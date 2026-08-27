Preminula legendarna japanska umjetnica Yayoi Kusama: Njezine točkice osvojile su svijet

Japanska umjetnica Yayoi Kusama, čije su prepoznatljive točke i beskrajne zrcalne sobe osvojile svijet, preminula je u 97. godini. Njezin studio objavio je da je umrla 14. kolovoza u bolnici u Tokiju od zatajenja više organa, ostavivši iza sebe nasljeđe koje je osobnu borbu s mentalnom bolešću pretvorilo u globalno prepoznatljiv i slavljen umjetnički izričaj. Do samoga kraja, Kusama je bila jedna od najprodavanijih i najpopularnijih suvremenih umjetnica, a njezina smrt označava kraj jedne iznimne epohe u avangardnoj umjetnosti.

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Halucinacije kao ishodište

Život Yayoi Kusame, rođene 22. ožujka 1929. u gradu Matsumoto, bio je obilježen unutarnjim demonima od najranije dobi. Odrastajući u disfunkcionalnoj obitelji trgovaca sjemenjem, već je s deset godina počela doživljavati živopisne halucinacije koje je opisivala kao "bljeskove svjetla, aure ili gusta polja točaka". Cvijeće joj je govorilo, a uzorci na stolnjacima oživljavali bi, širili se i prijetili da je progutaju. Taj proces, koji je nazivala "samobrisanjem", postao je temelj njezine cjeloživotne umjetničke opsesije.

Foto: Mike Segar

Umjetnost je za nju postala bijeg i nužnost. U svojim je bilježnicama crtala vizije kako bi "ublažila šok i strah", no njezina majka, koja ju je fizički zlostavljala, nije podržavala njezine kreativne porive i često bi joj oduzimala pribor za crtanje. Djetinjstvo joj je dodatno otežano Drugim svjetskim ratom, tijekom kojeg je kao trinaestogodišnjakinja morala raditi u vojnoj tvornici šivajući padobrane za japansku vojsku. Ta iskustva usadila su joj duboku želju za osobnom i kreativnom slobodom.

Foto: Luke MacGregor

Nakon kratkog studija tradicionalnog japanskog slikarstva Nihonga u Kyotu, shvatila je da je sputavaju kruta pravila. Smatrala je japansko društvo "premalo, previše feudalističko i ima previše prezira prema ženama". Prekretnica se dogodila kada je u jednoj knjižari otkrila knjigu američke umjetnice Georgie O’Keeffe. Napisala joj je pismo tražeći savjet, a O’Keeffe joj je odgovorila, ohrabrivši je da dođe u Ameriku. S tim poticajem, Kusama je 1957. godine napustila Japan, uništivši prije odlaska stotine svojih ranih radova.

Život u New Yorku i beskrajne mreže

Preselivši se u New York kasnih 1950-ih, Kusama je uronila u pulsirajuću avangardnu scenu. Ubrzo je stekla reputaciju kao predvodnica pokreta, stvarajući svoja prepoznatljiva djela. Njezine slike "Beskrajne mreže" (Infinity Nets), platna prekrivena tisućama sitnih, repetitivnih poteza, bile su izravan odraz njezinih halucinacija. Kritičari su prepoznali njezinu inovativnost, a sprijateljila se s umjetnicima poput Donalda Judda i Josepha Cornella, s kojim je imala duboku platonsku vezu.

Šezdesete su bile njezino najproduktivnije razdoblje. Počela je stvarati "meke skulpture", prekrivajući svakodnevne predmete poput stolica i cipela bijelim faličkim izbočinama, kao i svoje slavne "Beskrajne zrcalne sobe" (Infinity Mirror Rooms). Te su instalacije uvlačile promatrača u iluziju beskonačnog prostora ispunjenog svjetlima i odrazima. Njezin tadašnji galerist Richard Castellane prisjetio se kako su posjetitelji bili "opčinjeni i prilično preplavljeni. Bilo je to nešto posve novo."

Foto: Phil Noble

No, uspjeh nije bio lak. Kao žena i strankinja u umjetničkom svijetu kojim su dominirali muškarci, suočavala se sa seksizmom i rasizmom. Postala je depresivna nakon što su muški kolege, poput Claesa Oldenburga i Andyja Warhola, postigli slavu s idejama koje su bile zapanjujuće slične njezinima, koje je ona prva izložila. Kako bi privukla pozornost, organizirala je provokativne "hepeninge", često prosvjedujući protiv rata u Vijetnamu. U jednom od njih slikala je točke po golim tijelima sudionika, a napisala je i otvoreno pismo tadašnjem predsjedniku Richardu Nixonu, nudeći mu seks u zamjenu za kraj rata.

Foto: Luke MacGregor

Povratak, zaborav i uskrsnuće

Unatoč kreativnom zamahu, Kusama se financijski mučila, a njezino mentalno zdravlje bilo je sve krhkije. Početkom 1970-ih vratila se u Japan, gdje je nestala s međunarodne umjetničke scene. Japanski je tisak nije dočekao s odobravanjem, a ona se, iscrpljena i depresivna, 1977. godine dobrovoljno prijavila u psihijatrijsku bolnicu u Tokiju, koja je postala njezin dom do kraja života. U ateljeu preko puta bolnice nastavila je neumorno stvarati.

- Da nije bilo umjetnosti, odavno bih se ubila - često je govorila.

Nakon više od desetljeća zaborava, krajem 1980-ih njezin rad doživljava ponovno otkriće. Retrospektiva u New Yorku 1989. godine vratila ju je u središte pozornosti. Kada je 1993. predstavljala Japan na Venecijanskom bijenalu sa zasljepljujućom zrcalnom sobom ispunjenom žutim bundevama, njezin je status međunarodne zvijezde bio zacementiran. Bundeve prekrivene crnim točkama postale su njezin alter ego. U kasnijim godinama njezina je slava samo rasla.

Foto: Toru Hanai

Njezine su instalacije privlačile milijune posjetitelja, a radovi su na aukcijama dosezali cijene veće od deset milijuna dolara. Surađivala je s brendovima poput Louis Vuittona, a 2017. u Tokiju je otvoren muzej posvećen isključivo njezinom radu. U jednom intervjuu je izjavila: 'Želim stvoriti tisuću slika, možda dvije tisuće, koliko god mogu nacrtati. Slikat ću dok ne umrem'.