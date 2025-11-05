Obavijesti

Premium Vinjak iz Poetice hommage je Tinu Ujeviću, najpoznatijem od svih boema

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

Otvoren je Grand Gourmet 2025. enogastro festival na kojem je predstavljeni premium vinjak Poetice i "Vino Dalmatia", oda dalmatinskim vinarima...

Prvi dan XI. Grand Gourmet festivala i međunarodnog natjecanja konobara, barista, barmena i restorana, koji se po prvi put održava u Omišu, obilježile su u utorak eno-gastro radionice i svečano otvorenje u hotelu Plaža. Predstavljen je i prvi vinjak iz vrgorske destilerije Poetica, poznate po najnagrađivanijim hrvatskim džinovima, kao i knjiga "Vino Dalmatia", nastala u suradnji Katherine "Kit" Pepper, Njujorčanke s adresom na Braču, i Udruženja Vino Dalmacije, koje okuplja vinare i vinogradare četiri dalmatinske županije.

Festival je započeo radionicom za profesionalce u kuhinji "Zero waste i održivost u modernoj kuhinji" masterchefa Željka Nevena Bremeca. Bila je posvećena jednom od ključnih izazova suvremenog ugostiteljstva - kako smanjiti otpad u profesionalnim kuhinjama, a pritom zadržati maksimalnu kreativnost i profitabilnost. Bremec je sudionicima demonstrirao zero waste pristup na primjeru tune. Tijekom demonstracije prikazao je tehnike otvaranja, filetiranja i rezanja tune, uspoređujući japanske i klasične europske noževe te objašnjavajući koje se vrste rezova koriste za različite kulinarske primjene. Naglasio je da za filetiranje koristi i žlicu jer "skida meso sve do kosti".

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

Iz jedne ribe nastalo je više kreativnih jela - tartar, poke bowl, tuna u umaku s kaparima, savur i pâté od glave - dok su se od ostataka, poput kože i kostiju, pripremali fermentirani začini poput garuma, koji su koristili još stari Rimljani.

Održana je i pretpremijera prvog vinjaka destilerije Poetica iz Vrgorca. Nakon niza međunarodnih uspjeha u proizvodnji džinova, od kojih su neki ušli i među prvih pet na svijetu, vlasnici Poetice, bračni par Drago Nosić i Jelena Majić Nosić, okušali su se u proizvodnji vinjaka Boem Heritage Brandy VS, premium spirita. Proizvode ga slijedeći cognac metodu, koristeći sirovine iz najvećeg vrgorskog vinogorja.

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

- Kombinirajući francusku sortu ugni blanc s apsolutno lokalnim i autohtonim sortama dubrovačka malvasija i zlatarica vrgorska, koristeći specijalne kvasce, najprije stvaramo vino kao sirovinsku bazu koju dvostrukom destilacijom pretvaramo u vrhunski destilat iznimne arome i karaktera. Oblikuje ga vrijeme i strpljenje, jer odležava minimalno dvije godine u Radoux bačvama francuskog hrasta. Iznimno oblikovan i zaobljen, spektakularno izbalansiran, zlatno-jantarne boje, snažnog brandy karaktera koji isprepleće note vanilije, karamele, suhog voća i drva, Boem je ono što svaki ljubitelj vrhunskih destilata želi na svojoj posebnoj polici - kazao je Nosić. Poetica nazivom i dizajnom ostaje dosljedna svom ranijem izričaju te i ovu etiketu uklapa u vizualni i verbalni identitet brenda koji spaja suvremenost i tradiciju vrgorskog kraja. Vinjak je hommage Tinu Ujeviću, najpoznatijem od svih boema i stalnoj inspiraciji Poetice. Proizvodnja ovog vinjaka ograničena je na 3500 litara godišnje, što znači da spada u kategoriju limited edition.

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

Na prvom danu XI. Grand Gourmeta u Omišu predstavljena je i knjiga "Vino Dalmatia". Riječ je o engleskom izdanju koje donosi cjelovit prikaz dalmatinskih vinogradarskih regija, autohtonih sorti i bogate vinske tradicije. Nastala iz projekta Cheers Croatia Magazine, prvog engleskog online magazina posvećenog hrvatskom vinu, Katherine "Kit" Pepper, a osmišljena je kao službena publikacija Udruženja Vino Dalmacije.

Pepper, vinska edukatorica s prestižnom WSET diplomom, još je 2007. godine u svojoj njujorškoj trgovini među prvima predstavljala hrvatska vina, koja su je potaknula na dublje istraživanje domaće vinske scene.

- Vino Dalmatia zamišljena je da po prvi put, u suradnji s udrugom Vino Dalmacije, predstavi činjenice o dalmatinskim vinogradarskim regijama i sortama grožđa - kako o ključnim autohtonim sortama, tako i o međunarodnima koje su uvedene u novije vrijeme. Vino i gastronomija ključan su razlog za ovu knjigu, a te su teme središnje i u poglavljima poput ‘Dalmatian Rosé Brings New Dimension to Croatian Cuisine’ autora Krune Filipovića i ‘Dalmatian Food and Wine Pairing: A Culinary Odyssey’ Nenada Trifunovića - navela je Pepper.

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

U sklopu Grand Gourmeta 2025. održana je i edukacija "Algoritam izrade vinske karte" o kreiranju vinskih karata koje pričaju priču o terroiru, tradiciji i suvremenom ugostiteljstvu. Polaznike su kroz program vodili Damir Zrno, poznati osječki sommelier i jedan od najistaknutijih poznavatelja hrvatskih vina, te Tomislav Panenić, direktor udruge Graševina Croatica, regionalnog udruženja vinara Slavonije i hrvatskog Podunavlja, koje stoji iza WineOS by Graševina Croatica, najvećeg vinskog festivala u Slavoniji.

Istaknuli su da je kreiranje uspješne vinske karte jedan od ozbiljnijih izazova svakog ugostitelja. Potrebno je uzeti u obzir niz čimbenika - od lokacije restorana i profila gostiju, preko vrste hrane i cjenovnog razreda, do sezonalnosti, generacijskih trendova i drugih detalja. Uz stručnu podršku sommeliera i provjerene prakse, izgradnja vinske karte zahtijeva vrijeme, jer univerzalnog recepta nema. Poseban je naglasak bio na detaljima poput vizualnog dojma i preglednosti karte, koji često čine razliku između dobrog i izvrsnog ugostiteljskog iskustva. Istaknuli su i važnost razumnih marži, jer današnji gosti lako provjeravaju prosječnu cijenu vina i temeljem toga donose odluke o narudžbi.

Foto: Aldo Bujevic FotoStudioV M.Krleze8,Split mob.091/5188454

Na svečanom otvaranju ovog festivala, kojeg organiziraju Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER), međunarodna udruga sa sjedištem u Splitu, okupljenima su se obratili predstavnici organizatora i domaćina, među kojima i gradonačelnik Omiša dr. Zvonko Močić. U svom je govoru istaknuo važnost festivala za razvoj ugostiteljske struke, unapređenje turističke ponude i brendiranje Omiša kao prepoznatljive destinacije.

Direktor Turističke zajednice Grada Omiša, Ivan Pavković, naglasio je da Grand Gourmet ima značaj i izvan turističke sezone, jer osim popunjenih smještajnih kapaciteta donosi razmjenu znanja, ideja i iskustava te doprinosi razvoju održivog, cjelogodišnjeg turizma. Festival se nastavlja natjecanjima konobara, barmena, barista, ugostiteljskih škola i timova restorana, kao i brojnim radionicama i degustacijama.

