Pravo drvo ili umjetno? Koje je božićno drvce zaista bolji izbor

Svake godine, čim se približi advent, ponavlja se ista rasprava: je li bolje kupiti pravo božićno drvce ili izvaditi iz podruma umjetno koje traje godinama? Dvije strane imaju čvrste argumente — jedni govore o prirodnom mirisu, tradiciji i održivosti, drugi o praktičnosti, cijeni i dugoročnoj isplativosti. No što kažu stručnjaci i brojke?

POGLEDAJ VIDEO: Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja

Pokretanje videa... 01:10 Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja | Video: 24sata/pixsell

Ekološka dilema: iznenađujući rezultati

Većina ljudi pretpostavlja da je umjetno drvce ekološkiji izbor jer se koristi više godina. Međutim, istraživanja pokazuju da to nije uvijek slučaj. Umjetna drvca izrađuju se uglavnom od plastike (PVC) i metala, a njihova proizvodnja i transport ostavljaju značajan ugljični otisak. Da bi takvo drvce ekološki “nadoknadilo” svoju proizvodnju, potrebno ga je koristiti najmanje 10 do 20 godina, ovisno o modelu i kvaliteti.

S druge strane, prava božićna drvca najčešće se uzgajaju na specijaliziranim plantažama i tijekom rasta vežu CO₂ iz atmosfere. Nakon blagdana mogu se kompostirati ili pretvoriti u drvnu sječku koja se dalje koristi u hortikulturi.

Ekonomika božićnog drvca

Pravo drvce svake godine predstavlja novi trošak. Cijene variraju, ali prosječno se kreću od 20 do 50 eura, ovisno o vrsti i veličini. Ipak, kupovina pravog drvca potiče domaću poljoprivredu i uzgoj koji zapošljava lokalne proizvođače.

Umjetno drvce košta više u startu — od 40 do čak nekoliko stotina eura — ali se može koristiti godinama. Obitelji koje ga koriste deset ili više godina na kraju višestruko uštede.

Miris tradicije vs. praktičnost

Ljubitelji pravog drvca naglašavaju miris borovine, prirodan izgled i osjećaj prazničnog ugođaja koji umjetno drvo, koliko god bilo kvalitetno, teško može dočarati. No pravo drvo zahtijeva njegu: treba ga zalijevati, otresa iglice i na kraju pravilno zbrinuti.

Umjetna drvca prednjače u praktičnosti — jednostavno se montiraju, ne gube iglice i dostupna su u različitim bojama i stilovima. Za mnoge su idealna rješenja u malim stanovima ili za one koji žele minimalan nered.

Zdravstveni aspekti

Za osobe sklone alergijama često se preporučuje umjetno drvce jer pravo može donositi pelud, prašinu i spore plijesni. No i umjetna drvca mogu ispuštati male količine kemikalija pri prvom otvaranju, posebno ako su dugo bila skladištena u toplim prostorima. Stručnjaci preporučuju da se oba tipa drvca kratko provjetravaju prije ukrašavanja.

Što kažu stručnjaci za okoliš?

Većina ekologa slaže se da izbor ovisi o ponašanju kupca:

Ako kupujete pravo drvce, najbolje je odabrati ono uzgojeno na lokalnim plantažama te ga nakon blagdana odložiti na organizirana mjesta za reciklažu.

Ako kupujete umjetno drvce, najvažnije je koristiti ga što duže, idealno 10–15 godina ili više.

U konačnici, održivost se ne određuje samo materijalom, nego i našim navikama.

Pravo drvce je prirodnije, mirisnije i biorazgradivo, ali zahtijeva godišnju kupovinu i brigu. Umjetno je dugotrajnije, praktičnije i često povoljnije na duge staze, ali njegov početni ekološki otisak je veći.

Za neke je Božić nezamisliv bez pravog mirisa borovine; za druge je lakše složiti savršeno oblikovano umjetno drvce koje traje godinama. Na kraju, najbolji izbor je onaj koji balansira tradiciju, estetiku, budžet i brigu za okoliš — u skladu s vašim vrijednostima.