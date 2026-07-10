Pravi raj za ljeto: 15 najboljih vodenih parkova u Europi

Od tropskih kompleksa i adrenalinskih vodenih avantura do termalnih bazena i prostora za opuštanje, svaka obitelj može pronaći nešto prema svojim željama. Neki od ovih parkova otvoreni su tijekom cijele godine, dok su drugi savršena destinacija za osvježenje tijekom toplih ljetnih mjeseci
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U nastavku donosimo 15 najboljih vodenih parkova koje vrijedi posjetiti s djecom i uživati u danu ispunjenom zabavom, kupanjem i avanturom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo 15 najboljih vodenih parkova koje vrijedi posjetiti s djecom i uživati u danu ispunjenom zabavom, kupanjem i avanturom.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo 15 najboljih vodenih parkova koje vrijedi posjetiti s djecom i uživati u danu ispunjenom zabavom, kupanjem i avanturom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIAM PARK.
Smješten na Tenerifima, SIAM PARK smatra se jednim od najboljih vodenih parkova u Europi. Uređen je u spektakularnom tajlandskom stilu, s egzotičnim građevinama, zelenilom i velikim bazenom s umjetnim valovima. Posebno je poznat po adrenalinskim toboganima, ali nudi i mirnije atrakcije te sadržaje prilagođene obiteljima s djecom. Pogled na siam park i njegov egzotičan ambijent inspiriran tajlandskom arhitekturom, okružen palmama i bujnom vegetacijom.
| Foto: The water kingdom Siam Park
Jedna od adrenalinskih vodenih atrakcija koja posjetiteljima pruža uzbudljive spustove i nezaboravno iskustvo.
| Foto: The water kingdom Siam Park
Veliki bazen s umjetnim valovima i pješčanom plažom idealan je za kupanje, odmor i zabavu cijele obitelji.
| Foto: The water kingdom Siam Park
AQUALANDIA se nalazi u poznatom španjolskom ljetovalištu Benidorm i jedan je od najvećih vodenih parkova u Europi.
| Foto: Aqualandia Benidorm
Poznat je po velikim bazenima, visokim toboganima i adrenalinskim atrakcijama namijenjenima hrabrijim posjetiteljima. Istovremeno nudi i dječje zone te mirnije sadržaje za obitelji koje žele opušteniji dan.
| Foto: Aqualandia Benidorm
Park nudi uzbudljive vodene tobogane i adrenalinske spustove, ali i mirnije atrakcije te posebne prostore u kojima mogu uživati obitelji s djecom.
| Foto: Aqualandia Benidorm
PORTAVENTURA CARIBE AQUATIC PARK u Španjolskoj uređen je u veselom karipskom stilu, s palmama, tropskim detaljima i opuštenom atmosferom koja pruža pravi osjećaj ljetnog odmora.
| Foto: booking.com
Park nudi velike bazene, vodopade i brojne vrste vodenih tobogana, od mirnijih obiteljskih atrakcija do uzbudljivih spustova za ljubitelje adrenalina.
| Foto: booking.com
Posebne zone za najmlađe posjetitelje i raznovrsni sadržaji za sve uzraste čine ovaj vodeni park popularnim izborom za obitelji koje posjećuju kompleks PortAventura World.
| Foto: booking.com
FASOURI WATERMANIA jedan je od najvećih vodenih parkova na Cipru, poznat po tropskom ambijentu, palmama i velikom izboru vodenih sadržaja za posjetitelje svih uzrasta.
| Foto: Expedia
Park nudi brojne vodene tobogane, velike bazene i uzbudljive atrakcije za ljubitelje adrenalina, kao i posebne prostore za sigurnu igru i zabavu djece.
| Foto: Expedia
Posjetitelji koji žele mirniji odmor mogu uživati u sporoj rijeci, opuštajućim bazenima i zelenim površinama, zbog čega je park odličan izbor za cjelodnevni obiteljski izlet.
| Foto: Expedia
WATERWORLD WATERPARK nalazi se u blizini Ayia Nape na Cipru i poznat je po jedinstvenom uređenju inspiriranom antičkom Grčkom i grčkom mitologijom.
| Foto: Instagram/waterparkcyprus
Park nudi brojne vodene tobogane, bazene i uzbudljive atrakcije koje pružaju zabavu i avanturu posjetiteljima različitih uzrasta.
| Foto: Instagram/waterparkcyprus
Posebne zone za djecu, obiteljske atrakcije i prostori za odmor čine WATERWORLD WATERPARK odličnim mjestom za cjelodnevnu zabavu i opuštanje.
| Foto: Instagram/waterparkcyprus
QUAPARK ISTRALANDIA jedan je od najpoznatijih vodenih parkova u Hrvatskoj, smješten u Istri u blizini Brtonigle, a posjetiteljima nudi raznovrsne sadržaje za zabavu i opuštanje.
| Foto: Instagram/istralandia
Park je poznat po brojnim vodenim toboganima, velikom bazenu s umjetnim valovima i uzbudljivim atrakcijama koje pružaju zabavu posjetiteljima različitih uzrasta.
| Foto: Instagram/istralandia
Posebno uređeni bazeni i igraonice za djecu, kao i prostori za odmor cijele obitelji, čine AQUAPARK ISTRALANDIA odličnim izborom za cjelodnevni obiteljski izlet.
| Foto: Instagram/istralandia
AQUAPARK AQUACOLORS POREČ jedan je od najvećih vodenih parkova u Hrvatskoj, smješten u blizini Poreča, a posjetiteljima nudi velik izbor vodenih sadržaja i atrakcija za sve uzraste.
| Foto: Instagram/aquacolorsporec
Park je poznat po brojnim vodenim toboganima, uzbudljivim spustovima, bazenima i dugoj sporoj rijeci koja pruža mogućnost opuštanja i uživanja u mirnijoj vožnji.
| Foto: Instagram/aquacolorsporec
Posebno uređeni prostori za malu djecu i prostrane površine za odmor i opuštanje čine AQUAPARK AQUACOLORS POREČ odličnim izborom za cjelodnevnu obiteljsku zabavu.
| Foto: Instagram/aquacolorsporec
TROPICAL ISLANDS nalazi se u ogromnom nekadašnjem hangaru u Njemačkoj i jedan je od najneobičnijih vodenih kompleksa u Europi, poznat po jedinstvenom tropskom ambijentu.
| Foto: booking.com
Unutar goleme zatvorene dvorane nalaze se bujna tropska vegetacija, pješčane plaže, veliki bazeni i brojni vodeni sadržaji koji posjetiteljima pružaju osjećaj pravog tropskog odmora.
| Foto: booking.com
Budući da je kompleks zatvoren i otvoren tijekom cijele godine, TROPICAL ISLANDS odličan je izbor za obiteljsku zabavu, kupanje i opuštanje čak i tijekom hladnih zimskih mjeseci.
| Foto: booking.com
AQUAPALACE PRAHA nalazi se u blizini Praga i jedan je od najvećih vodenih kompleksa u srednjoj Europi, poznat po raznovrsnim atrakcijama i sadržajima za posjetitelje svih uzrasta.
| Foto: booking.com
Park nudi brojne unutarnje i vanjske bazene, vodene tobogane i uzbudljive vodene atrakcije koje pružaju zabavu i avanturu za djecu i odrasle.
| Foto: booking.com
Posebne dječje zone, prostori za odmor i wellness sadržaji čine AQUAPALACE PRAHA odličnim izborom za cjelodnevnu obiteljsku zabavu i opuštanje tijekom cijele godine.
| Foto: booking.com
SUNTAGO WATER WORLD nalazi se u blizini Varšave u Poljskoj i jedan je od najvećih zatvorenih vodenih parkova u Europi, poznat po impresivnom tropskom ambijentu i raznovrsnim sadržajima.
| Foto: booking.com
Kompleks je uređen poput pravog tropskog odmarališta, s brojnim palmama, toplim bazenima i velikim izborom vodenih tobogana za ljubitelje zabave i adrenalina.
| Foto: booking.com
Obiteljske atrakcije, mirne zone za odmor i prostori za opuštanje čine SUNTAGO WATER WORLD odličnim mjestom za cjelodnevni boravak i zabavu posjetitelja svih uzrasta.
| Foto: booking.com
AQUARDENS se nalazi u blizini Verone i jedan je od najvećih termalnih parkova u Italiji, poznat po ugodnom ambijentu i brojnim sadržajima namijenjenima odmoru i opuštanju.
| Foto: aquardens terme verona
Park nudi tople termalne bazene, prostrane lagune, slapove i različite vodene sadržaje koji posjetiteljima pružaju mogućnost uživanja u termalnoj vodi i mirnom okruženju.
| Foto: aquardens terme verona
Zahvaljujući wellness sadržajima i opuštenoj atmosferi, AQUARDENS je odličan izbor za obitelji i posjetitelje koji žele kombinirati kupanje, odmor i opuštanje.
| Foto: aquardens terme verona
AQUAFAN se nalazi u poznatom talijanskom ljetovalištu Riccione u Italiji i već desetljećima je jedan od najpoznatijih vodenih parkova u Italiji, poznat po živahnoj atmosferi i raznovrsnim sadržajima.
| Foto: aquafan riccone
Park nudi velik izbor vodenih tobogana, uzbudljivih atrakcija i bazena s umjetnim valovima koji pružaju zabavu i osvježenje posjetiteljima različitih uzrasta.
| Foto: Instagram/aquafanparque
Posebne dječje zone i prostori za odmor čine AQUAFAN odličnim izborom za obitelji s djecom i mlade koji žele uživati u cjelodnevnoj zabavi tijekom ljetnih mjeseci.
| Foto: aquafan riccone