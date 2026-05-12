Preslatki Feliz traži svoj trajni dom i ljude koji će ga voljeti

Feliz je pas koji svojim karakterom u potpunosti opravdava svoje ime. Ovaj dvogodišnji križanac ovčara iznimno je nježan, umiljat i privržen ljudima, a najviše od svega voli društvo i pažnju. U skloništu Dumovec kažu da bi se mogao maziti satima bez prestanka jer jednostavno obožava biti uz čovjeka.

Iako trenutno čeka svoju priliku u Dumovcu, Feliz sanja o toplom domu i obitelji koja će mu pružiti sigurnost, ljubav i zajedničke šetnje, igru i maženje koje toliko voli. S obzirom na njegov nježan karakter i privrženost ljudima, vjerujemo da bi se brzo uklopio u obitelj koja traži vjernog i dragog četveronožnog prijatelja.

Ako želite upoznati Feliza i pružiti mu dom kakav zaslužuje, javite se skloništu na e-mail: udomljavanje@dumovec.hr.