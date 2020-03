'Pravi muškarci' u starosti će biti izolirani i lošijeg zdravlja

Macho muškarci, što podrazumijeva muškarce koji vjeruju u to da moraju biti ‘pravi muškarci’ - koji ne plaču i ne dijele s drugima svoje probleme - značajno utječe na socijalne odnose, zdravlje, dobrobit i opću sreću muškarca, pokazalo je istraživanje. Naime, kod muškaraca koji rijetko i teško dijele svoje probleme s članovima obitelji i prijateljima, to s vremenom može štetno utjecati na njihovo mentalno zdravlje, pogotovo kada jednom odu u mirovinu i postanu još izoliraniji.

Foto: Dreamstime

- 'Toksična muškost' je izraz koji koristimo da opišemo kako maskulinitet utječe na ljude, posebno žene. No, naša studija pokazuje kako toksična muškost također ima štetne posljedice za muškarce koji se drže tih ideala - kaže doc. dr. sc. David Shuster, sa Sveučilišta Michigan. Sama premisa neke savršene muškosti na neki način temelji se na ideji izolacije, jer se radi o autonomnosti i ne pokazivanju puno emocija, a na taj način teško im je razvijati prijateljstva, pojašnjava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tim je analizirao gotovo 5500 starijih muškaraca i žena iz Wisconsina. Studija je utvrdila da muškarci imaju znatno niže izglede za to da imaju povjerljive osobe, ili da imaju i prijatelje i članove obitelji kao povjerljive osobe.

- Imati ljude s kojima možemo razgovarati o osobnim stvarima oblik je socijalne podrške. Ako ljudi imaju samo jednu osobu s kojom mogu dijeliti neke informacije, ili čak nemaju ni jednu, oni zapravo nemaju priliku pretresti svoja razmišljanja i doći do boljih ideja - kaže Shuster.

Foto: Dreamstime

Fraza 'toksična muškost' koristi se kao sinonim za praksu koja legitimira dominantni položaj muškaraca u društvu. Ljudi rođeni od sredine 40-ih pa do sredine 1960-ih godina, poznati kao 'baby boomeri', sada se povlače iz radne snage i suočavaju s izazovima u pronalaženju i održavanju zdravih prijateljstava, upozoravaju istraživači.

Na to značajno utječu promjene uobičajene u kasnijem životu, poput udovištva ili preseljenja u novi dom, uslijed čega se ideal toksične muškosti dodatno naglašava.

- Nisu svi stariji muškarci u opasnosti, samo oni koji favoriziraju određeni skup ideala, a i takav se način shvaćanja pomalo može mijenjati - kaže Shuster. No, dodaje kako ih je teško uvjeriti u to, kao i u to da je socijalna izloacija u starijoj dobi izuzetno pogubna za njihovo zdravlje, prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Istraživači kažu da bi muškarci koji se drže takvog stava trebali prihvaćati alternativno razumijevanje muškosti, koje se ne oslanja na neovisnost, autoritet i žilavost.

No, što je više muškaraca u skupini koja se drži tvrdog stava o hegemoniji 'muškosti', to je manja vjerojatnost da će oni promijeniti svoje stavove ili potražiti pomoć.

Foto: Dreamstime

Studija, za koju se tvrdi da je jedna od prvih koja je muškost tretirala kao 'spektar' od toksične muškosti do muškosti kod koje muškarci imaju posve drugačije stavove, objavljena je u časopisu Sex Roles. Prema Američkom udruženju psihologa, stav o toksičnoj muškosti podrazumijeva učenje dječaka da ne plaču, što je vrlo štetno za njih.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: