stvari i imaju izražen smisao za estetiku, potičite ih da se i likovno izražavaju.

Škorpion

Snažni i puni energije, Škorpioni su bistri i obično izuzetno uspješni u školi. U njihovu odgoju vrlo je bitna disciplina, a ako se pokažu bezobzirni prema drugima, treba ih kazniti da se u mladoj dobi nauče pravednosti. Zbog velikog samoljublja teško podnose poraz. Osim toga, skloni su nadmetanju s drugima. Naučite ih samokontroli. Vole učiti i isticati se, osobito u predmetima koji im to dopuštaju.

Strijelac

Zbog urođene znatiželje učenje im odlično ide, no lako gube motivaciju pa su im potrebni stalni poticaji. Talentirani su sportaši, a mogu biti uspješni u gotovo svemu u čemu ih se potiče. Slušajte njihove želje i podupirite ih u onome što je njima bitno. Kako su otvoreni, iskreni i društveni, mogu lako potpasti pod utjecaj lošeg društva, za kojim se mogu povesti i popustiti u školi. Potaknite ih na učenje stranih jezika.

Jarac

Jarci više od svega cijene samostalnost i sigurnost, ali su svjesni da se toga mogu domoći samo vlastitim snagama. Zato su odgovorniji i suzdržaniji od većine učenika iako često imaju želju pobuniti se protiv autoriteta. Imaju urođen smisao za disciplinu pa ih nemojte jako pritiskati. Ako često mijenjaju svoje interese i izvanškolske aktivnosti, u tome ih podržite jer budite sigurni da oni samo traže ono što im najviše odgovara i u čemu će biti najuspješniji. Odmalena dugoročno planiraju, bilježe, računaju i mjere

Vodenjak

Foto: dreamstime

Pripadnici ovoga znaka imaju promjenjive interese pa ih povremeno privlači jedan, povremeno drugi predmet. Njihova disciplina oscilira od nikakve do čvrste. U školi ih više veseli druženje s prijateljima nego samo učenje, a to je sve zbog njihove usmjerenosti na praktičnu stranu života. Ako ih nešto zanima, Vodenjaci to iznimno brzo nauče, dok su im predmeti koji ih ne zanimaju odbojni i nerijetko imaju problema s njima. Mogu djelovati odsutno ako im je dosadno u školi i na učenje ih uvijek treba poticati novim izazovima. Vrlo su kreativni i često talentirani za umjetnost. Kako su praktični i vrlo vješti, odlično im ide mehanika i popravljanje stvari. S roditeljima će biti najbliži ako uspostave prijateljski odnos. Teško podnose kritike i nužno ih je pohvaliti ako to zaslužuju.

Ribe

Osjetljive i intuitivne Ribe dugo žive u svijetu mašte i teško se prilagođavaju na školu. Nisu ljubitelji rutine i školske su im obaveze naporne. U poticanju Riba na uspješno izvršavanje zadataka potrebna je dosljednost, a roditelji nipošto ne bi smjeli ‘padati’ na njihove suze. Ove bistre i znatiželjne duše imaju izražen talent za pisanje, glazbu i likovnu umjetnost. Skloni su analitici i razmišljanju pa će im dobro ići društvene znanosti. Znaju biti neodgovorni i neuredni pa ih treba neprestano kontrolirati.

