Karijeru mu je ipak definirala suradnja s Davidom Bowiejem s kojim je imao dugogodi\u0161nje kreativno partnerstvo.

Susret s Bowiejem nakon koncerta u New Yorku doveo je do toga da je kreirao odje\u0107u za Ziggy Stardusta, Bowiejev alter ego, koji se prvi puta pojavio na naslovnici albuma \u201cThe Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars\u201d.

Prijateljevao je i s glazbenicima Eltonom Johnom i Steviejem Wonderom, ka\u017ee njegova tvrtka.

Potvr\u0111uju\u0107i vijesti o njegovoj smrti, njegova k\u0107i Mirai rekla je da je otac \"napustio ovaj svijet u miru, okru\u017een svojim bli\u017enjima\".

- U mojim o\u010dima, otac nije bio samo eklekti\u010dna i energi\u010dna du\u0161a kakvom ga je svijet poznavao, ve\u0107 pa\u017eljiv, srda\u010dan i privr\u017een -\u00a0 napisala je.

Yamamoto je umro pro\u0161li utorak nakon borbe s akutnom mijeloi\u010dnom leukemijom. U me\u0111uvremenu je pokopan, a javnost \u0107e se od njega mo\u0107i oprostiti naknadno.

- Ljudi imaju energiju bez granica - bio je njegov moto, napisala je tvrtka u priop\u0107enju u kojem je objavila da je umro 21. srpnja.

- Dok se borio protiv bolesti, cijelo je vrijeme bio pozitivan, nikad nije izgubio strast za kreiranje - dodala je tvrtka.