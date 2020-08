Berkus je tako\u0111er do\u0161ao u New York.

- Shvatio sam da New York nikada ne\u0107e iza\u0107i iz Jeremijinog sustava - tvrdi Nate i dodaje da je\u00a0znao da \u0107e on osobno biti sretan u bilo kojem slu\u010daju, odnosno gdje god \u017eivjeli. Sre\u0107om, ure\u0111enje doma nije ne\u0161to u \u010demu se Nate i Jeremiah ne snalaze s obzirom na to da su oboje dizajneri interijera. Kad je par ugledao ovu gradsku ku\u0107u iz 1899. godine, odmah su se slo\u017eili da\u00a0ima potencijala.

- Na\u0161 je posao bio da joj ponovo vratimo du\u0161u - ispri\u010dali su.\u00a0Zapo\u010deli su s dizajniranjem police za knjige od bijelog hrasta koja \u0107e utopliti\u00a0dnevni boravak te pru\u017eiti prijeko potrebno mjesto za njihove knjige, uokvirene obiteljske fotografije i keramiku.

Ormar za knjige od bijelog hrasta mali je in\u017eenjerski rad; toliko\u00a0je te\u0161ka da je\u00a0gornji dio\u00a0morao biti pri\u010dvr\u0161\u0107en za vanjski zid.

- To je ne\u0161to najdra\u017ee od svega \u0161to smo radili ovdje - ka\u017ee Berkus.\u00a0

U stvari, moglo bi se re\u0107i da je polica za knjige destilacija dvostrukog pristupa dizajnera cijeloj ku\u0107i, odnosno dodavanje teksture, detalja i arhitektonskog dodira (kroz privla\u010dne prozore, tapete i vintage svjetiljke), a tako se istovremeno i upravlja prostorom. Jer, u usporedbi s imanjem u ju\u017enoj Kaliforniji, ova gradska ku\u0107a je relativno tijesna.

Berkus obja\u0161njava kako je preure\u0111enje ove ku\u0107e bilo 'bolno'. Premjestili su ne\u0161to namje\u0161taja u svoje urede, druge komade u spremi\u0161te, a neke su\u00a0prodavali u Berkusovoj trgovini.

- Na\u0161 stari dnevni boravak imao je 30 komada namje\u0161taja. Ovaj ih ima \u0161est! Ali ono \u0161to vidite je najbolje \u0161to imamo -\u00a0ka\u017ee Berkus.

Na katu nema\u00a0dovoljno prostora za garderobu.

- Bill Blass je rekao da bi garderoba trebala biti velika, a kupaonice male -\u00a0pri\u010da Berkus. Umjesto smanjivanja kupaonice, ukrali su prostor iz spava\u0107e sobe kako bi napravili jo\u0161 prostora. I dok se spava\u0107a\u00a0spavanje mo\u017ee \u010diniti malom, ona utjelovljuje mir zajedno s\u00a0najzanimljivijim krednim zidovima, tepihom od slonova\u010de i skulpturalnim ormarom od gipsa koji je dizajniran kako bi sakrio\u00a0televizor.

- Ne treba nam velika spava\u0107a soba s 20 sjede\u0107ih mjesta - objasnio je Berkus.

- U posjete nam ne dolazi nitko,\u00a0osim, naravno, Poppy i Oskara, koji vi\u0161e vole bili u svojoj podrumskoj igraonici ili mar\u0161irati\u00a0po kuhinjskom otoku dok Brent pravi svoje omiljene pala\u010dinke - zaklju\u010dio je Berkus, pi\u0161e\u00a0Architectural Digest.

Poznati dizajneri Nate Berkus i Jeremiah Brent preuredili staru kuću u modernu obiteljsku oazu

Oženjeni dizajnerski gay par, Nate Berkus i Jeremiah Brent, su odlučili gradsku kuću u New Yorku pretvoriti u dom iz snova za sebe i svoje dvoje djece, kćer Poppy i sina Oskara

