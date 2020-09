Povratak u 'normalnu' rutinu: Kako djecu pripremiti za školu

Prije početka škole počnite približavati vrijeme buđenja i odlaska na spavanje onom školskom, puno komunicirajte, smanjite tehnologiju te postavite jasne granice oko dužnosti i očekivanja

<p>Nakon cijelog ljeta, kao i duljeg razdoblja online nastave, djeci se koncept odlaska u školu i svakodnevnog boravka tamo može činiti stran i dalek. Stručnjaci objašnjavaju kako je na roditeljima da tu prilagodbu olakšaju, dajući im korisne savjete za to.</p><p>- Iako su roditelji zabrinuti oko mogućnosti zaraze virusom i pravila poštovanja socijalne distance u školi, kao i nošenja maski, na njima je da djecu na najbolji mogući način pripreme za školu - objašnjava britanska psihologinja Hope Bastine, naglašavajući utjecajnu ulogu roditelja u poticanju pozitivnog stava djeteta. </p><p>Evo koje korake Hope naglašava da bi roditelji trebali učiniti u danima prije škole: Zato već danas reducirajte vrijeme koje djeca provode na mobilnim telefonima, tabletima i računalima, osobito prije odlaska na spavanje. Idealno bi bilo duže, no vodite se minimalnom granicom od barem sat vremena bez tehnologije prije spavanja.</p><p>Koristi li vaše dijete mobitel kao budilicu, bolje bi bilo da investirate u onu klasičnu.</p><p>Da biste djetetu suptilno olakšali rutinu, provedite vrijeme prije spavanja s njima i obratite im svoju nepodijeljenu pažnju. Zajedno skuhajte topli napitak, pročitajte knjigu ili se naprosto mazite - kako bi lakše usnuli uz osjećaj roditeljske sigurnosti i brige.</p><h2>Zdrav doručak znači i zdrav noćni san</h2><p>Zdrav i hranjiv doručak neophodan je za dobar početak dana, a bez njega vaše dijete može biti umorno, nemirno i nervozno kroz cijeli školski dan.</p><p>Prema jednoj studiji iz 2017., nakon školskih praznika čak preko 58 posto djece ima jače izraženu mrzovolju ujutro, a 22 posto njih ima veću vjerojatnost problema u školi s ponašanjem zbog dramatične promjene u njihovoj rutini.</p><p>Uspostavljanje zdravog konzistentnog doručka pomoći će tome da se suprotstavi. Smanjite slatku hranu, bitna je ravnoteža.</p><p>Ako imate vremena, pokušajte napraviti jaja, toast, kašu od cjelovitih žitarica s medom i slične zdrave obroke. Istraživanje je pokazalo da ti zdravi vlaknasti doručci pomažu u proizvodnji hormona sna vašeg djeteta kasnije uvečer, i što prije jedu ujutro, to bolje.</p><p>Može vam se činiti kao naporan posao, ali više vremena provedenog u jutarnjim pripremama znači više vremena za vas u večernjim satima, kada mirno spavate.</p><h2>Budite prisutni</h2><p>Kad se vaša djeca vrate u školu, možda će vam se dogoditi pojava suza i tantruma, jer reagiraju na promjenu što im roditelji nisu manje dostupni.</p><p>Proveli ste puno vremena zajedno zbog karantene. Možete si olakšati to tako što ćete stvarno biti prisutni s njima neposredno prije i poslije škole, tako da se osjećaju sigurno. Obratite im punu pažnju, čak i ako traje samo minutu, i vidjet ćete efekt. </p><h2>Ograničite zabrinutost</h2><p>Upravljanje emocijama vaše djece povezane s povratkom u školu može biti teško.</p><p>Kad vaše dijete zaspi, njihovo tijelo prelazi iz aktivnog simpatičkog živčanog sustava u mirni parasimpatički živčani sustav. Međutim, kad su zabrinuti, simpatički živčani sustav se ne isključuje i održava ih budnima. </p><p>Borite se sa stresom zdravim međuobrocima, igrom, ali i s minimalno distrakcija kad im zadate neki zadatak. Svaki dan povećavajte vrijeme kad trebaju obavljati zadatke, kasnije će se to preslikati na vrijeme za obavljanje domaće zadaće.</p><h2>Večera i topli napitak su neophodni za spavanje</h2><p>Pokušajte dodati namirnice koje potiču spavanje. Piletina je savršena mesna opcija za to, jer sadrži visoku razinu triptofana - sastavnog bloka našeg hormona spavanja melatonina.</p><p>Jednako tako, omega-3 masne kiseline u masnoj ribi, poput skuše, izvrstan su stimulans za oslobađanje melatonina. To je i izvor vitamina B6, koji igra ključnu ulogu u proizvodnji i serotonina i melatonina.</p><p>S dolaskom hladnijeg vremena pokušajte poslužiti hranjivi pečeni batat koji sadrži visoku razinu vitamina B i sadrži veliku količinu vlakana koja pomažu probavi.</p><p>Nastojte da obroci prije spavanja budu lakši, kao i da za vrijeme večere nema korištenja tehnologije.</p><h2>Komunicirajte</h2><p>Najvažnije sredstvo u rješavanju mnogih problema je upravo kvalitetna komunikacija, koja je važna i za upravljanje stresnim situacijama s kojima će se djeca i roditelji vjerojatno susresti tijekom školske godine stoga je održavanje komunikacije ključno u procesu pripreme za školu.</p><p>Djeca bi sa svojim roditeljima trebala moći slobodno razgovarati o svojim nadama i razočaranjima, uspjesima i neuspjesima, radostima i strepnjama te brojnim drugim problemima. Roditelji bi trebali djetetu odgovoriti bez prigovaranja, kritiziranja i tjeskobe zato što na taj način djetetu ulijevaju sigurnost i pouzdanje da s njima mogu biti potpuno iskrena. Mirno prihvaćanje djetetovih osjećaja i briga otvara roditeljima put prema uspješnijoj komunikaciji i boljoj prilagodbi na školu.</p><h2>Budite jasni</h2><p>Pokažite interes za školu i ponovite mu koliko vam je važan njegov uspjeh u svim zadacima koji ga očekuju, ali, isto tako, koliko je truda potrebno da se do uspjeha dođe.</p><p>Bez obzira kakav je uspjeh vaše dijete postiglo na kraju prošle školske godine, bitno je postaviti očekivanja za sljedeću školsku godinu. Ako jasno kažete djetetu što od njega očekujete u ulozi učenika, te koje su posljedice za neispunjavanje tih obaveza, lakše ćete se nositi sa svim poteškoćama koje vas čekaju. </p>