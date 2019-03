Presađivao kosu za 46 tisuća kuna i umro tijekom tretmana

Svaku estetsku operaciju treba promatrati ne samo kao estetski zahvat, nego i kao operaciju, što znači da se onaj tko izvodi zahvat mora ponašati izuzetno odgovorno. A oni koji traže takvu uslugu ne bi smjeli gledati samo na cijenu, već i na to koliko je stručna osoba koja će ih operirati i u kakvim uvjetima to radi, komentira dr. Ana Maletić, plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurginja iz Hrvatske. Komentirala je i vijest o tome da je u Indiji pacijent, koji se nedavno podvrgao tretmanu presađivanja kose, preminuo u stolcu tijekom postupka koji je trajao 12 sati.

Naime, 43-godišnji poduzetnik Shrawan Kumar Choudhary, podvrgnuo se transplantaciji kose u privatnoj klinici u Mumbaiju, za što je platio oko 500.000 rupija (oko 5400 funti, odnosno oko 46.000 kuna) i umro tijekom zahvata. Liječnik koji je izvodio zahvat kaže da je pacijent od njega tražio da mu presadi 9000 folikularnih jedinica, što je otprilike tri puta više od preporučenog maksimuma od koji iznosi 3000 tih jedinica.

Iako nema informacija o tome je li liječnik to prihvatio, poznato je da je alergijsku reakciju dobio nakon što mu je presađeno 3700 folikula, te da je zahvat trajao – 12 sati. I to je otprilike dvostruko od maksimuma koji se preporučuje, prenosi Daily Mail. Kako je istraga još u tijeku, teško je reći što je uzrok smrti, kao i je li se čovjeku moglo pomoći, no nema sumnje u to da su neka pravila prekršena.

- Koliko god bili oprezni i koliko god ozbiljno pristupili tome zahvatu, uvijek se mogu dogoditi komplikacije. No, u zemljama kao što su Indija i Turska doslovno cvjeta crno tržište presađivanja kose i takve zahvate često rade nedovoljno educirane ljudi i u neadekvatnim uvjetima - tvrdi naša sugovornica.

Upravo je zato ISHRS nedavno pokrenuo kampanju kojom ljudima koji se spremaju na taj zahvat preporučuje da to učine samo kod kirurga koji su članovi društva ISHRS, što podrazumijeva da su educirani, iskusni, zahvat rade u adekvatnim uvjetima te da se ponašaju odgovorno, kaže dr. Maletić.

Dodaje kako je nedavno i sama bila u Turskoj i uvjerila se da je fotografija na stranicama Svjetskog društva realna: U Turskoj i Indiji postoje 'klinike' u kojima je u jednoj prostoriji po 10 ili 12 stolova i na svakome od njih leži po jedan klijent. Uz svakog klijenta stoji po jedna žena, koja radi operaciju transplantacije.

- Te žene sigurno nisu dovoljno educirane, niti su klijenti prošli odgovarajuću pripremu za zahvat, a u takvim uvjetima se ne može ni reagirati brzo ako nešto pođe po zlu. Osim toga, to ni izdaleka nisu sterilni uvjeti kakvi bi trebali biti, što znači da nije poduzeto sve što se trebalo poduzeti da se ozbiljno umanji rizik od mogućih posljedica - kaže sugovornica.

- S klijentima za transplantaciju kose treba obaviti vrlo opsežan razgovor, kako bi se saznalo kada je počeo gubiti kosu, gubi li ju i dalje i u kojoj mjeri. Uz to, uzima se cijelu anamnezu: od toga dali od nečeg boluje, uzima li neke lijekove, osjeća li kakve probleme, ima li alergije. Važno je uzeti u obzir i obiteljsku anamnezu - napominje liječnica i dodaje da se presađivanju kose mogu podvrći i ljudi koji boluju od nekih bolesti, primjerice od visokog tlaka, ali pod uvjetom da su pod terapijom i da je bolest pod kontrolom. U protivnom bi se pacijenta moralo odbiti.

Osim toga, svi ljudi koji idu na presađivanje kose trebali bi prije operacije proći mali sistematski pregled koji uključuje mjerenje tlaka i šećera u krvi, te snimanje rada srca – EKG. također, pacijent se prije operacije presvlači u posebnu odjeću. Naime, presađivanje do 3000 folikula podrazumijeva da na tijelu postoji 6000 ranica - 3000 na donorskoj regiji i 3000 na primajućoj regiji (jer se folikuli dlake s jednog mjesta na glavi presađuje na drugo), pa je presvlačenje jedan od koraka da se smanji rizik od infekcije ili sepse.

- Prije zahvata potrebno je obući i posebne antiembolijske čarape. Naime, tijekom presađivanja kose čovjek dugo vremena sjedi ili leži u jednom položaju, što povećava rizik od stvaranja tromba, pa su te čarape važan dio opreme radi smanjenja rizika od problema - pojašnjava sugovornica.

Također, prije početka samog zahvata, svakom pacijentu se ugrađuje kanila u venu, kako bi se, u slučaju komplikacija i potrebe da mu se da određeni lijek, moglo reagirati brzo - kaže kirurginja Ana Maletić.

Dodaje kako je u dosadašnjoj praksi maksimum bio transplantacija 3000 folikula u jednom danu, pri čemu treba voditi računa o tome da se redovno rade pauze, kako bi klijent mogao predahnuti i prošetati, jer bi sve više od toga bilo previše rana na vlasištu i predugo.

Problem je i u tome što se s prevelikim brojem transplantiranih folikula uništava i regija iz koje se uzimaju folikuli, što je najčešće zatiljni dio vlasišta i područje postranično iznad uški, te nakon zahvata te regije izgledaju prorijeđeno, a i u slučaju potrebe da se presađivanje dopuni u budućnosti, više nema kose koja se može iskoristiti, upozorava sugovornica. Jedino stručnjak koji radi zahvat može procijeniti koliko je folikularnih jedinica potrebno transplantirati i pritom mora biti odgovoran.

- Nedavno sam, na primjer, imala klijenta koji je želio platiti transplantaciju 2000 folikularnih jedinica, no ja sam procijenila da ih neće biti potrebno više od 1500. Gospodinu sam vratila razliku novca, jer inzistiranjem na prevelikom broju možemo napraviti više štete nego koristi na vlasištu - pojašnjava dr. Ana Maletić.

- I uz sve mjere predostrožnosti ne može se uvijek isključiti mogućnost da dođe do ne željenih situacija tijekom zahvata. No, upravo zbog toga su mjere predostrožnosti izuzetno važne, jer tu mogućnost smanjuju na najmanju moguću razinu. Zbog toga zaista savjetujem ljudima da estetske operacije obavljaju isključivo kod educiranih stručnjaka - zaključuje sugovornica.