Poznati ljubitelji iznutrica: Tko ih od poznatih najbolje radi?

Davorin Bogović

Postoje dvije vrste fileka - odlični i nejestivi! Ove prve obožavam, radim ih i sam, a jeo sam i vani odlične fileke. Kod prijatelja sam probao janjeće, spravljene u kotliću, to je nešto fenomenalno. Danas se fileki uglavnom kupuju već očišćeni, pa ih je lakše spremiti i neće vam od njih cijeli stan smrdjeti. Ja ih radim doma i svi ih volimo, zapravo doma kuham sve, a i jedini sam kojem je uopće 'dozvoljen' pristup kuhinji.

Vlado Kalember

Fileke jedem rijetko jer spadaju pod jela čije spremanje traži mnogo vremena, probavanja, dodavanja... Zato ih ne spremam doma; doma spremam samo ono što se u pol sata skuha i već na pola pojede. Više puta sam u raznim restoranima i bistroima tražio nešto 'jušno, na žlicu', pa bi mi ponudili fileke i pohvalili se da su 'po njima poznati'. Kad ih probam kažem da 'sad shvaćam zašto su poznati', pa i nastavim dolaziti na to mjesto. Ili ne kažem ništa i nikad se više ne vratim...

Danijela Dvornik

Volim dobro spremljene fileke, ali samo u gostima. Doma ih ne kuham jer ne volim njihov miris dok se pripremaju, štoviše imam traumu iz djetinjstva od tog mirisa i sjećam se kako bismo svi pobjegli kad bi ih mater radila. Ali kad ih netko drugi spremi, fileki itekako mogu biti odlično jelo.

Branko Ognjenović

Joj fileki! To je hrana prema kojoj imam poštovanja, a moram se pohvaliti da me, što se spravljanja fileka tiče, prati jako dobar imidž. To je odlično jelo u koje treba puno uložiti, ali se to i vrati. Na žalost, njihova vrijednost nije svugdje prepoznata. U Njemačkoj će vam tako reći da su fileki 'hrana za pse'. To sam osobno doživio kad sam prije 30 g. radio u Austriji i na tablu napisao da za ručak nudimo fileke.

"To cucki jedu" - rekao mi je jedan gost. Dugo sam ga nagovarao da proba, a kad se odmakao od predrasuda i probao, svaki me tjedan barem dvaput molio da mu ih skuham. Danas se uglavnom kupuju očišćeni pa ih je lakše napraviti, a njihove su vrijednosti, kao i iznutrica uopće, svjesni i Francuzi i Talijani.

Moja 'tajna' dobrih fileka je, uz svima poznate sastojke, još i malo senfa i limuna, lovora, crvene paprike, chilija i naravno - puno ljubavi.

Davor Dretar Drele

- Uhhhhhh – čulo se samo s druge strane slušalice, kad smo poznatom voditelju Davoru Dretaru Dreleu rekli da ga zovemo zbog teme pod radnim nazivom: špek fileki. To je, kaže, klopa za intelektualce. Prošao sam s njima onu priču koju je većina prošla sa sličnom hranom: kao klinci, na takve stvari smo frktali s nosom i nismo ih htjeli ni probati, no s godinama, kako čovjek dođe pameti, tako se i njegov želudac intelektualizira.

Tak sam i ja danas po tom pitanju intelektualac, veli Drele. Dodaje da fileke danas toliko voli i toliko rado jede da je postao i prilično izbirljiv i ne uzima žlicu u ruke ako nije siguran da su vrhunske.

- Ni približno mi ne pašu ako stvarno nisu kak Bog zapoveda. E, sad: svjestan svojih kulinarskih potencijala, kuhati ih se još nisam usudio sam, kod kuće, ali kao gurman, znam nekoliko uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bih s guštom navalio na jelo. Jako je važno da se pogodi mekoća, odnosno oni ne smiju ostati žilavi, ali ih se ne smije dinstati predugo, da se raskuhaju.

Povrće koje se stavlja u saft mora biti dobro zdinstano, tako da se raspadne, a špek na kojem se dinsta malo mesnati i sitno sjeckan, s tim da ne smije biti premasno, pojašnjava Drele. Fileke voli probati gdje god se u Hrvatskoj nađe, a najbolje fileke koje je dosad probao radi njegov prijatelj Mladen, koji uz sve nabrojano u pripremu unese i prijateljske ljubavi i veselja.

- Od poznatih vam odlične fileke radi basista grupe Gazde, Damir Popović, odaje Drele važnu estradnu tajnu. A kao i kod mnogih drugih stvari u Hrvatskoj, ni kod špek fileka ne ide bez podjela, pa ima onih koji ih vole posute sa žlicom parmezana, ali i one koji ih radije jedu bez.

- Ja sam non-parmezan kategorija, nisam pristalica miješanja okusa - kaže Drele.

Damir Popović

Basist grupe Gazde i promotor restorana 'Staro gnijezdo'.

Volim raditi fileke i često ih kuham u restoranu 'Staro gnijezdo' jer se tamo skuplja moja ekipa. Inače je Staro gnijezdo bilo poznato po 'šumskim specijalitetima', a i danas ima šarm stare krčme iz 18. stoljeća; tada je na mjestu restorana baš bila krčma u kojoj bi se ugostilo i nahranilo hodočasnike i namjernike.

U ovo novije vrijeme ja prijateljima i gostima u tom duhu napravim fileke koji su danas svojevrsno obilježje mjesta, što najbolje dokazuje to što na fileke tamo svrate vlasnici i gosti drugih zagrebačkih gostionica i restorana.

Recept (na veliko)

pripremiti 5 kg fileka

rastopiti četiri žlice svinjske masti

na mast dodati 2 kg sjeckanog luka i ½ domaćeg špeka, 2 grinceka nasjeckana na sitno, 2 žlice slatke crvene paprike i ½ žlice ljute tuckane paprike

4 žlice soli

Sve skupa dinstati i svakih 40 min doliti šalicu vode. Dodati očišćene, narezane i obarene fileke. Nakon sat vremena dodati dvije žličice papra i 5-6 lovorovih listova.

Kuhati još sat i pol, dodavati malo vode po potrebi i često miješati. 10 minuta prije kraja dodati ½ litre bijelog vina (najbolje Zeleni Silvanac).



Dobar tek!