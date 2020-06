A post shared by interior | design | decor | (@tanja__home) on Nov 15, 2019 at 7:34am PST

<p>U kući od 90 kvadrata u Novome Marofu stalno se nešto buši, boji i preuređuje. U njoj žive Tanja Jelen (30) i Zvonimir Novak (31). Ona je po struci upravni referent a on vozač, no oboje su svestrani kreativci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Arhitektica iz Zagreba napravila kuću od blata</p><p>- Kuća je novogradnja, a u 90 kvadrata imamo kupaonicu, dvije spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak i terasu. Uselili smo se relativno brzo jer nismo tražili majstore, sve smo radili sami - govori Tanja, koja u slobodno vrijeme, osim svog doma, uređuje Instagram profil tanja_home, posvećen upravo njihovoj kući.</p><p>- Stalno nešto mijenjamo, uređujemo i preuređujemo. Sve što zamislimo odmah to i napravimo. Majstore u kući nikad nismo imali. Knauf, podove, pločice, pa i pergolu na terasi te fasadu i sve ostalo u kući te oko kuće radio je dečko, i ja, naravno, koliko sam mogla pomoći - priča nam i dodaje da obožava uređenje interijera, kojem bi se voljela više posvetiti. Sve projekte i prostorije radili su sami.</p><p>- Ideje su moje, a realizacija njegova, ja smislim gdje će što biti i kako će izgledati, a on to napravi - govori te, potvrđujući na naše pitanje, kaže:</p><p>- Bez sumnje, rođen je sa zlatnim rukama, sve mu ide od ruke. A kad pitamo koja joj je najdraža prostorija u domu, jednostavno ne može odlučiti...</p><p>Ne mogu izdvojiti nijedan detalj na koji sam posebno ponosna, za mene sve ima i veliku sentimentalnu vrijednost jer je svaki komad namještaja u kući unikat, govori nam Tanja.</p><p>- Kuhinju smo također sami radili, ja sam osmislila izgled kuhinje i odredila gdje će što stajati, a dečko je sve izmjerio. Fronte smo naručili u jednoj firmi pa smo je doma kompletno sastavljali - navodi i dodaje da su od namještaja kupili samo stolce u blagovaonici.</p><p>- Sve ostalo radio je dečko kod kuće. Stolove za dnevni boravak i blagovaonicu, komodu ispod TV-a, rustikalnu komodu u dnevnom boravku, komodu za umivaonik u kupaonici, policu u kupaonici, čak i sjedeću garnituru i okrugli stolić na terasi. Napravili smo i kutnu garnituru u dnevnom boravku jer nismo mogli pronaći onakvu kakva nam je odgovarala, pa smo sve kod kuće napravili po mjeri - kaže. No ni tu nisu stali. Uhvatili su se u koštac i s velikim projektima, pa su, osim kuhinje, sami uredili kupaonicu na katu.</p><p>- I tu je dečko bio realizator mojih ideja. Kupaonicu smo nedavno renovirali i sve je ispalo baš onako kako smo htjeli - priča dodajući da je to definitivno bio najzahtjevniji i najveći projekt.</p><p>- Mijenjali smo sve instalacije, stavljali nove pločice, radili komodu ispod umivaonika, postavljali ‘walk in’ tuš, pa i pregrađivali dio kupaonice u kojem stoje perilica rublja i košara za veš, tako da smo perilicu, ajmo reći, malo sakrili od pogleda - priča nam.<br/> No kako se u njihovu domu stalno nešto radi, nedavno su opet preuređivali boravak.</p><p>- Posljednje smo preuređivali dnevni boravak. Maknuli smo sivi kamen sa stupa i iza TV-a te smo samo zidove obojili običnom bijelom. Ako mi kamen opet ‘zafali’, lako ćemo ga ponovno polijepiti - dodaje uz smijeh te kaže da za projekte ‘uradi sam’ uvijek pronađu slobodnog vremena.</p><p>- Uradi sam projekti vesele nas i opuštaju. Svaki dan nešto uređujemo, preuređujemo ili izrađujemo. Kod mene se stalno nešto mijenja, ako ništa drugo, premještam dekoracije po kući - kaže u šali.</p><p>Tu nam se prirodno nameće pitanje “Što je sljedeće u planu?”, a Tanja odgovara:<br/> - Kod nas se nikad ne zna, zasad neki veći zahvat nemamo u planu. Dok ne sine ideja, uživat ću u premještanju detalja po kući.</p>