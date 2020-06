Preživio sam čupanje obrva, ali vraški je boljelo: Drage žene, svaka vam čast na izdržljivosti

<p>Sasvim normalna srijeda, dolazim u redakciju na dogovoreno fotografiranje u vezi narednih parlamentarnih izbora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi modni trend obrva</strong></p><p>Sve je bilo spremno, a kolege su se pobrinuli i za šminku za koju je bila zadužena šminkerica Matea. Među zadnjima sam sjeo za stolac i počeo je 'horor'. </p><p>- Zatvori oči - rekla mi je ljubazno odmah na početku, što sam i napravio pa me poprskala s nečime po licu. Nakon toga je krenula sa šminkom. Uzela je jedan od bezbroj kistova, pomiješala neke narančaste boje, na što sam bio vrlo skeptičan. </p><p>- Ne brini se, možda izgleda šareno, ali neće se vidjeti ništa na tvom licu, to će biti taman - pojasnila mi je Matea i počela s radom te mi objašnjavala svaki korak. </p><p>Dok vam netko s kistom šara po očima blago je reći da je osjećaj bio vrlo nelagodan. Nakon toga je počela miješati još neke boje pa je krenula s licem, opet je uzela neke žarke boje. </p><p>- Ovo je da pokrijemo pore, bit će to super - tješi me Matea dok ja već polako tonem u paniku. A kao šećer na kraju: čupanje obrva! </p><p>- Ovo ne mogu gledati, moram ovo učiniti - rekla je kroz smijeh Matea, uzela pincetu i povukla dlačicu. U tom trenutku čuo se moj vrisak, vraški je boljelo. </p><p>Nakon toga povukla je drugu, a ubrzo i treću. </p><p>Malo je reći da su mi suze došle na oči, sjedio sam ukomiran. U sebi sam se pitao: 'Mala dlačica, a toliko boli. Drage pripadnice ljepšeg spola, svaka vam čast!'</p><p>No, kad sam se vidio u ogledalu uslijedio je wow efekt. Bio sam iznenađen što je šminkerica uspjela napraviti od mene. Od svih tih jarkih boja je uspjela sakriti sve moje nedostatke, a da nitko ne može skužiti da je šminka na meni. </p><p>Nikad sebi nisam bio ljepši, a supruga me gledala u čudu te se pitala zašto sam nekako drugačiji. Nisam joj odao tajnu da joj ne bi probudilo i njoj neke ideje. </p>