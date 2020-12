- Jako smo strastveni i zato smo imali problema s ljudima koji su otkrili da je na\u0161e vo\u0111enje ljubavi bu\u010dno. Od po\u010detka smo se seksualno privla\u010dili. Na\u0161 prvi poljubac bio je vrlo strastven kad smo se sreli u ragbi klubu Newark. Ali nikada nismo mislili da \u0107emo imati ovako \u0161kakljive situacije zbog bu\u010dnog seksa. Kad smo se prvi put upoznali, Adam je \u017eivio u vojarni. Prvi smo put bili u njegovom kampu i nismo imali pojma da smo toliko bu\u010dni tijekom spolnog odnosa. U tom trenutku bili smo vo\u0111eni osje\u0107ajima pa nismo shvatili koliko smo glasni. No njegov cimer u drugoj osobi sutradan je rekao kako je \u010dudo da je Adam s curom. Bilo nam je ba\u0161 neugodno - rekla je Alicia.

No sljede\u0107i seks doveo ih je u jo\u0161 jednu vrlo neugodnu situaciju.

- U hotelu u Lake Districtu, osiguranje iz hotela pokucalo nam je na vrata jer su bili zabrinuti zbog buke. Ostali gosti nisu mogli spavati od nas.\u00a0Otvorila sam vrata u svojoj spava\u0107ici, bilo mi je jako neugodno i obe\u0107ala sam da \u0107emo smanjiti buku - rekla je Alicia.

No to nije sve jer su i u drugim hotelima isto do\u017eivjeli neugodna iskustva radi buke.

- Tijekom drugog boravka u hotelu, u Beaconsfieldu, ljudi u susjednoj sobi ostavili su nam poruku ispod vrata rekav\u0161i da zvu\u010di kao da smo se zabavili, ali sljede\u0107i put trebali bismo razmisliti koliko je to neugodno prema drugima. Pocrvenila sam. Po\u010deli smo shva\u0107ati da smo mo\u017eda bu\u010dniji od drugih ljudi. Isto kada smo bili kod prijatelja dok smo se seksali oni su nam po\u010deli lupati po zidu i vikali nam da za\u0161utimo. Opet mi je bilo tako neugodno. Slu\u0161ati nekoga tko to govori mo\u017ee biti neugodno, pogotovo ako tu osobu poznajete i suo\u010dite se s njom sljede\u0107i dan. Umrla bih kad bi nas roditelji \u010duli - rekla je Alicia.

Otkako su shvatili da je njihov bu\u010dan seks problem, par je nastojao zadr\u017eati svoju strast privatnom kod ku\u0107e. Ali trenutno dijele ku\u0107u s Adamovom mamom.

- Adam vrlo \u010desto radi po i nekoliko dana na terenu, nedostajemo jedno drugome i kad smo opet zajedno, ne mo\u017eemo dr\u017eati ruke za sebe.\u00a0Seksamo se najmanje dva puta dnevno ako je Adam kod ku\u0107e. Poku\u0161avamo se seksati kada je ku\u0107a prazna, ali \u010dak smo i tada zavr\u0161ili u nevolji. Adamova mama i o\u010duh bili su na odmoru u Norve\u0161koj pro\u0161log Bo\u017ei\u0107a, pa smo iskoristili priliku dok ih nema i poseksali smo se. Bili smo toliko uzbu\u0111eni \u0161to imamo ku\u0107u za sebe da smo iskoristili to \u0161to se nismo morali brinuti ho\u0107emo li staviti jastuk na usta ili \u0107emo biti glasni. \u010cak sam se i obukla kao baka Mraz. Kao i svi, i na Bo\u017ei\u0107 se osje\u0107amo nesta\u0161nije. No na\u0161 bu\u010dan seks natjerao je njegove haskije da zavijaju. Sre\u0107om, nisu toliko dugo zavijali. Ali sljede\u0107eg je dana nazvala njegova mama, \u017eele\u0107i znati \u0161to se doga\u0111alo prethodne ve\u010deri. Postoji sigurnosna kamera, koju je ona u to vrijeme pogledala - a Adam je bio gol. Naravno, na to smo zaboravili!

\u0160to se ti\u010de seksa aktivnosti im ne fali

- Kad su se njegovi roditelji vratili, susjeda je rekla njegovoj mami da smo probudili njenu bebu jer smo bili preglasni. Adamova jadna mama bila je jako uznemirena i nije znala \u0161to re\u0107i - rekla je Alicia.

No zbog strasti oni nisu shva\u0107ali koliko su zapravo glasni.

- Jako dugo nismo shva\u0107ali da smo glasni jer smo bili vo\u0111eni strastima. U posljednje dvije godine poku\u0161avamo dobiti dijete, ali zbog novog lockdowna poku\u0161avamo biti pa\u017eljiviji\u00a0- rekla je Alicia za The Sun.