Praktično i brzo: Evo kako složiti majicu za dvije sekunde

Foto: YouTube/Screenshoot

Sve što trebate je vizualno podijeliti majicu na četiri dijela, a zatim je podijeliti na točke A, B i C. Nakon što ste to napravili, uzmite majicu za A i B točku i povucite je prema C točki i preklopite

U današnje vrijeme svaka sekunda je dragocjena, a ovdje je video vodič kako složiti majicu s kratkim rukavima u manje od dvije sekunde. Jednom kad naučite ovaj trik, majice više nikad nećete slagati na drugačiji način. Vrlo je jednostavno. Sve što trebate je vizualno podijeliti majicu na četiri dijela, a zatim je podijeliti na točke A, B i C. Nakon što ste to napravili, uzmite majicu za A i B točku i povucite je prema C točki i preklopite. Dobit ćete savršeno složenu majicu i vrlo kratkom vremenu. Naravno, kada se ispraksirate ići će vam puno brže i ovaj način slaganja majica ćete koristiti stalno. Najbolje je da ovako slažete majice s kratkim rukavima, ali možete isprobati i s dugim. Najčitaniji članci