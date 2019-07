Pozvala je ljude s invaliditetom da pošalju svoje ljubavne fotke

Emily Linka (32) iz Liverpoola, boluje od Ehlers-Danlosovog sindroma (nasljedna bolest kolagena kod koje se zglobovi pretjerano pokreću, koža je previše rastezljiva, a tkiva su krhka) i funkcionalnog neurološkog poremećaja (kada simptomi nisu posljedica oštećenja ili bolesti živčanog sustava).

U kolicima je završila nakon moždanog udara lanjske godine.

Friends, what can I do to deck out my chair for Pride? And also what should I wear? I've lost so much confidence with clothes since moving into the chair. pic.twitter.com/uwDzmLFt0D — Emily Linka (@emilylinka) 9 July 2019

Na Twitteru je napisala da joj je 'teško zamisliti biti voljena u kolicima' te je zamolila ljude diljem svijeta da joj pošalju svoje fotografije koje pokazuju ljubav i romantiku među ljudima sa invaliditetom.

- Ako ste invalidi i u sretnom ste ljubavnom odnosu, bi li vam smetalo podijeliti fotografiju vas i vašeg partnera? Bonus bodovi za one u invalidskim kolicima i LGBT parove - napisala je.

Otkrila je da je lani bila u ljubavnoj vezi, ali je partner (ili partnerica, nije specificirala) prekinuo s njom uz komentar da mu je 'previše invalidna'. To je bilo prije nego je završila u invalidskim kolicima.

Puno ljudi joj je odgovorilo, a dobila je i mnoštvo pozitivnih komentara te romantičnih fotografija.

- Tako je divno biti blagoslovljen svim tim nevjerojatnim, raznolikim ljubavnim pričama - prokomentirala je oduševljeno za britanski Daily Mail.

Ovo su neke od njih:

'Moj partner i ja smo se danas zaručili. Ja sam ambulantni korisnik invalidskih kolica, ali koristim potpore za kretanje sve vrijeme. On je povremeno moj njegovatelj. Pomaže mi u svemu, od toga da se odjenem do jela. On me voli na način na koji nisam mislila da će me itko voljeti. Može se dogoditi.'

My partner and I got engaged today. I’m an ambulatory wheelchair user but I use mobility aids full time, as well as needing him to be my part time carer and do everything from help me with dressing to feeding myself. He loves me in a way I thought no one could. It can happen pic.twitter.com/Vj31099Vjq — Ella (@candy_fl0s) 6 July 2019

'Pravoj osobi ne smeta što ti koristiš invalidska kolica, već je zahvalna što je tu i može ti pomoći.'

To the right person, you using a wheelchair is not something that they have to overlook, it’s something that they are thankful is around to help you ♥️ pic.twitter.com/RdJ2ZmK2bD — 🌟Jessica Kellgren-Fozard🌟 (@JessicaOOTC) 7 July 2019

'Ovo nije moja fotka, ali je sa vjenčanja moje mame.'

Not mine, but here are some pictures from my mums' wedding. pic.twitter.com/A6gbO6YUpY — Erin Ekins (@QueerlyAutistic) 6 July 2019

'U kolovozu će biti 24 godine kako sam u vezi sa @digidiane, a vjenčali smo se 14. studenog 2005. Volite jedno drugo do zadnjeg komadića, mi to činimo otkako smo se prvi put sreli. Nikad nisam gledao na svoja kolica kao na prepreku za izlaske. Ako je to nekome odbojno, to je samo njegov gubitak i spas za mene. Izlazite, družite se i zabavite.'

Been dating @digidiane for 24 years tbis August, married 14 Nov 5th. Love each other to bits & have done since we first met.

Never found my wheelchair as a barrier to dating. If someone was put off then it's their loss & a lucky escape for me.

Go out there & mingle, have fun. pic.twitter.com/uwlukpK20B — Mik Scarlet (@MikScarlet) 6 July 2019

'Hej, ti. To što si u invalidskim kolicima ne znači da si manje vrijedna jubavi. Naći češ nekoga tko će se znati nositi s diskriminacijom i oboje ćete biti bolji zbog toga. Ovo sam ja na svom vjenčanju prošli mjesec. S njim sam u vezi četiri godine. Imam degenerativnu bolest.'

hello, you. your wheelchair does not mean you are less worthy of love. you’ll find someone who has gumption to deal with the ableism life throws at ya, & you’ll both be better for it 💙 this is me getting married last month. been with him for 4 years & i have a degerative disease pic.twitter.com/iDvopNCdSU — ace tilton ratcliff ♿️ (@MortuaryReport) 7 July 2019

'Zajedno smo deset godina, a prije pet sam postala jako bolesna, zatim onesposobljena. Svi moji životni planovi i izgledi su se promijenili. @ianatkin je bio uz mene kroz sve to i njegova podrška bila je nepokolebljiva. Sljedeći tjedan nam je deveta godišnjica braka.'

We've been together ten years and five years into our relationship I became acutely ill and then disabled and my whole life plan and outlook changed. @ianatkin has been by my side through it all and his support has been unwavering. Our ninth wedding anniversary is next month! 💕 pic.twitter.com/G3eTnr73zS — Alison Atkin (@alisonatkin) 7 July 2019

'Naš prvi izlazak uključivao je to da me gurao u kolicima po ogromnom brdu. Moj invaliditet je bio veliki dio našeg odnosa od samog početka, ali nas je samo zbližio. Ovdje smo na ledenom rtu u Švedskoj.'

Oh bless you Al. I talk about it a lot in my book! : ) Our first date involved him pushing me up a GIANT hill in my chair. My disability has been a big part of our relationship since the very beginning but it's only made us closer. Here's us on a freezing headland in Sweden. pic.twitter.com/0fVZPwnuYn — Josie George (@porridgebrain) 7 July 2019

'Moj suprug Tom i ja imamo tjelesne smetnje. U ponedjeljak ćemo slaviti drugu godišnjicu braka.'

My husband Tom and I both have physical disabilities. We are about to celebrate our 2nd wedding anniversary on Monday pic.twitter.com/A7bDqkJsuK — Kim Hudson (@crismir6) 7 July 2019

'Ove godine smo proslavili desetu godišnjicu. Paraplegičar sam već dvije godine.'

This year we celebrated our 10 year anniversary together.

I've been a Paraplegic for 2 years ♿ pic.twitter.com/d0UDDejXT6 — Fuzzy Cara ♿️ (@FuzzyXIII) 7 July 2019

'Ovo smo moj čudak i ja. Kad smo se upoznali, hodao je s štapom, oporavljao se od traumatske ozljede mozga. Ja sam autistična. Vjenčat ćemo se u rujnu. Niti jedan od nas nije imao osjećaj da će pronaći nekoga. Ipak, evo nas.'