Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KOJE VI BIRATE?

Pravo drvo ili umjetno? Koje je božićno drvce zaista bolji izbor

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Pravo drvo ili umjetno? Koje je božićno drvce zaista bolji izbor
Foto: Dreamstime

Vječna božićna dilema: pravo ili umjetno drvce? Miris borovine protiv praktičnosti plastike - ekološki otisak, cijene i tradicija dijele mišljenja. Koje vi birate

Svake godine, čim se približi advent, ponavlja se ista rasprava: je li bolje kupiti pravo božićno drvce ili izvaditi iz podruma umjetno koje traje godinama? Dvije strane imaju čvrste argumente — jedni govore o prirodnom mirisu, tradiciji i održivosti, drugi o praktičnosti, cijeni i dugoročnoj isplativosti. No što kažu stručnjaci i brojke?

POGLEDAJ VIDEO: Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja

Pokretanje videa...

Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja 01:10
Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja | Video: 24sata/pixsell

Ekološka dilema: iznenađujući rezultati

Većina ljudi pretpostavlja da je umjetno drvce ekološkiji izbor jer se koristi više godina. Međutim, istraživanja pokazuju da to nije uvijek slučaj. Umjetna drvca izrađuju se uglavnom od plastike (PVC) i metala, a njihova proizvodnja i transport ostavljaju značajan ugljični otisak. Da bi takvo drvce ekološki “nadoknadilo” svoju proizvodnju, potrebno ga je koristiti najmanje 10 do 20 godina, ovisno o modelu i kvaliteti.

S druge strane, prava božićna drvca najčešće se uzgajaju na specijaliziranim plantažama i tijekom rasta vežu CO₂ iz atmosfere. Nakon blagdana mogu se kompostirati ili pretvoriti u drvnu sječku koja se dalje koristi u hortikulturi.

ADVENTSKA ČAROLIJA FOTO Krenulo je ukrašavanje bora na Trgu: Evo kako izgleda
FOTO Krenulo je ukrašavanje bora na Trgu: Evo kako izgleda

Ekonomika božićnog drvca

Pravo drvce svake godine predstavlja novi trošak. Cijene variraju, ali prosječno se kreću od 20 do 50 eura, ovisno o vrsti i veličini. Ipak, kupovina pravog drvca potiče domaću poljoprivredu i uzgoj koji zapošljava lokalne proizvođače.

Umjetno drvce košta više u startu — od 40 do čak nekoliko stotina eura — ali se može koristiti godinama. Obitelji koje ga koriste deset ili više godina na kraju višestruko uštede.

Miris tradicije vs. praktičnost

Ljubitelji pravog drvca naglašavaju miris borovine, prirodan izgled i osjećaj prazničnog ugođaja koji umjetno drvo, koliko god bilo kvalitetno, teško može dočarati. No pravo drvo zahtijeva njegu: treba ga zalijevati, otresa iglice i na kraju pravilno zbrinuti.

Umjetna drvca prednjače u praktičnosti — jednostavno se montiraju, ne gube iglice i dostupna su u različitim bojama i stilovima. Za mnoge su idealna rješenja u malim stanovima ili za one koji žele minimalan nered.

RASKOŠ U DOMU Dizajneri tvrde: Ovi blagdanski ukrasi izlaze iz mode u 2025.
Dizajneri tvrde: Ovi blagdanski ukrasi izlaze iz mode u 2025.

Zdravstveni aspekti

Za osobe sklone alergijama često se preporučuje umjetno drvce jer pravo može donositi pelud, prašinu i spore plijesni. No i umjetna drvca mogu ispuštati male količine kemikalija pri prvom otvaranju, posebno ako su dugo bila skladištena u toplim prostorima. Stručnjaci preporučuju da se oba tipa drvca kratko provjetravaju prije ukrašavanja.

Što kažu stručnjaci za okoliš?

Većina ekologa slaže se da izbor ovisi o ponašanju kupca:

Ako kupujete pravo drvce, najbolje je odabrati ono uzgojeno na lokalnim plantažama te ga nakon blagdana odložiti na organizirana mjesta za reciklažu.

Ako kupujete umjetno drvce, najvažnije je koristiti ga što duže, idealno 10–15 godina ili više.

U konačnici, održivost se ne određuje samo materijalom, nego i našim navikama.

Pravo drvce je prirodnije, mirisnije i biorazgradivo, ali zahtijeva godišnju kupovinu i brigu. Umjetno je dugotrajnije, praktičnije i često povoljnije na duge staze, ali njegov početni ekološki otisak je veći.

Za neke je Božić nezamisliv bez pravog mirisa borovine; za druge je lakše složiti savršeno oblikovano umjetno drvce koje traje godinama. Na kraju, najbolji izbor je onaj koji balansira tradiciju, estetiku, budžet i brigu za okoliš — u skladu s vašim vrijednostima.

BLAGDANSKI DUH FOTO Na Trg postavili jelku! Stara je 40 godina, visoka 18 m
FOTO Na Trg postavili jelku! Stara je 40 godina, visoka 18 m

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ruska Kim Kardashian ne staje: Imam stražnjicu širu od metra
JE LI PHOTOSHOP?

Ruska Kim Kardashian ne staje: Imam stražnjicu širu od metra

Anastasiya Kvitko ističe svoje obline kao prirodne i želi nadmašiti Kim Kardashian, iako mnogi sumnjaju u to. Preselila se iz Rusije u Los Angeles radi karijere i danas je na Instagramu prati više od 12 milijuna ljudi.
Ljubomora i horoskop: Evo koji znak će kontrolirati svaki vaš korak, a koji je pun povjerenja
CRV SUMNJE KOJI IZJEDA LJUBAV

Ljubomora i horoskop: Evo koji znak će kontrolirati svaki vaš korak, a koji je pun povjerenja

Ako imate problem sa ljubomorom u ljubavnim vezama, možda je za to kriv vaš horoskopski znak. Donosimo analizu svih znakova Zodijaka po tome koliko su ljubomorni
Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. prosinca: Ovnovi postupajte racionalno, Bik je poduzetan...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. prosinca: Ovnovi postupajte racionalno, Bik je poduzetan...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 1. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025