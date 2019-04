Unatoč cerebralnoj paralizi ona je trenerica u vlastitoj teretani

Steph Hammerman (29) liječnici su po rođenju dijagnosticirali cerebralnu paralizu. Roditeljima je rečeno da njihova kći nikada neće moći hodati, govoriti, čitati ili pisati.

Unatoč tim crnim prognozama, Steph iz Knightdalea u Sjevernoj Karolini postala je certificirana CrossFit trenerica i unatoč razvoju raka imunološkog sustava, uspjela je otvoriti vlastitu teretanu. Prošle godine ju je čak i Nike tražio da postane jedna od njihovih sponzoriranih sportaša.

Izjavila je da se nada da će inspirirati druge koji se nalaze u sličnoj situaciji i promijeniti značenje 'elitnog sportaša'.

Steph je rođena prerano i ima brata blizanca koji nema cerebralnu paralizu. On je po rođenju težio jedan i pol kilogram, dok je ona težila manje od jednog kilograma - oko 880 grama.

- Izgubila sam mnogo kisika i krvi u mozgu pa liječnici nisu bili sigurni kako će izgledati moja budućnost - rekla je Steph.

Kao novorođenčetu dijagnosticirana joj je cerebralna paraliza.

Pojavljuje se nakon ozljede mozga tijekom fetalnog razvoja ili rođenja, a svake godine bolest se dijagnosticira kod oko 8000 beba. Oboljeli obično imaju slab mišićni tonus, pretijesne mišiće i probleme s ravnotežom i koordinacijom.

Steph trenutno koristi štake i invalidska kolica, što joj je pomoglo za zadrži mnogo neovisnosti.

Rekla je da se CrossFitom, popularnim programom snage i kondicije, počela baviti 2012. godine.

- Dvije godine sam se natjecala u biciklizmu, a onda me jedna žena pozvala u svoju teretanu. Jednostavno sam se zaljubila u CrossFit. Voljela sam se osjećati kao da postižem nešto - izjavila je Steph.

Uskoro je postala jedina CrossFit trenerica drugog stupnja (od 4) s cerebralnom paralizom. Budući da je bila tako aktivna, njezina sljedeća zdravstvena borba ju je šokirala.

Kaže da je bila na spoju sa svojim dečkom Tylerom u travnju 2016. godine, kada je sjela u svoja invalidska kolica i vrisnula od boli.

- Ruka me toliko boljela, mislila sam da sam se ozlijedila tijekom treninga koji sam taj dan odradila. A Tyler me pogledao i rekao 'Dušo, mišići to ne čine, kosti to ne čine. Moramo ići liječniku' - prisjeća se.

Nakon nekoliko posjeta liječniku u New Yorku, odakle joj je obitelj, u svibnju joj je dijagnosticiran Hodgkinov limfom stadija 3B.

Hodgkinov limfom je rak dijela imunološkog sustava poznatog kao limfni sustav. Bolest se javlja kada stanice limfnog sustava abnormalno rastu i mogu se proširiti izvan nje, prema klinici Mayo.

Simptomi uključuju temperaturu, umor, noćno znojenje, gubitak težine i oticanje limfnih čvorova u vratu, pazuhu ili preponama.

Američko društvo za rak procjenjuje da će se 2019. godine dijagnosticirati oko 8100 novih slučajeva, a da će oko tisuću ljudi umrijeti.

Petogodišnja relativna stopa preživljavanja je 87 posto, što znači da se rak uspješno može liječiti i u naprednim fazama.

Steph je odmah započela 29-tjedni režim kemoterapije, a zasluge za spašavanje života pripisuje svom stilu života.

- Išla sam na kemoterapiju, ali to nije ništa slično onome što vidite na televiziji. Nikada mi nije bilo loše, nikada se nisam osjećala umorno. A nakon sedam tjedana nisam imala ni rak. Liječnik je rekao da nikada nije vidio nešto slično, ali smo nastavili s liječenjem kao mjerom opreza - ispričala je.

U studenome 2016. Steph je službeno bila u remisiji i, dva tjedna kasnije, se s dečkom preselila u Sjevernu Karolinu. Tamo je počela ozbiljno razmišljati o otvaranju teretane.

- Neko vrijeme sam željela otvoriti teretanu, ali stvari su došle na svoje mjesto tek kad smo se preselili u Sjevernu Karolinu - rekla je.

Steph i Tyler pronašli su prostor za iznajmljivanje preko puta svoje kuće i počeli su pripremati teretanu opskrbljujući je opremom i osobljem u srpnju 2018. godine. Dva mjeseca kasnije otvorili su Hammer Driven Fitness u Knightdaleu.

Zasad teretana ima 50 članova i raste s klijentima u rasponu od šest do 69 godina.

- Stvarno sam htjela stvoriti prostor u kojem ćete se bez obzira na dob, sposobnost ili razinu vještina osjećati kao sportaš - kaže Steph.

Prekretnica je uslijedila i prošle godine kada je imenovana Nikeovim adaptivnim sportašem.

- Bio je to nevjerojatan osjećaj. Tko sve može reći da je elitni sportaš za elitnu tvrtku? Sada mogu otvoriti vrata drugim ljudima i promijeniti što znači biti elitni sportaš - rekla je.

Steph i Tyler

Dodaje i da se nada da će inspirirati druge i pokazati im da invaliditet ne znači da moraju voditi dosadan život.

- Ako postoji nešto za čime ste strastveni, pronađite to i učinite - zaključila je Steph, piše Daily Mail.