Poziv koji je sve rasplakao u studiju 'Doručka na drugom': 'Očuh sam i sve sam dao za njih'

Danas, 19.3., slavi se Dan očeva. Povodom ovoga dana, želimo svim očevima Sretan dan očeva, ali i svim muškarcima koji dižu obitelj na noge! Koji ne samo da pružaju potporu svojoj obitelji u svakom smislu nego su tu i za djecu koja nisu biološki njihova, a smatraju ih svojima.

Na Drugom programu Hrvatskog radija, u emisiji 'Doručak na drugom' uslijedio je poziv koji je rasplakao cijeli studio i slušatelje diljem Hrvatske.

S druge strane linije bio je Damir, koji je na pitanje 'Zašto je ovaj dan za vas poseban?' odgovorio:

- Zbog toga što sam - očuh.

Tu je krenula puna pozornost jer Damirov drhtajući glas govorio je da slijedi priča vrijedna pozornosti. Osim što se osjetila emocija koja je preplavila studio, Damir je htio poslati posebnu poruku ovaj dan, ne samo za očeve, nego za sve muškarce koji su tu uz svoju obitelj, s kojima nisu vezani krvno, ali srcem da.

- Očuh sam, oženio sam ženu s troje djece i osjećam se kao otac. Ispričavam se na svom drhtavom glasu, ali neki osjećaj me obuhvatio. Život me navukao na to da nisam mogao imati svoju djecu i onda sam uz ženu, dobio troje djece koja su me eto, zavoljela kao vlastitog oca jer njihov otac nije mario za njih. Trudio sam se za ljubav, da im pružim sve mogućnosti, sve što im treba, posebno najmlađem koji je tražio najveću pažnju.

Na pitanje koliko su godina imali tad, odgovorio je:

- Ja sam imao 30 godina, a najmlađi je imao 13 i krenuo je istim putem kao ja. Postao je vozač i sada radimo u istoj firmi. Uvijek smo gledali da smo zajedno u nekoj firmi. Prije dvije godine stigla je i unučica. Kad me vidi, ajme.

U njegovom glasu osjetio se golemi ponos na koji je teško ostati ravnodušan.

Nadodao je i ono što je nužno podijeliti sa svima, bilo da nisu biološki očevi, a i zbog pogleda ljudi na taj poseban dan.

- Smatram da se trebam danas javiti. Nadam se da me dijete danas sluša, taman smo danas na istom terenu i da će se sjetiti čestitati mi Dan očeva.

Na to je slijedio pohvalni odgovor voditeljice Dore koja je poručila da njemu ne treba dan očuha, nego dan očeva, jer Damir to i je.

- Mislimo da je ovaj dan pravi za vas. Izvukli ste emociju iz mene. Često očeve opisujemo kao jake i snažne muškarce, ali mislim da je snaga očeva ova da mogu pokazati emociju, pustiti suzu. Vi ste svom sinu baš pravi otac. Vjerujem da je jako sretan što vas ima - rekla je Dora.

Javili su se i ljudi koji su popratili emisiiju, ali i vidjeli video iz emisije podijeljen na društvenim mrežama.

- Ljudi moji, plačem s vama jutros od 6:30. Moj tata nije s nama ima 2 godine, ali je vječita snaga u srcu. Sretan dan očeva svim očevima, očuhima! - bio je jedan od komentara.

- Plakala sam u autu na putu do posla kad sam slušala ovu životu priču i priču čovjeka sa plemenitim srce. Respect. Nije otac onaj tko je biološki otac nego onaj tko im pruža ljubav. - komentar s kojim se možemo složiti.

Za one koji su izgubili očeve, očuhe...

Tu je dirljiva poruka sa Ženskog recenziraj koju je napisala Marinela Išasegi Bogdanić.

Za sve očeve koji su nas prerano napustili i za sve kćerke kojima je potrebna podrška S gubitkom voljene osobe se nikada ne možeš pomiriti, već se jednostavno naučiš živjeti s novom vrstom praznine u svojem životu. Iako su nam često bolesti, patnja i život u bolovima zamijenili paljenje svijeća nad hladnim spomenikom, pitamo se kakav bi nam život bio da nije sve nestalo. Da su bolovi i dalje ostali prisutni, da smo se svi nastavili previše žrtvovati i je li bolja smrt nego život u bolovima.

Za tatin odlazak nikada ne možeš biti dovoljno spremna Iako se moj otac dugo borio s teškom bolešću i funkcioniranje cijele obitelji promijenilo je smisao, njegovo tijelo se više nije moglo boriti i napustio nas je zauvijek. Godine prolaze, a suze još prelagano poteku na određene pjesme. Ponekad se nasmiješ jer ga se, eto, tek tako sjetiš. Sjetiš se koliko je uživao u životu i koliko je predivan čovjek bio. I onda opet tuga jer ne shvaćaš zašto baš za njega više nije bilo mjesta na ovom svijetu. Jer tata je sigurno mjesto. Tata je ljubav koja se ne može opisati. Tata je strahopoštovanje protkano ljubavlju. Tata je zbir osjećaja koje ne možeš dovoljno dobro opisati. Najednom sve to izgubiš. Dan očeva kod nas u obitelji nikada se nije posebno prakticirao.

Štoviše, više smo društveno naučeni pridavati pažnju Majčinom danu. Zato nisam mislila da će me baš Dan očeva svake godine baciti u depresivne misli, izazvati bujicu suza iz mojih očiju i neopisivo teško razmišljanje jer samo želim još jednom čuti taj glas, zagrliti ga i poljubiti. Zahvalna sam za sva lijepa sjećanja Svake godine, nakon cjelodnevnog niza emocija, uvijek na Dan očeva odem leći u krevet sretna i zahvalna.

Valjda suzama iz sebe izbacim djelić tuge, a, u konačnici, budem zahvalna što imam toliko lijepih uspomena. Iako me neizmjerno boli činjenica da je tata ostao samo uspomena, znam da dokle god je mene, i on će živjeti. I zato sve vi koje danas prolazite kroz istu zbrku osjećaja – sjetite se da niste same. Jako puno nas danas plače i promišlja što bi bilo da se sve završilo drugačije. Pokušajte ne gledati na sve žalosnim pogledom. Prisjetite se lijepih trenutaka. Njegovog osmijeha, viceva koji nikome nisu bili smiješni, očiju punih ljubavi kojima te gledao i svega što te naučio. Možda pustiš suzu i to je sasvim u redu, ali vjeruj mi da je to samo još dodatna potvrda koliko ga zapravo voliš.