Prema znanosti, ovo je jedini način za istopiti salo s trbuha

Savjeta o tome kako izgubiti masne naslage na području trbuha ima na pretek. No, vrijedi li išta od toga? Svi smo vidjeli reklame koje obećavaju čuda: „Ovaj jedan trik uklonit će masnoće s vašeg trbuha“, „Pretvorite tijelo u pećnicu i sagorite masnoće pomoću ove dijete“, „Do trbušnjaka kao Adonis uz ovu petominutnu vježbu“. No, koliko uopće trebamo vjerovati tim tvrdnjama? Što zapravo kaže znanost o uklanjanju trbušne masnoće?

Foto: Dreamstime

Prva i najvažnija stvar koju treba znati jest da nije sva masnoća loša. Kako bismo ostali zdravi, naš organizam mora imati sposobnost pohranjivanja viška energije, a to čini pomoću masti.

Masno tkivo ima i važnu strukturnu ulogu u tijelu, ono nam pomaže zadržavati toplinu, štiti dlanove, tabane i stražnjicu od udaraca. Masnoća neposredno ispod kože, poznata kao potkožna masnoća, često prisutna na bokovima i bedrima, može biti potpuno bezopasna. Bez ikakvih masnih zaliha, naše bi tijelo bilo izloženo bolestima i neudobnosti.

No, višak masnoće u području trbuha ipak je opravdan razlog za brigu. Iako izvana može izgledati samo kao „pivski trbuh“, unutra se može skrivati veća količina visceralne masnoće, odnosno one koja se nakuplja oko unutarnjih organa i povećava rizik za ozbiljne bolesti.

Visceralna masnoća otpornija je na inzulin od ostalih vrsta masnog tkiva, što znači da slabije apsorbira glukozu iz krvi. Također je sklonija poticanju upalnih procesa i lakše otpušta masne kiseline u krvotok kao odgovor na stresne hormone, što sve povećava rizik od metaboličkih bolesti.

Foto: Dreamstime

Najjednostavniji način da provjerite imate li previše visceralne masnoće jest mjerenje omjera struka i bokova. Pomoću krojačkog metra izmjerite najuži dio struka i najširi dio bokova, a zatim podijelite opseg struka s opsegom bokova.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, zdravi omjer struka i bokova je manji od 1,0 za muškarce i manji od 0,85 za žene (zbog prirodno šireg zdjeličnog područja kod žena).

Može li se ciljano riješiti masnoće s trbuha?

Nažalost, ne baš. Na to gdje vaše tijelo pohranjuje (i gubi) masnoće uglavnom ne možete utjecati. Raspodjela masnog tkiva individualna je i uvelike određena genetikom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Biološki spol ima značajan utjecaj. Kod žena je zdrava razina masnog tkiva otprilike 10 % viša nego kod muškaraca, zbog hormonalnih čimbenika i reproduktivnih funkcija poput trudnoće i dojenja, koje zahtijevaju dodatne energetske rezerve. Žene s vrlo niskim postotkom masnog tkiva često se suočavaju s problemima plodnosti.

Genetske studije na velikim uzorcima, uključujući blizance i braću/sestre, pokazale su da geni igraju ključnu ulogu u načinu na koji se mast raspoređuje po tijelu. Do sada je identificirano više od 300 genetskih varijacija povezanih s omjerom struka i bokova – znanstvenici još istražuju kako točno te varijacije utječu na oblik tijela.

Što to znači u praksi?

To znači da će nekima gubitak masnoće s trbuha biti teži nego drugima, jer im tijelo prirodno pohranjuje masnoće upravo tamo. No, gubitak ukupne tjelesne težine ipak djeluje. Kada mršavite, masnoće gubite svuda, uključujući i trbuh, ako vam je to primarna zona skladištenja masnoća.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Upravo to iskorištavaju brojni „trikovi za ravan trbuh“, jer, iako ne djeluju ciljano, vi ćete možda prvo primijetiti razliku upravo na trbuhu. Zato se čini da djeluju, iako se zapravo radi o općem gubitku kilograma.

Jedini znanstveno potvrđen način za smanjenje trbušne masnoće je: gubitak ukupne tjelesne mase. To uključuje uravnoteženu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i dugoročnu promjenu životnog stila. Nema brzih rješenja – ali postoje pouzdani, zdravi i održivi načini za poboljšanje zdravlja i linije, piše sciencefocus.