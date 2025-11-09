Poziv s panoa: Na referendum svi za novu bolnicu u Blatu

Svi na referendum o samodoprinosu za novu bolnicu - 14. XI. '82., poruka je s panoa na glavnom zagrebačkom trgu koju Večernji list od 9. studenog te godine prenosi na naslovnici. Bio je to prvi referendum, na kojem je 69 posto građana izglasalo prvi petogodišnji samodoprinos i pristalo odvajati 1,5 posto od svake mjesečne plaće za projekt nove velike bolnice u Novom Zagrebu, odnosno Blatu, za koju su već bili gotovi i nacrti i projekti.

