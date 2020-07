Površine u domu koje i nije baš najpametnije čistiti s vodom

<p>Iako je voda neutralna u pogledu čišćenja, ipak nije primjerena za sve površine. Ponekad može napraviti više štete nego koristi, stoga je bolje birati sredstva koja su namijenjena određenim površinama, piše <a href="https://www.rd.com/list/things-you-should-never-clean-with-water/?trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest. </a></p><h2>1. Baršun </h2><p>Nikada ne koristite vodu za čišćenje baršuna i drugih sličnih materijala. Kada se takva tkanina navlaži i osuši može promijeniti oblik. </p><h2>2. Tvrdo drvo i laminat</h2><p>Iako na takvim površinama postoji vodootporna završna obrada, ona se s vremenom istroši pa njihovo čišćenje vodom može prouzročiti štetu. Ako voda uđe u drvo, može nabubriti i postati crno. Najbolja opcija je krpa od mikrovlakana i sredstvo za čišćenje u spreju. Isto tako, vodom ne perite drveni namještaj. Čistite ga krpom od mikrovlakana. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Olakšajte si dezinficiranje doma</p><h2>3. Drveni instrumenti </h2><p>Glazbene instrumente je vrlo teško očistiti jer su izrađeni od mnogo različitih materijala. Kao i kod drvenih podova, mogu se oštetiti ako ih čistite vodom. Najbolje je da birate sredstva namijenjena baš za glazbene instrumente. </p><h2>4. Elektronika</h2><p>Opće je poznato da struja i voda ne idu zajedno. Elektroniku je najbolje čistiti suhom krpom. </p><h2>5. Srebro</h2><p>Ako srebro čistite vodom, moglo bi još više potamniti. To vrijedi i za mjedene površine. Najbolje je koristiti sredstvo za poliranje srebra. Od domaćih pripravaka pomoći će kečap. Njegova kiselost lakše će odstraniti tamne mrlje. Ostavite srebrninu u kečapu na 5 do 10 minuta, nakon toga isperite, u ovom slučaju vodom, i odmah pobrišite čistom krpom. </p><h2>6. Kontaktne leće</h2><p>Za njih su potrebna posebna sredstva koja sprječavaju rast bakterija. Kontaktna leća koja je bila u vodi mogla bi na površini imati bakterije. </p><h2>7. Rasvjetna tijela</h2><p>Voda u doticaju sa svjetiljkama može dovesti do strujnog udara ili požara. Radije koristite suhu krpu ili četku za prašinu. </p><h2>8. Cigla</h2><p>Porozni materijali poput opeke i cigle imaju zaštitimo brtvilo koje se kod čišćenja vodom može oštetiti. Treba pripaziti kod biranja sredstava za čišćenje. </p><h2>9. Koža</h2><p>Ako namještaj i odjevne komade od kože čistite vodom, nastat će tragovi pa će koža s vremenom puknuti. Birajte sredstva koja su posebno namijenjena za kožu. </p><h2>10. Mramor</h2><p>Slično kao i kod cigle, mramor je porozni materijal koji se može oštetiti vodom. Najbolje ga je čistiti mekom četkom i krpicom. </p><h2>11. Svila</h2><p>Upotreba vode na svili može uzrokovati pojavu mrlja i mijenjanje boja. Svilu bolje prepustite profesionalcima i kemijskim čistionicama. </p>