Prekretnica u liječenju: Ovo su nova 'oružja' protiv debljine

Lijekovi za mršavljenje posljednjih su godina postali jedna od najbrže rastućih tema u medicini, farmaceutskoj industriji i svakodnevnom životu. Ipak, iza popularnih naziva poput Ozempica, Wegovyja, Saxende ili Mounjara ne stoji jednostavna priča o "injekciji za liniju", nego terapija namijenjena liječenju debljine, bolesti koja je povezana s dijabetesom tipa 2, visokim tlakom, masnoćama u krvi, bolestima srca, apnejom u snu i nizom drugih komplikacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo... | Video: 24sata Video

Prekretnica je bila s lijekovima koji djeluju na tzv. inkretinski sustav, osobito na GLP-1 receptor. GLP-1 je hormon koji se prirodno luči nakon jela i sudjeluje u regulaciji apetita, osjećaja sitosti, pražnjenja želuca i lučenja inzulina. Lijekovi koji oponašaju ili pojačavaju taj učinak pomažu da osoba ranije osjeti sitost, manje jede i lakše održava kalorijski deficit. To nije isto što i "topljenje masti". Lijek ne otapa masno tkivo izravno, nego mijenja biološke signale gladi i sitosti, zbog čega se smanjuje unos hrane, piše Europska agencija za lijekove (EMA).

Prvi veliki lijek iz ove skupine za liječenje debljine bio je Saxenda, čija je djelatna tvar liraglutid. Europsko odobrenje dobila je 2015., a primjenjuje se jednom dnevno potkožnom injekcijom. Namijenjena je odraslima s indeksom tjelesne mase 30 ili više, odnosno osobama s ITM-om od 27 do 30 ako imaju barem jednu bolest povezanu s prekomjernom težinom. U terapiji se koristi uz prehranu sa smanjenim unosom kalorija i povećanu fizičku aktivnost.

Foto: Canva

Nakon Saxende došao je semaglutid, lijek koji je javnost najprije upoznala kroz Ozempic. Ozempic je semaglutid registriran za liječenje šećerne bolesti tipa 2, dok je Wegovy semaglutid u dozi i indikaciji za regulaciju tjelesne težine. Wegovy je u Europskoj uniji odobren 6. siječnja 2022. Njegova praktična prednost u odnosu na liraglutid jest primjena jednom tjedno, a ne svaki dan.

Treći veliki iskorak je tirzepatid, poznat kao Mounjaro u Europi, odnosno Zepbound u SAD-u za indikaciju kroničnog upravljanja tjelesnom težinom. Tirzepatid je zanimljiv jer ne djeluje samo na GLP-1 receptor, nego i na GIP receptor. Zbog toga se često opisuje kao "dualni" agonist, odnosno lijek koji aktivira dva hormonska puta uključena u regulaciju apetita, metabolizma i šećera u krvi. EMA navodi da se Mounjaro, uz dijetu i fizičku aktivnost, koristi za gubitak i održavanje tjelesne težine kod osoba s debljinom ili prekomjernom težinom uz pridružene zdravstvene probleme.

U Hrvatskoj su ti lijekovi prisutni kroz HALMED-ovu bazu lijekova. Wegovy je registriran kao lijek na recept s djelatnom tvari semaglutid, Saxenda kao lijek s djelatnom tvari liraglutid, a Mounjaro kao lijek s djelatnom tvari tirzepatid. Svi se izdaju na liječnički recept, što je bitno, jer nije riječ o kozmetičkom proizvodu, dodatku prehrani ili brzom rješenju, nego o terapiji koja zahtijeva procjenu liječnika i praćenje nuspojava.

Foto: GEORGE FREY/REUTERS

Najveća zabluda je da su ti lijekovi zamjena za promjenu navika. Nisu. U svim odobrenim indikacijama oni se navode kao dodatak prehrani sa smanjenim kalorijskim unosom i fizičkoj aktivnosti. Bez promjene prehrambenog obrasca, sna, kretanja i dugoročnog plana, rezultat može biti slabiji, a nakon prestanka terapije dio kilograma se može vratiti. Debljina se danas sve više promatra kao kronična bolest, a ne kao pitanje karaktera. Upravo zato se i lijekovi promatraju kao dugoročna terapijska opcija, ne kao "tromjesečna kura prije ljeta", navode liječnici.

Druga zabluda odnosi se na Ozempic. On je postao globalni simbol mršavljenja, ali njegova registrirana namjena nije liječenje debljine, nego dijabetes tipa 2. Korištenje izvan odobrene indikacije pitanje je liječničke procjene. Za liječenje debljine pravilnije je govoriti o lijekovima koji imaju baš tu indikaciju, poput Wegovyja, Saxende ili Mounjara.