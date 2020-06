Preplanuli ten na najzdravije načine: Od bronzera do dobrih formula za samotamnjenje

Preplanuli ten lako je postići na više načina koji ne uključuju štetne UV zrake – osim bronzera koji daju dozu sjaja i potamnjuju kožu, tu su i razne kreme te formule koje imaju funkciju samotamnjenja uz hidrataciju

<p>- Ultraljubičasto zračenje sunca, i UVA i UVB zraka, može naškoditi našoj koži, a osim tamne nijanse, daju nam i oštećenja te crvenilo - ističe njujorška dermatologica Rachel Nazarian. Sigurnost i praktičnost umjetnog tena koji traje danima, pa čak i tjednima, ovisno o tome kako se koža brzo obnavlja, popularan je u danima kad je sunce sve jače, a krojevi koje nosimo sve kraći i otvoreniji.</p><p>Liječnica podsjeća kako peckanje i preplanulost pod prirodnim suncem mogu biti štetni za zdravlje vaše kože.</p><p>- To je znak da koža prima ultraljubičasto zračenje, što povećava rizik od razvoja karcinoma kože i ubrzava starenje kože - to znači više bora, više sunčanih mrlja i gubitak kolagena, zajedno s povećanim rizikom od melanoma - kaže dr. Nazarian.</p><p>Preporučuje sprejeve za samotamnjenje, hidratantne kreme i slične formule koje ten čine preplanulim, i bez boravka na suncu.</p><p>- Na taj način znate da ćete biti sigurni i zdravi, uz nezaobilaznu lijepu kožu - komentira liječnica za<a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/self-tanning-products-ulta-beauty/"> Well and good.</a> Osim toga, pri aplikaciji kreme za samotamnjenje treba koristiti rukavice, kako dlanovi ne bi ostali žuti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sigurni na suncu</strong></p><p>Bronzerima je lako manipulirati tenom, ne samo da imaju niz nijansi, već su tu i čestice sjaja koje će lijepo naglasiti zlaćani ton na licu, vratu i dekolteu. Bronzeri u kamenu upijaju čestice masnoće na licu, stoga su idealni za vruće dane.</p><p>Cijene: Rimmel London Radiance Brick Bronzer 12 g 001 Light, cijena drogerije, 44 kn I Max Factor Creme Bronzer Bronzer 3 g 10 Bronze, drogerije, 79 kn.</p><p>Kreme možemo aplicirati na čitavo tijelo i postepeno pojačati ton kože, a skidaju se s vremenom, ovisno o koži i brzini na koji se ona obnavlja. Piling skida gornji sloj mrtvih stanica, stoga želite li produžiti tamni efekt, zaobiđite ga. S druge strane, kožu treba održavati hidratiziranom kako bi se što manje ljuštila, a time i gubila tamniju nijansu.</p><p>Cijene: Douglas Sun Gradual Self-Tanning Body Lotion, cijena 200 ml 99,90 kn, Douglas.hr i St.Tropez Gradual Tan Tinted, cijena 200 ml 167 kn, lijepa.hr.</p><p> </p><p>Kreme u spreju ili u pjenastoj varijanti imaju visoki nivo hidratizirajućih sastojaka, stoga jako nježno sjedaju na kožu, lako ih je aplicirati i manje ih treba utrljavati. Sve su popularnije formule u mirisnim sprej varijantama, no također treba malo pričekati da se tekstura upije u kožu.</p><p>Cijene: Artdeco Spray On Leg Foundation (100 ml), Douglas.hr, 100 ml 169 kn i Payot Corps Elixir Moisturising Tanning Care, lijepa.hr, 125 ml 186 kn.</p>