Prehrana kao dio plana: Evo što jesti ako želite ostati trudni...

Prehrana utječe na cjelokupno zdravlje, a time i na hormonalnu ravnotežu, kvalitetu ovulacije i sperme te metabolizam koji podržava reproduktivne funkcije. Cjelovite, nutrientima bogate namirnice mogu pomoći u stabilizaciji šećera u krvi, regulaciji hormona i smanjenju oksidativnog stresa - faktora koji su važni za plodnost.

Stručnjaci preporučuju prehranu koja se temelji na namirnicama bogatim antioksidansima, zdravim mastima, vlaknima, vitaminima i mineralima. Preporučuje se i mediteranski pristup prehrani - s puno povrća, voća, cjelovitih žitarica, mahunarki i zdravih masnoća - jer takav stil prehrane podržava opće zdravlje i hormonalnu ravnotežu.

Namirnice koje stručnjaci preporučuju

1. Cjelovite žitarice i vlakna

Cjelovite žitarice poput smeđe riže, zobi i kruha od punog zrna pružaju stabilnu energiju i održavaju razinu šećera u krvi stabilnom, što je važno za hormonsku ravnotežu i ovulaciju. Namirnice bogate vlaknima poput voća i povrća pomažu i eliminirati suvišni estrogen iz tijela.

Foto: 123RF

2. Omega-3 masne kiseline

Masne ribe poput lososa, srdelica i haringe sadrže omega-3 masne kiseline koje potiču protok krvi kroz reproduktivne organe i doprinose hormonalnoj ravnoteži. Omega-3 se mogu pronaći i u orasima, sjemenkama lana i chia sjemenkama.

3. Proteini iz različitih izvora

Nemasno meso, riba i biljke poput mahunarki osiguravaju proteine i željezo - nutrijente koji podržavaju reproduktivno zdravlje. Istraživanja pokazuju da uravnotečen unos proteina, osobito iz biljnih izvora, može biti povezan s boljim ovulacijskim ciklusima.

4. Mliječni proizvodi - ali pametno

Neka istraživanja ukazuju da konzumacija punomasnih mliječnih proizvoda može biti povezana s nižim rizikom od ovulacijske neplodnosti, iako se mišljenja nutricionista razlikuju o idealnoj količini i vrsti mliječnih proizvoda.

Foto: Oksana Bratanova

5. Voće i povrće - antioksidansi u fokusu

Bobičasto voće poput borovnica, malina, kao i agrumi, bogati su antioksidansima, vitaminima C i E i drugim fitonutrijentima koji štite stanice reproduktivnog sustava od oksidativnog stresa.

6. Mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke

Ovi izvori biljnih proteina i zdravih masti doprinose unosu folata, željeza, cinka i drugih nutrijenata važnih za plodnost. Folat je osobito važan jer pomaže rast i razvoj stanica te se preporučuje i prije nego što trudnoća nastane.

Što izbjegavati i na što pripaziti?

Nutricionisti savjetuju ograničiti unos rafiniranih ugljikohidrata, šećera, prerađene hrane i prekomjernog alkohola, koji mogu negativno utjecati na hormonalnu ravnotežu i povećati oksidativni stres u tijelu. Redukcija kofeina može biti korisna ako se konzumira u velikim količinama.

Foto: Rachata Teyparsit

Važno je istaknuti da stručnjaci upozoravaju: dijeta nije jamstvo začeća. Pojedine dijete ili specifične namirnice ne daju čarobni učinak i ne mogu zamijeniti medicinski savjet. Ako trudnoća ne nastupi unutar godinu dana (ili šest mjeseci ako je žena starija od 35), preporučuje se konzultacija s liječnikom ili specijalistom za plodnost.

Prehrana bogata nutrijentima može podržati reproduktivno zdravlje i stvoriti povoljnije uvjete za začeće. Međutim, za uspješnu trudnoću bitni su i drugi čimbenici poput genetike, tjelesne težine, životnih navika, stresa i medicinskih stanja. Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba, dovoljna količina sna i stručni savjeti mogu zajedno pomoći parovima na njihovom putu do roditeljstva.