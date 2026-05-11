Preplanuli ten iz bočice: Ovo su mogući rizici i korisni savjeti

Budući da ultraljubičasto (UV) zračenje dokazano uzrokuje rak kože i ubrzava starenje, mnogi se okreću proizvodima za samotamnjenje kao naizgled savršenom rješenju. Ovi proizvodi obećavaju brončanu put bez rizika koje nosi sunčanje ili odlazak u solarij. Iako su neupitno sigurnija opcija, nisu u potpunosti bez potencijalnih nedostataka i rizika koje je važno poznavati.

Kako djeluju proizvodi za samotamnjenje?

Glavni aktivni sastojak u gotovo svim losionima, pjenama i sprejevima za samotamnjenje je dihidroksiaceton, poznatiji kao DHA. Riječ je o jednostavnom šećeru, najčešće dobivenom iz biljnih izvora poput šećerne trske, koji reagira s aminokiselinama u mrtvim stanicama na samoj površini kože, odnosno u rožnatom sloju (stratum corneum). Ta kemijska reakcija, poznata kao Maillardova reakcija, stvara pigmente nazvane melanoidini, koji privremeno boje kožu u smeđe tonove. Budući da DHA ne prodire u žive slojeve kože, proces se smatra sigurnim. Boja se razvija tijekom nekoliko sati i traje od tri do deset dana, postupno blijedeći kako se mrtve stanice prirodnim putem ljušte s površine kože.

Prednosti: Ten bez opasnog UV zračenja

Najveća i neosporna prednost proizvoda za samotamnjenje jest postizanje preplanulog izgleda bez izlaganja UV zračenju. Svjetska zdravstvena organizacija svrstala je sve valne duljine UV zračenja u prvu skupinu kancerogena, uz bok azbestu i duhanu. Korištenje solarija samo jednom povećava rizik od razvoja melanoma za 20 posto, a kod osoba mlađih od 35 godina taj rizik raste i do 75 posto. Proizvodi za samotamnjenje u potpunosti eliminiraju taj rizik, čuvajući kožu od oštećenja DNA koja mogu dovesti do malignih oboljenja.

Osim prevencije raka kože, izbjegavanje sunca sprječava i fotostarenje - pojavu bora, finih linija, hiperpigmentacijskih mrlja i gubitka elastičnosti. Dermatolozi ih često preporučuju kao pametnu alternativu.

​- Često mi se javljaju pacijenti svijetle puti koji žele malo više boje. Kažem im da im proizvodi za samotamnjenje mogu pomoći da dobiju preplanuli ten bez provođenja vremena na suncu - objašnjava dr. Jeff Benabio, dermatolog iz Kaisera Permanentea.

Time se, kako kaže, ograničava izloženost štetnom zračenju koje ubrzava proces starenja i povećava rizik od raka kože.

Potencijalni rizici i nedostaci

Iako su znatno sigurniji od sunčanja, proizvodi za samotamnjenje nisu bez mana. Osim estetskih problema poput mrlja, neujednačene boje ili neprirodnog narančastog tona, koji su najčešće posljedica loše pripreme kože ili nepravilnog nanošenja, postoje i određene zdravstvene zabrinutosti.

Reakcije na koži i alergije

Kao i kod svakog kozmetičkog proizvoda, moguća je pojava neželjenih kožnih reakcija. Osipi su, prema podacima američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), najčešće prijavljena nuspojava. Osobe s osjetljivom kožom ili postojećim stanjima poput ekcema, rozaceje ili atopijskog dermatitisa mogu doživjeti iritaciju ili pogoršanje simptoma. U nekim slučajevima može doći i do alergijskog kontaktnog dermatitisa, koji se očituje crvenilom, svrbežom i oticanjem, a uzrokuju ga sastojci poput dodanih mirisa, benzilnog alkohola ili propilen glikola.

Zabrinutost oko aktivnog sastojka (DHA)

Iako je DHA odobren za vanjsku primjenu, novije studije potaknule su raspravu o njegovim dugoročnim učincima. Postoji zabrinutost da Maillardova reakcija na površini kože generira slobodne radikale, nestabilne molekule koje mogu oštetiti stanice, kolagen i elastin, slično kao i samo UV zračenje. Jedna studija iz 2021. sugerirala je moguću vezu između DHA i oštećenja stanica kože, no potrebna su daljnja istraživanja za potvrdu tih nalaza. Također je važno znati da DHA može blago povećati osjetljivost kože na sunce tijekom prva 24 sata nakon nanošenja.

Opasnost od udisanja sprejeva

Poseban oprez potreban je kod proizvoda u spreju, bilo da se radi o profesionalnom nanošenju u salonima ili korištenju kod kuće. FDA je odobrila DHA isključivo za vanjsku primjenu, što znači da ne bi smio doći u kontakt s očima, usnama ili sluznicom. Prilikom raspršivanja, sitne čestice proizvoda mogu se udahnuti, što nosi potencijalne rizike za dišni sustav, posebice kod osoba s astmom ili drugim plućnim bolestima. Zbog toga se pri korištenju sprejeva preporučuje dobra ventilacija prostora te zaštita očiju, nosa i usta.

Savjeti za sigurno i pravilno korištenje

Kako biste smanjili rizike i postigli najbolji mogući rezultat, ključno je pridržavati se nekoliko jednostavnih koraka. Prije prve upotrebe novog proizvoda, uvijek napravite test na malom, skrivenom dijelu kože kako biste provjerili postoji li alergijska reakcija. Dan prije nanošenja napravite temeljit piling cijelog tijela, s posebnim naglaskom na suha područja poput laktova, koljena i gležnjeva. Time ćete ukloniti mrtve stanice i osigurati ravnomjernu podlogu.

Proizvod nanosite na suhu kožu, u sekcijama i kružnim pokretima, kako biste izbjegli pruge i mrlje. Nakon svakog dijela tijela temeljito operite ruke da spriječite tamnjenje dlanova. Pričekajte barem deset minuta da se proizvod osuši prije odijevanja i izbjegavajte znojenje i kontakt s vodom nekoliko sati. Najvažnije od svega, zapamtite da ten dobiven ovim putem ne pruža zaštitu od sunca. Koža je i dalje jednako osjetljiva na UV zračenje, stoga je svakodnevno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom obavezno.

*kreirano preko AI-ja