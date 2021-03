Dvojica prijatelja s Brača, avanturisti Daniel Lončar i Ranko Dragičević, u subotu ujutro krenuli su planinarskom stazom Via Adriatica, s namjernom da propješače 1100 kilometara u humanitarnu svrhu: Cilj je skupiti sredstva za 1100 terapija koje djeci s teškoćama u razvoju osigurava Udruga roditelja 'Brački pupoljci'.

U objavi na Facebooku, niti sat vremena nakon što su krenuli, organizatori utrke ističu kako su već prikupljena sredstva za 180 terapija, pa ne treba ni sumnjati da će akcija postići cilj.

- Radujemo se svim izazovima koji nas očekuju na našemu putu, a glavna motivacija su od prvoga trenutka brački mališani s teškoćama u razvoju, kojima je potrebna financijska potpora za neophodne terapije. Akciju 1100 kilometara za 1100 terapija pokrenuli smo kako bismo prikupili potrebna sredstva te senzibilizirali javnost o ovoj temi - poručili su Daniel i Ranko prije nego što su krenuli na put.

'Brački pupoljci' udruga su roditelja koja godinama pruža podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju, te za gotovo 70 djece na otoku Braču organizira prosječno 3200 sati besplatnih terapija, tako da su roditeljima i djeci potpuno besplatno na raspolaganju logoped, edukacijski rehabilitator, fizioterapeut, senzorni terapeut, učitelj, ortopedagog i psiholog. Zbog specifičnosti života na otoku, ovakva podrška i djeci i roditeljima izuzetno olakšava život, pa Daniel i Ranko pozivaju sve koji mogu da se pridruže akciji donacijama.

Prosječna cijena sata terapije iznosi 100 kuna, pa su dvojica prijatelja zamislila da na putu od 1100 kilometara, u okviru kojega će propješačiti izrazito zahtjevnu planinarsku rutu Via Adriatica i prijeći 14 planina, 12 rijeka, 2 jezera, 18 zaštićenih područja, 7 županija i 52 općine, prikupe ukupno 110.000 kuna za 1100 terapija.

- Kad sam prvi put čuo za Via Adriaticu, odmah se rodila ideja da sudjelujem u nečemu tako velikom i moćnom kao što je ta staza, najveća dugometražna staza u Hrvatskoj, koja prolazi preko najviših vrhova u Hrvatskoj i povezuje neka od najljepših mjesta na svijetu. Bio sam pun ushita i divljenja, ali ujedno i tužan, jer je takva staza za zaposlenog i obiteljskog čovjeka s obavezama nedostižan cilj - priča Ranko, inače profesionalni vatrogasac, planinar i triatlonac te otac dvije djevojčice.

No, kad mu je supruga dala zeleno svjetlo za takvu avanturu i poklopile se okolnosti, pozvao je Daniela, čiji su hobiji uvijek bili vezani uz pomicanje granica, te sve što mnogima zvuči nemoguće i neizvedivo, da mu se pridruži. Daniel je kineziolog po struci i također planinar, ali i strastveni ronioc, padobranac, maratonac, svjetski putnik te – Ironman triatlonac. Još 2016. godine završio je Ironman utrku, u kojoj je pomaknuo granice vlastite izdržljivosti, pa malo koja ruta više može izgledati kao izazov.

- Čim je spomenuto da bismo to mogli napraviti za humanitarni cilj, nije me trebalo više nagovarati! - kaže Daniel.

Mnogi bi pomislili da on i Ranko kreću u tu akciju zato što su sami roditelji djece s poteškoćama, no nije tako - akcija se rodila iz srca i želje da se pomogne, u vjeri da svojim pothvatom mogu skrenuti pažnju na vrijedan cilj.

Proces suočavanja s dijagnozom

Put od Istre do Prevlake podijeljen je u 13 etapa, čije duljine variraju od 58 do 110 kilometara, pri čemu svaka dionica prati jedan od izazova s kojim se susreću obitelji djece s teškoćama u razvoju. Prva etapa duga je 96 kilometara i hoda se na dionici Rt Kamenjak - Poklon. Ovom dionicom metaforički se prikazuje proces suočavanja s dijagnozom vlastitoga djeteta.

U roditeljima se na samom početku najčešće javlja žalovanje, kao posljedica gubitka ideje o djetetu i roditeljstvu kakvom su se nadali, ističu organizatori. Prije nego što dođe do prihvaćanja same dijagnoze i načina života kojeg ona donosi, roditelji prolaze fazu

nevjerice i poricanja, nakon čega najčešće slijedi period ljutnje i krivnje, a naposljetku dolazi do povlačenja koje vodi ka prihvaćanju.

Svi oni koji žele pratiti njihovo putovanje moći će uživati u povremenim objavama na službenoj stranici akcije 1100kilometara.com, gdje se mogu pronaći svi podaci o akciji i objave koje će Ranko i Daniel slati s puta, a svi koji žele donirati sredstva za Udrugu 'Brački pupoljci', mogu to učiniti na poseban račun za uplatu donacija: HR 47 236 0000 1502 8819 25, ili jednostavnim skeniranjem koda za uplatu koji se nalazi na stranici. Primatelj sredstava je Gradsko društvo Crvenog križa Supetar, a u opisu plaćanja treba upisati da je riječ o uplati za akciju '1100 kilometara za 1100 terapija'.

Akciju možete pratiti i na Facebooku, te na Instagramu, a na Facebooku je objavljen i link na kojem svi donatori mogu provjeriti jesu li njihove uplate evidentirane.