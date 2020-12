S njegovom smrću Francuska je izgubila jednog od najvećih modnih vizionara, poznatog po futurističkim kreacijama i brendiranju svoga imena diljem svijeta.

Cardin je rođen u Italiji 2. srpnja 1922. kao sin francuskog trgovca vinom. Nakon Drugog svjetskog rata počeo je raditi kao crtač u pariškoj modnoj kući Paquin.

POGLEDAJTE VIDEO (od papira radi čudesne skulpture):

Nedugo potom prešao je Christianu Dioru gdje je pomogao stvoriti legendarni 'novi izgled' 1947. Tri godine poslije osnovao je vlastitu modnu kuću.

Along with Pacom Rabanneom and Andreom Courregesom, Cardin se smatra tvorcem futurističke mode.

Početkom 60-ih godina prošlog stoljeća svoje je modele slao na pistu u odijelima nalik na astronautske. Time nije stekao mnogo prijatelja u svijetu mode, ali za to nije mario. Prije toga je stvorio legendarnu balon haljinu.

Bio je i prvi koji je kreno s pret-a-porter kolekcijama, uveo geometrijske rezove i oblike i zaslužan je za stvaranje uniseks mode.

Svoje ime posuđivao je brojnim proizvodima poput namještaja, mineralne vode, automobila i gramofona što se također nije sviđalo modnoj eliti.

Također je prvi krenuo s probojem na tadašnje sovjetsko i kinesko tržište.

Sve to ga je učinilo jednim od najbogatijih ljudi u Francuskoj i iza sebe ostavlja modno carstvo sa stotinama tvornica i licencija diljem svijeta.

On svoje bogatstvo nikad nije krio. "Mogu si priuštiti sve", rekao u jednom intervjuu.

Kazao je i da je uvijek gledao dalje od svojih kolega, a radio je i duboko u poznoj dobi. "Noću vidim oblike, materijale, boje. Probudim se i crtam".