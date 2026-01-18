Predstavili 'noćni autobus' u kojem se sjedalo pretvara u krevet jednim gumbom

Švicarska tvrtka Twiliner predstavila je novi noćni autobus koji putnicima nudi udobnost usporedivu s poslovnom klasom u zrakoplovu. Sjedala se jednim pritiskom gumba pretvaraju u potpuno ravne krevete. Riječ je o prvom takvom modelu u Europi.

Prve linije povezuju Zürich s Bruxellesom, Amsterdamom i Barcelonom, uz usputna stajanja u Baselu, Bernu i Rotterdamu. U svakom vozilu nalazi se 21 sjedalo koje se može u potpunosti izravnati, a dizajnirano je u suradnji s tvrtkom Airline Services Interiors.

Foto: Facebook/Screenshot/Twiliner

- Želimo vratiti osjećaj elegancije u putovanja, poručuju iz Twiliner.

- U vremenu kada se mobilnost često svodi na brzinu i masovnost, mi nudimo nešto sasvim suprotno: udobnost, mir i vrijeme za odmor, nastavljaju.

Autobus dodatno nudi prostrani toalet, garderobu, snack-bar s hranom i pićima, internet, utičnice, radne stolove i besplatnu kavu te vodu. Karte počinju od 150 švicarskih franaka, a cijena varira ovisno o potražnji. Linije će prometovati tri puta tjedno u oba smjera, a putovanje od Züricha do Amsterdama traje 12 sati i 15 minuta, dok vožnja do Barcelone traje oko 14 sati i 15 minuta. Tvrtka ističe i ekološku komponentu projekta.

Foto: Facebook/Twiliner

- Naš noćni autobus jednako je održiv kao putovanje vlakom, a pritom putniku nudi bitno više privatnosti i udobnosti, navode iz Twiliner.

Prvi putnici već su imali priliku isprobati vožnju.

- Ovo je najudobniji autobus u kojem sam ikad bila. Osjećaj je gotovo kao u hotelskoj sobi na kotačima, rekla je putnica iz Züricha.

- Mogao sam normalno spavati cijelu noć. Ujutro sam stigao svjež, što se u klasičnom autobusu nikad ne dogodi, istaknuo je drugi putnik.

Foto: Facebook/Twiliner

Koncept noćnih autobusa s potpuno ležećim sjedalima dobro je poznat u Aziji i Južnoj Americi, gdje je omiljen među backpackerima i putnicima s ograničenim budžetom, no u Europi takva praksa još nije zaživjela.

Noćni vlakovi i dalje su dominantni na glavnim međunarodnim relacijama, ali Twiliner vjeruje da postoji prostor za novu vrstu udobnog i održivog noćnog prijevoza. Tvrtka do 2027. godine planira širenje mreže prema destinacijama poput Rima, Cannesa i San Sebastiána.