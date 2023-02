Pregovori o povišici ne moraju biti strašni: Evo kako ju dobiti

Traženje povišice i pregovaranje o visini plaće nemaju veze sa nezahvalnošću, kako to neki tumače. Da, mnogi zaposlenici sretni su što imaju posao ili su im ga konačno ponudili nakon natječaja. Možda se bojite da će tvrtka koja vas želi zaposliti povući ponudu ako pokušate pregovarati o visini plaće, ili će vas šef gledati kao nezahvalnog zaposlenika ako želite povišicu.

No istina je da ne postoje ograničenja koja bi vas trebala kočiti u pregovaračkom procesu i umanjiti prihode koje zaslužujete za svoj rad. Umjesto da odustanete pri sljedećoj prilici za pregovore, radije promislite o mogućnostima koje možete postići, savjetuje CareerContesa.

Istražite standarde plaća

Za početka, vratimo se korak unazad. Velike su šanse da će vas tijekom procesa traženja posla i intervjua netko pitati o vašim očekivanjima u vezi s plaćom. Pripremite se za tu temu. Prije prvog razgovora istražite kakve su prosječne plaće zaposlenika na istom radnom mjestu u tvrtki u koju dolazite. Te informacije možete doznati na internetu ili od poznanika koji već rade ondje. Zatim pogledajte kakve su plaće ljudi koji se nalaze na sličnom položaju u industriji.

Upotrijebite alate za istraživanje plaća kako biste provjerili podatke o plaćama u različitim djelatnostima, nazive radnih mjesta i godine iskustva. Imajte na umu da je lokacija često glavni čimbenik plaće, pa ljudi na istim pozicijama u većim gradovima imaju veće prihode jer su i troškovi života veći nego u manjim sredinama.

Također, imajte na umu koliko je posao za koji se natječete jedinstven, je li riječ o uobičajenoj poziciji u kojoj mnogi ljudi rade isti posao? Ako je tako, vjerojatno postoji manje prostora za pregovore o plaći nego kad je riječ o specijaliziranoj poziciji.

Također, visinu plaće možete doznati anketiranjem zaposlenika na istim pozicijama. Nazovite ih, predstavite se i kažite kako se i sami prijavljujete za sličnu ulogu te istražujete visinu plaća. Upitajte ih žele li a vama podijeliti iznos svoje plaće kako biste stekli bolji uvid, a zauzvrat vi ćete svoja otkrića podijeliti sa njima. Ovo je lijep način da razgovarate o temi koja mnogima može biti neugodna. Cilj je prikupiti što više informacija i podataka o plaći kako biste odredili koliko vrijedite i došli do iznosa sa kojim biste bili zadovoljni.

Ako pak tražite povišicu na aktualnom radnom mjestu, možete poduzeti sve navedene korake prije nego što se upustite u procjenu situacije. Provjerite u kojoj mjeri se posao koji obavljate razlikuje od onoga na koji su vas zaposlili. Radite li više ili manje, imate li odgovornije zadatke, nove projekte. Jeste li premašili očekivanja? Ako su vaši rezultati vezani uz stvarni prihod tvrtke, imajte pri ruci i te iznose.

Nadređenima ćete skromno objasniti koliko ste talentirani i kako to dokazuje vaš minuli rad koji ćete potkrijepiti konkretnim podacima. Ako ste u toj kategoriji, nemojte biti skromni i kad vas upitaju sa kojim biste iznosom bili zadovoljni, odaberite onaj koji je na vrhu raspona koji ste istraživali. No što ako još niste toliko iskusni? Budite sigurni da pravedno procjenjujete posao koji ste stvarno obavili umjesto onoga što mislite da ste sposobni učiniti jednog dana. Ako imate manje iskustva, svejedno preporučujemo da u svom istraživanju odaberete srednji do visoki raspon. Imate potencijala i to vam daje prostora za pregovore.

Odredite iznos

- Kakvu plaću očekujete? - ležerno vas pita voditelj zapošljavanja kao da postavlja pitanje želite li kavu s mlijekom ili bez njega. Ostanite pribrani i borite se protiv tjeskobe koju bi ovo moglo izazvati. Tu se muškarci i žene obično razlikuju i to je čimbenik koji često doprinosi razlici u plaćama među spolovima. Muškarci često daju jasan broj na temelju tržišne vrijednosti i samoprocjene. Žene su sklone ponuditi bezbrižnu verziju onoga s čim bi se zadovoljile, ponekad uz jezivi dodatak "Ako ne, nema veze!".

Pokušajte navesti točan iznos plaće kada se to od vas zatraži. Osim što to daje do znanja poslodavcu da ste svjesni svoje vrijednosti na tržištu rada, i vama daje uvid u odluku kada ste spremni otići uz obrazloženje da je plaća koju vam nude preniska.

Odustajanje od ponude za posao nikada neće biti lako, ali dugoročno je to ispravna odluka. Ako ste proveli istraživanje tržišta i odvojili vrijeme da potvrdite ono što tražite od poslodavca, navedite svoje zahtjeve na konkretan način, a zatim objasnite zašto smatrate da je iznos koji želite prikladan.

Kada poslodavac pita je li vaš iznos fleksibilan, recite da biste to mogli ponovno procijeniti nakon što vidite cjelovitu ponudu. Imajte na umu da poslodavac može osim plaće ponuditi i druge benefite, poput kapitala tvrtke, zdravstvenog osiguranja, fleksibilnog radnog vremena, godišnjeg odmora i prilika za profesionalni razvoj, do putovanja, bonusa, pa čak i sjajnih uredskih pogodnosti.

Ipak, imajte na umu da pojedine stvari dolaze sa godinama i iskustvom. Ako ste tek krenuli tražiti prvi posao, razmotrite prilike za rast karijere umjesto novca. Birajte mjesto koje će vas naučiti vrijednim vještinama i znanjima zbog kojih ćete u budućnosti vrijediti više. Plaća je važna, ali nije presudna.

Dogovorite pogodnosti

Na razgovoru za posao kažu da su se odlučili za vas i žele vas zaposliti. To znači da imate u rukama ozbiljnu pregovaračku moć, jer vjerojatno nisu spremni na ponavljanje procesa i traženje novog kandidata, a po nečemu ste ih zainteresirali i izdvojili se od drugih. U tom trenutku slobodno zatražite veći iznos plaće ako je iznos koji vam nude niži od onoga što ste očekivali.

Ako ne nude fleksibilnost u iznosu plaće, zatražite više slobodnih dana. Budite spremni iskoristiti i druge elemente paketa pogodnosti pri zapošljavanju ako se ne mogu ispuniti vaši zahtjevi za plaću. Promislite biste li se zadovoljili fleksibilnijim načinom rada, obrazovnim poticajima i usavršavanjem, dionicama tvrtke ili zdravstvenim osiguranjem, kao i dodatnim slobodnim danima, vremenom za odmor ili povećanjem plaće kroz određeno vrijeme i mogućnostima napredovanja u budućnosti.

Linda Babcock, autorica knjige Women Don’t Ask, samo sedam posto žena pregovara o svojoj plaći, dok čak 57 posto muškaraca to čini redovito i uspješno, jer najčešće dobiju povišicu oko sedam posto. Zato tražite više, dame! Nakon što postignete dogovor, svakako temeljito pregledajte svoju ponudu, potpišite je i vratite je unutar 24 sata. I to je to! Uspješno ste pregovarali o svojoj naknadi. Budite ponosni i neka pravi posao počne.

