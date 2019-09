Pretjerala je s kremom protiv bolova i čitava krv joj poplavila

Dvadesetpetogodišnjakinja iz New Yorka iskoristila je gotovo cijelu tubu kreme protiv bolova koji sadržava benzokain prije spavanja, kako bi ublažila zubobolju. Ujutro ju nije bolio zub, no bilo joj je jako loše i ostajala je bez daha, nokti su joj dobili tamno plave rubove, a i na koži je primijetila tamne mrlje, pa je otišla na Hitnu, gdje su utvrdili da se probudila - plave krvi. Razvila je methemoglobinemiju, poremećaj kod kojega je hemoglobin u oksidiranom obliku i ne može vezati kisik, zbog čega je smanjena sposobnost krvi da prenosi kisik do organa u tijelu, što može dovesti i do zatajenja pojedinih organa, pa i do smrti.

I liječnici su se iznenadili kad su joj izvadili krv i vidjeli da je plava, jer bi krv iz arterije trebala sadržavati kisik i biti crvene boje. Dok je normalna razina kisika u krvi 95 do 100 posto, kod nje su testovi pokazali da iznosi tek 67 posto. Ekstreman nedostatak kisika u krvi naziva se hipoksija, što može dovesti do zatajenja rada pojedinih organa i smrti.

Foto: The New England journal of medicine

Srećom, dr. Otis Warren, liječnik koji je zaprimio ženu, već je doživio jedan takav slučaj, pa je prepoznao methemoglobinemiju. Kaže kako je vidio boju kože koju je vidio i kod tog prvog pacijenta, koja se nikad ne zaboravlja. Liječio ju je metilenskim modrilom, lijekom koji potiče krv da prenosi kisik po tijelu. Nekoliko minuta nakon što je primila lijek intravenozno, žena je rekla da se osjeća bolje. Provela je noć u bolnici, a drugi dan je otpuštena, s preporukom da obavezno ode zubaru.

Ne zna se točno što može uzrokovati methemoglobinemiju, no vjeruje se da to ponekad može biti i nasljedna, odnosno stečena bolest. Ipak, češće se javlja nakon izloženosti nekim lijekovima, među kojima su lijekovi koji sadrže benzokain, koji djeluje kao lokalni anestetik. Reakcija je moguća i kod nekih vrsta antibiotika, te kod konzumacije povećane količine nitrita, koji se koriste u mesnoj industriji, za poboljšanje kvalitete mesa, piše Daily Mail.

Prema Američkoj agenciji za lijekove, do sada je prijavljeno 319 slučajeva methemoglobinemije koja se može povezati s benzokainom, od čega su tri slučaja završila smrću pacijenta.

Dvoje domaćih stručnjaka s kojima smo razgovarali kažu kako u praksi nisu imali slučajeve methemoglobinemije, no upućuju nas na rad stručnjaka iz Klinike za patofiziologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb iz 1999. godine, u kojem je opisan slučaj trovanja 81-godišnjeg pacijenta herbicidom kojeg je slučajno popio zato što je pretočen u bocu koja nije bila propisno označena. Liječen je, također, metilenskim modrilom i za desetak dana otpušten je kući bez posljedica tog trovanja.

- Na hrvatskom tržištu nema lijekova protiv bolova koji sadrže i lokalni anestetik kao što je benzokain, a vjerujem da je reakcija na lijek u ovom slučaju pojačana i zbog toga. No to pokazuje da nije bez vraga to da mi ljekarnici često upozoravamo kako lijekove treba piti točno prema uputama - kaže magistra farmacije Martina Videc iz Ljekarni Baričević.

Dodaje kako često nismo svjesni kakve sve posljedice lijekovi koje pijemo u većoj količini ili dulje nego što je to u uputama naznačeno mogu izazvati.

- Uvijek se treba držati onoga što piše u uputstvu. Kad su u pitanju lijekovi protiv bolova, najčešće je to do tri puta na dan i ne dulje od tri do pet dana - zaključuje sugovornica.